Макрон и Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборах у Франції

Чинний президент Франції Емманюель Макрон і лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє телеканал БФМ-ТВ із посиланням на попередні результати першого туру.

Згідно з підрахунком телеканалу, Макрон отримує 28,5% голосів, Ле Пен – 24,2%. Третє місце посідає лідер вкрай лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон із 20,2%. Ніхто з інших кандидатів не зміг подолати позначку 10%.

Тим часом газета "Фігаро" прогнозує, що нинішній французький лідер за результатами першого туру набирає 28,6% голосів, Ле Пен - 24,4%.

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