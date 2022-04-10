"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення проти України", - посол в Німеччині Мельник
Посол України у ФРН Андрій Мельник закликав заборонити російські прапори та інші державні символи РФ на проросійських акціях у Німеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Використання всіх офіційних символів держави-агресора - як-от російський прапор - має бути заборонено законом доти, доки Росія веде цю війну на винищення проти українського народу", - сказав Мельник в інтерв'ю інформагенції dpa.
Демонстрація російської символіки не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" у центрі Європи, переконаний український дипломат. Тож він проведе "дуже конкретні переговори" з урядом Німеччини щодо цього, запевнив Мельник. "Я взагалі не розумію, чому німецькі політики заплющують на це очі", - сказав він.
"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення проти України та нашого цивільного населення", - аргументував український посол.
Останнім часом у кількох містах Німеччини пройшли проросійські акції. Приміром, 9 квітня вулицями Штутгарта проїхав довгий кортеж автомобілів із безліччю російських прапорів на капотах. Головним гаслом автопробігу було "Проти дискримінації російськомовних". Демонстранти вимагали "зупинити русофобію" та виступали "проти дискримінації російськомовних дітей у школах".
Минулої неділі, тобто в день, коли стало відомо про звірства російських військових у Бучі, аналогічний автопробіг у Берліні викликав хвилю обурення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а якого хєра ти не живеш в тій параші а в німеччині
щось ніхто не каже що в параші всі мови дискримінуються
в параші б всіх одразу повязали
🙏
Але ситий Захід - первертно толерантний, щоб не сказати інакше.
Тут минулої неділі, коли газети по цілому світу вийшли з описом звірств на Київщині, державний канал присвятив кілька годин московитській "культурі", зокрема, =євґєнію анєґіну=.
Це запрошують якось москальського піаніста. І симвонічний оркестр Монреаля видав пояснення на запит українців і не лише: ці =грулі= вірують, що присутність москаля сприятиме поширенню меседжу про мир (???) та надії, що музика лунає сильніше, ніж зброя (с)
Тепер петицію підписуємо.
До цих недоумків не доходить, що то не лише х**ло і його верхівка такі, а вся москальня за одиничними винятками. І то - до певної межі.
ВАРТІ ОДИН ОДНОГО!!!
дякуючи Послу України п.Мельнику, який постійно палить німецьку вату-адептів руSSкого міра...
Готуйтеся, рускамірци!