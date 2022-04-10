"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення проти України", - посол в Німеччині Мельник

Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав заборонити російські прапори та інші державні символи РФ на проросійських акціях у Німеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Використання всіх офіційних символів держави-агресора - як-от російський прапор - має бути заборонено законом доти, доки Росія веде цю війну на винищення проти українського народу", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa.

Демонстрація російської символіки не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у центрі Європи, переконаний український дипломат. Тож він проведе "дуже конкретні переговори" з урядом Німеччини щодо цього, запевнив Мельник. "Я взагалі не розумію, чому німецькі політики заплющують на це очі", - сказав він.

"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення проти України та нашого цивільного населення", - аргументував український посол.

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Останнім часом у кількох містах Німеччини пройшли проросійські акції. Приміром, 9 квітня вулицями Штутгарта проїхав довгий кортеж автомобілів із безліччю російських прапорів на капотах. Головним гаслом автопробігу було "Проти дискримінації російськомовних". Демонстранти вимагали "зупинити русофобію" та виступали "проти дискримінації російськомовних дітей у школах".

Минулої неділі, тобто в день, коли стало відомо про звірства російських військових у Бучі, аналогічний автопробіг у Берліні викликав хвилю обурення.