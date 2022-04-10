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Новини Війна
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Війська РФ накопичують сили та намагатимуться виконати "план мінімум" із захоплення сходу України, - Маляр

рф,війна

Окупанти зараз накопичують сили та намагатимуться виконати свій "план мінімум" щодо захоплення сходу України.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганн Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Що зараз здається якоюсь стабілізацією, – насправді це не так. Нині ворог накопичує свої сили. Ніякого затишшя немає і жодної стабілізації немає. Просто станом зараз російська армія намагається виконати свій "план мінімум", а це у них – схід України", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що російські війська, ймовірно, коригуватимуть свої плани, а тому потрібно адекватно розуміти, що все одно кінцевою метою є вся Україна.

Також читайте: Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр

Автор: 

Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+22
Будут закидывать ЗСУ мясом.И бомбить мирное население. По-другому дикари воевать не умеют.
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10.04.2022 22:20
+12
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10.04.2022 22:26
+10
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10.04.2022 22:28
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Будут закидывать ЗСУ мясом.И бомбить мирное население. По-другому дикари воевать не умеют.
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10.04.2022 22:20 Відповісти
Кацапи ніяк не зберуться атакувати бо сцикотно,то наші "діячі" поки що один поперед одного розважають українців своїми геніальними здогадками.
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10.04.2022 22:20 Відповісти
" геніальними "
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10.04.2022 22:37 Відповісти
План "на бутылку"
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10.04.2022 22:20 Відповісти
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10.04.2022 22:21 Відповісти
танкисты срут под себя, льотчики обссыкаются. буряты фениксами бегают. ну что за армия?
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10.04.2022 22:23 Відповісти
А памперсів то нема.. нема....
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10.04.2022 22:38 Відповісти
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10.04.2022 22:26 Відповісти
Поки вони зосереджені на підготовці до 9 травня, потрібно до цієї дати захопити якусь російську область (можливо Брянську?).
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10.04.2022 22:27 Відповісти
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10.04.2022 22:28 Відповісти
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10.04.2022 23:16 Відповісти
від https://www.facebook.com/profile.php?id=100017588850260&__cft__[0]=AZVsNohbgCyZt0oOaev0hHRn20JPu9YAeVdDIEbu2jSCZqpat8PJTzxVJTwE0W4RmSFvrD855rPzYZy5rSjH4I20TThK6TBS9qaQ0y4ygouQuMLMkQqnJOh2JPkbiVNClZE&__tn__=-]K-R Roman Ponomarenko

45-та ніч війни. Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Павлограду та Синельниково. Б'ють по інфраструктурі, залізницях та нафтобазах. Також обстрілювали прифронтовий Харків та міста на підконтрольній Україні частині Донбасу.

На фронтах за ніч істотних змін не сталось.

За минулу добу в Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили 8 атак, знищивши 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника. З приємного, на Донеччині 25-та окрема Січеславська повітрянодесантна бригада здійснила успішну контратаку.

Маріуполь - становище дуже важке. Не про все зараз можна казати публічно, але фактом є те, що українські захисники терміново потребують допомоги. Бої в оточенні тривають вже 45 днів, запаси поступово вичерпуються, тим більше, що їм приходиться ще і допомагати цивільним мешканцям, по мірі можливості. В блоковане місто не можна доставити ні підкріплень, ні ***********, ні вивезти звідти поранених. Те, що там відбувається зараз - це Сталінград, Будапешт, Берлін, Алеппо і Мосул разом узяті. Повторюся, що для України порятунок Маріуполя - це питання державного престижу, без жодних виключень.

На лініях зіткнення в Херсонській та Миколаївський областях тривали позиційні бої без істотних результатів для обох сторін. З приємного, росіяни в черговий раз намагались захопити Олександрівку, але ми її втримали.

Вчора відбувся третій офіційний обмін полоненими. В Україну повернулись 12 військових (з них одна жінка-офіцер) та 14 цивільних (9 жінок). Всього 26 осіб.

Росіяни продовжують зосереджувати війська під Ізюмом, на Харківщині для початку свого анонсованого наступу на Донбасі. Інформація про нові колони техніки та БТГ надходить щодня. Також триває планування та налагодження взаємодії між з'єднаннями, чим і займається новий командувач «спецоперації» генерал армії Дворніков. Думаю, цей наступ почнеться вже у другій половині наступного тижня.
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10.04.2022 22:28 Відповісти
не знаю,на сколько свежо это фото,но ретростайл явно радует и вселяет надежду,злохните рашистские твари.
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10.04.2022 22:35 Відповісти
А де фото?
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10.04.2022 22:42 Відповісти
Одічалиє сидять штани сушать.
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10.04.2022 22:37 Відповісти
Москалі могли б виконати план мінімум із заготівлі м'яса, якщо б прибирали трупи своїх військових.
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10.04.2022 22:42 Відповісти
Сергей Наумович


@sergonaumovich

·
https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 1 ч



Шикардос!

https://twitter.com/i/status/1513214003308339211
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10.04.2022 22:46 Відповісти
 
 