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Російські окупанти можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюму для того, щоб просунутись на Донбас, - The New York Times

місто,дніпро

Російські окупанти можуть провести наступ з Ізюму на місто Дніпро - стратегічну ціль в контексті боротьби за Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських військових аналітиків.

"Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити свої бойові дії на сході, вивівши десятки тисяч військ з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору", - йдеться в повідомленні.

"Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм", - зазначив чиновник Пентагону.

За словами джерела, окупантам потрібен Ізюм, щоб утримувати свої передові лінії фронту та дозволити їм просунутися до Дніпра та інших стратегічно важливих міст на Донбасі.

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Автор: 

Дніпро (3264)


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Топ коментарі
+21
Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:11
+21
Що за маячня?!! Дніпро стратегічне місто на Донбасі??!!
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
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10.04.2022 21:19
+16
нихера себе! с Изюма на Днепр!!
На вертолётах что ли?
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10.04.2022 21:16
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Пока фашист в плену,его самку пользуют хачи

https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979

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10.04.2022 21:11 Відповісти
У кавказкого "джигита " , и толще и длиннее , достаёт от гланд до вагины , и наоборот
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10.04.2022 22:09 Відповісти
Ну ну
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10.04.2022 21:13 Відповісти
Все, що треба знати про керівництво держави та його наміри що до країни.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ситуацію в Маріуполі та побажав народу України триматися, боротися та перемагати.

Захисники Маріуполя з полку Нацгвардії "Азов" стверджують, що з ними вже понад два тижні ніхто з найвищого політичного керівництва країни не виходив на зв'язок. Зокрема, про це https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513151884240031748?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513151884240031748%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fukraine%2F4468188-s-zaschytnykamy-**********-nykto-ne-sviazyvaetsia-2-nedely-azov заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

"Ви замислювалися про те, як тут перебувати, як боротися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "Як у тебе справи, друже?", а ти п'ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років.

Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави, це коли відділення азовців штурмує роту елітного спецназу…

Коли наші дівчатка роблять з того, що є, суп, а він тобі у рот не лізе, бо через кілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їм допомогти…

Це політики, які розповідають, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більш як два тижні ніхто не бере слухавку і ніхто ні з ким не спілкується", - розповів Святослав Паламар.

При цьому Паламар побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
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10.04.2022 21:31 Відповісти
От Изюма до Днепра, около 250 км, и только 2 дороги, сомневаюсь что это правильное решение...
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10.04.2022 21:16 Відповісти
Какой бы кацап не пошёл - всё равно придёт на тот свет
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10.04.2022 21:40 Відповісти
До Павлограда как минимум три (по которым им не пройти) , а от Павлограда всего одна ,Которую преодолеть оч сложно. Так что Йух им по всей морде.
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10.04.2022 22:18 Відповісти
Може на Павлоград, а не Дніпро?
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10.04.2022 21:16 Відповісти
Павлоград им никто не отдаст. Костьми лягу но не пущу.
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10.04.2022 22:20 Відповісти
нихера себе! с Изюма на Днепр!!
На вертолётах что ли?
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10.04.2022 21:16 Відповісти
Скорей всего на пепелаце
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10.04.2022 22:44 Відповісти
могут и хотят- две большие разници -так говорят в Жемчужине у моря??
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10.04.2022 21:16 Відповісти
Ну и в Днепре тогда отгребут по полной
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10.04.2022 21:17 Відповісти
Що за маячня?!! Дніпро стратегічне місто на Донбасі??!!
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
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10.04.2022 21:19 Відповісти
Ну давайте ще пару колон пустіть, побільше м'яса грузіть, цього разу ну точно вийде!
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10.04.2022 21:20 Відповісти
цілком можливо, орки недаремно бомбять аеропорт Дніпра щодня.

Якщо *********** і мости Дніпра, то такий план і є.

На їхньому шляху лише одне велике місто Павлоград, яке можна обійти.

