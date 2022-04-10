Російські окупанти можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюму для того, щоб просунутись на Донбас, - The New York Times
Російські окупанти можуть провести наступ з Ізюму на місто Дніпро - стратегічну ціль в контексті боротьби за Донбас.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських військових аналітиків.
"Бої загострилися навколо Ізюма після того, як Москва оголосила про свій намір зосередити свої бойові дії на сході, вивівши десятки тисяч військ з півночі після протистояння більш жорсткому, ніж очікувалося, українському опору", - йдеться в повідомленні.
"Ми вже багато днів говоримо про те, наскільки важливий для них Ізюм", - зазначив чиновник Пентагону.
За словами джерела, окупантам потрібен Ізюм, щоб утримувати свої передові лінії фронту та дозволити їм просунутися до Дніпра та інших стратегічно важливих міст на Донбасі.
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https://twitter.com/i/status/1513172480554323979 https://twitter.com/i/status/1513172480554323979
Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів про ситуацію в Маріуполі та побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
Захисники Маріуполя з полку Нацгвардії "Азов" стверджують, що з ними вже понад два тижні ніхто з найвищого політичного керівництва країни не виходив на зв'язок. Зокрема, про це https://twitter.com/Polk_Azov/status/1513151884240031748?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513151884240031748%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fkorrespondent.net%2Fukraine%2F4468188-s-zaschytnykamy-**********-nykto-ne-sviazyvaetsia-2-nedely-azov заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Ви замислювалися про те, як тут перебувати, як боротися в таких умовах, що відчувають захисники Маріуполя? Це коли тобі пишуть смс "Як у тебе справи, друже?", а ти п'ять хвилин тому поклав у чорний мішок побратима, якого знав сім років.
Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном, командує краще за полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави, це коли відділення азовців штурмує роту елітного спецназу…
Коли наші дівчатка роблять з того, що є, суп, а він тобі у рот не лізе, бо через кілька кварталів помирає дитина з голоду, і ти не можеш їм допомогти…
Це політики, які розповідають, що "ми їх підтримуємо, ми постійно на зв'язку", але вже більш як два тижні ніхто не бере слухавку і ніхто ні з ким не спілкується", - розповів Святослав Паламар.
При цьому Паламар побажав народу України триматися, боротися та перемагати.
На вертолётах что ли?
Може в НьюЙорк таймс це одне і те ж, але на глобусі України трохи по іншому.
Якщо *********** і мости Дніпра, то такий план і є.
На їхньому шляху лише одне велике місто Павлоград, яке можна обійти.
Відстань від Ізюму до Дніпра 230 км
У Америки найкраща розвідка, але ледь не найгірші "аналітики"...
бред какой то
Только *** им по всей морде.
Короче очередная колбаса, "Киев падёт в течении 72 часов" и т.п.