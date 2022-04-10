Війська РФ накопичують сили та намагатимуться виконати "план мінімум" із захоплення сходу України, - Маляр

Окупанти зараз накопичують сили та намагатимуться виконати свій "план мінімум" щодо захоплення сходу України.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганн Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Що зараз здається якоюсь стабілізацією, – насправді це не так. Нині ворог накопичує свої сили. Ніякого затишшя немає і жодної стабілізації немає. Просто станом зараз російська армія намагається виконати свій "план мінімум", а це у них – схід України", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що російські війська, ймовірно, коригуватимуть свої плани, а тому потрібно адекватно розуміти, що все одно кінцевою метою є вся Україна.

Також читайте: Плани російських окупантів залишаються загрозливими, - Маляр