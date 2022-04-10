На Східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БМП та 2 гелікоптера, - ОТУ "Схід"

Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Вогнем у відповідь українські захисники знищили: особового складу – 26; БМП/БТР – 1; АТ – 2; гелікоптерів - 2; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямі відбито 3 атаки ворога, знищено до 80 окупантів, 1 літак, 3 танки, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"