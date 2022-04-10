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На Східному напрямку знищено 26 окупантів, 1 БМП та 2 гелікоптера, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Протягом доби, 10 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

 Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Вогнем у відповідь українські захисники знищили: особового складу – 26; БМП/БТР – 1; АТ – 2; гелікоптерів - 2; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямі відбито 3 атаки ворога, знищено до 80 окупантів, 1 літак, 3 танки, 5 бронемашин, - ОТУ "Схід"

Автор: 

атака (339) ЗСУ (7528)


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это те которые неубиваемые? вы еще не воевали с Украиной, козлы.
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10.04.2022 21:50 Відповісти
ЦЕНЗОРу: російські фашистські ---- українською мовою це москальські кацапи
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10.04.2022 21:55 Відповісти
москвинські, москаль це вояк, москвин - національність. ))
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10.04.2022 22:34 Відповісти
Когда Херсон освобождать будете? Люди делают что могут, геройски противостоят оккупантам. Чем дольше города будут оккупированы, тем меньше шансов их освободить. Смешно. 400 тысячная армия не провела ни одной значимой наступательной операции против 150 тысяч потрепанных орков.
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10.04.2022 21:56 Відповісти
В Україні немає достатньої кількості наступального озброєння.
Наразі нарешті є рішення про ленд-ліз, ВБ оголосила про постачання танків. А ще б літаків на додачу і тоді можна планувати наступальні операції, звільнювати загарбані території.
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10.04.2022 22:06 Відповісти
бери автомат и иди вперед. Умник под чужим флагом.
Или ты сраный орк?
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10.04.2022 22:11 Відповісти
Кацапы убивают тысячами в оккупированных городах ! Але...! Какое 26 оккупантов ? Они там в Министерствах Украины что то курят ?
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10.04.2022 23:00 Відповісти
сегодня под Харьковом только 1 тыс положили, но то на другом направлении
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11.04.2022 00:08 Відповісти
 
 