Відстань від Ізюму до Дніпра 230 км
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10.04.2022 21:23 Відповісти
Так это наоборот хреново, колонне нужно где то закрепляться, а ехать по дороге 230 км, это самоубийство, колонну просто разобьют, так как ограничений нету и можно валить со всех орудий
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10.04.2022 21:29 Відповісти
нехай так і станеться
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10.04.2022 21:33 Відповісти
наверное Псаки на полставки в газете подрабатывает,большая знаток географии
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10.04.2022 21:23 Відповісти
У вас в Усть-Кукуйскє кромє Псакі ще кого знають? Обаму? Вони вдвох вам обосцяли під'їзди?
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10.04.2022 21:52 Відповісти
Як тут раніше хтось дуже-дуже влучно замітив:
У Америки найкраща розвідка, але ледь не найгірші "аналітики"...
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10.04.2022 21:24 Відповісти
Что эти идиоты курят? Где Изюм и где Днепр...
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10.04.2022 21:26 Відповісти
ничего не понял, где Днепр, а где Донбасс
бред какой то
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10.04.2022 21:26 Відповісти
Там где и уланбатор на месте киева)
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10.04.2022 21:42 Відповісти
Посмотри на карту боевых действий , всё стаёт понятным . Изюм - Павлоград - Гуляйполе . Котёл не виданных масштабов .

Только *** им по всей морде.
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10.04.2022 23:04 Відповісти
https://liveuamap.com/?zoom=11&ll=48.05835,34.60144
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10.04.2022 23:05 Відповісти
Нет у них сил идти к Днепру. Понты. Также, как и Харьков брать. Сейчас у них одна цель - юго-восток. Но и там не всё так гладко для орков. Ресурсы не безграничны. Наступление стопорится.
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10.04.2022 21:30 Відповісти
самое главное - рашка непредсказуема...и в ее шараханьи может не быть никакой логики или понятности для нормального человека...поэтому рассуждение любого военного эксперта, это прежде всего его виденье картины или военного театра (как хотите)...а "мясник" , командующий раша-марадёрами будет действовать по своему а не по "законам ведения войны"
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10.04.2022 21:33 Відповісти
Две белых на ЖД. Ой не туда)
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10.04.2022 21:39 Відповісти
Куда -куда? На Днепр? они - это серьезно? Взять миллионник, в котором каждый мечтает подержать оккупанта за глотку!! Не, у нас - суровые мужики. Мама Одесса, дай им правильное погонялово! а то у нас ржут все и нам некогда))))))
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10.04.2022 21:41 Відповісти
На хера еще "аналитика" из заморских газет здесь? Своих паникеров хватает.
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10.04.2022 21:48 Відповісти
Іноземні оналітікі оналізіруют нашу війну по глобусу. У самому оналізі закладені глибокі оналітичні знання: вдарити в лоб по мільйонному місту, щоби відкрити свій зад під українські війська, але все це заради великої мети - оточення кількох містечок на Донеччині... Додам тільки ще такий пасаж від наших телевізійних марафонців: "орки просуваються в районі Великого Бурлука, імовірно з метою наступу на Харків, Маріуполь і Одесу". Той оналіз ще оналітичніший. Складається враження, що ворожа розвідка через кретинів вкидає нам усілякі страхи та грає на нервах. Все, припиняємо займатися х@етой і витрачати час.
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10.04.2022 21:50 Відповісти
Знаємо вже
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10.04.2022 22:10 Відповісти
это как бы в разных направлениях...Они собираются идти по линии Павлоград - Лозовая максимум, да и то обосрутся...
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10.04.2022 22:15 Відповісти
Акуеть он Сусанин! Такой может и до лондона довести за перу дней.
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10.04.2022 22:21 Відповісти
Ага, они уже и Киев и Харьков и Чернигов за 48 часов взяли, остался только марш-бросок 250 км от Изюма до Днепра. Что они там курят в НьюЙорк Таймс?
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10.04.2022 22:23 Відповісти
А якщо,американці мали на увазі Запоріжжя,а не Дніпро?
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10.04.2022 22:34 Відповісти
Аналитики от бога, видел я эту статья на английском, они испугались колонны орков в городке Верхний Булук чтоль, это далеко за Харьковом на территории РФ... И предположили, что она каким-то образом направиться на Днепр. Товарищи вообще не понимают, как теперь идёт война спустя 46 дней. Теперь движения колонн в глубину страны практически нереальное дело. Тем более на пути на Днепр куча населенных пунктов, и достаточно большой Павлоград.
Короче очередная колбаса, "Киев падёт в течении 72 часов" и т.п.
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10.04.2022 22:55 Відповісти
 
 