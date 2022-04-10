На Східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БМП та 2 гелікоптера, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Вогнем у відповідь українські захисники знищили: особового складу – 26; БМП/БТР – 1; АТ – 2; гелікоптерів - 2; БПЛА – 1".
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Наразі нарешті є рішення про ленд-ліз, ВБ оголосила про постачання танків. А ще б літаків на додачу і тоді можна планувати наступальні операції, звільнювати загарбані території.
Или ты сраный орк?