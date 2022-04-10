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Не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні", - Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко не виключає, що російські війська знову спробують взяти столицю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник столиці повідомив у своєму Telegram.
"Друзі! Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні". І столиця має й надалі бути готова до оборони.Окупанти продовжують звірствувати і чинити геноцид українського народу в регіонах, у які вони вдерлися. На цьому сьогодні ми з Володимиром наголосили в ефірі одного з найбільших американських телеканалів ABC", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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+13 Юрий Педаченко
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Взагалі, нам конче необхідно буде по всьому кордону з рашкою і білорашкою встановлювати підрозділи ЗСУ з фортифікаційними спорудами найкращих зразків. Гроші НЕ ШКОДУВАТИ.
Той відповідає: "Ну я в неё ем".
В такому стані вже тиждень, але ніхто в кіоск не лізе і не мародерить!