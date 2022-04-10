Макрон и Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборах у Франції
Чинний президент Франції Емманюель Макрон і лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє телеканал БФМ-ТВ із посиланням на попередні результати першого туру.
Згідно з підрахунком телеканалу, Макрон отримує 28,5% голосів, Ле Пен – 24,2%. Третє місце посідає лідер вкрай лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон із 20,2%. Ніхто з інших кандидатів не зміг подолати позначку 10%.
Тим часом газета "Фігаро" прогнозує, що нинішній французький лідер за результатами першого туру набирає 28,6% голосів, Ле Пен - 24,4%.
Топ коментарі
+46 Taras Klunyk
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+35 Саша Пончик
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По логике французам хоть и не нравится Макрон, но скорее его выберут на второй срок, потому что он не такой радикальный + уже до смерти надоела постоянный участник выборов ле Пен. Ну это как у нас уже десятки лет в Президенты Украины Юля Тимошенко идёт или Петя Симоненко. Или как у русских - Зюганов, Миронов (Жирика уже закопали, хоть его уже не будет). Ну реально задрали уже.
Сьогодні політичне майбутнє більшості політиків залежить від України
І прошу не гидити Францію, не писати "хранція", хоча б з огляду на те, що є французи, що вооють за Україну. І Франція наразі сильно опікується гуманітарною допомогою.
Так, влада Франції завжди була проросійська. Але Франція, як країна, від того не стала менш прекрасною.
У вас там вже повиходили на барикади? Якщо так, то бережіть себе!
За лепеншу і проти Макрона тут голосує вата , якої повно в любій країні, Україна не виключення, вата , це ті , які ждуть месію , які думають , що зараз хтось прийде і вони зажииивуть. Забере у багатих, емігрантів і ще когось і віддасть їм))
і ще , хочу розчарувати , факт того , як кандидат відноситься до пуйла жодного впливу на такого ватноговиборця не має.
У ваших силах робити так, щоб вати ставало менше, а французів більше, бо сьогодні вони вимагають "услишать народ Аквитании (Бургундии, Нормандии и т.д.)", а завтра звуть на поміч російські війська. Іспанці уже придушували кацапську диверсію в регіоні басків на сході країни, не бачу ніяких проблем кацапам організувати й у вас якусь "народну республіку" і потім почати захищати її від нападів ворожої фашистської Франції.
Тож будьте пильними, не повторюйте наших помилок, вони занадто дорого коштують...
Дехто тут бачив неймовірну реакцію заходу на зедебіла, а от вона істина.