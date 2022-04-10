Війська РФ накопичують сили та намагатимуться виконати "план мінімум" із захоплення сходу України, - Маляр
Окупанти зараз накопичують сили та намагатимуться виконати свій "план мінімум" щодо захоплення сходу України.
Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганн Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Що зараз здається якоюсь стабілізацією, – насправді це не так. Нині ворог накопичує свої сили. Ніякого затишшя немає і жодної стабілізації немає. Просто станом зараз російська армія намагається виконати свій "план мінімум", а це у них – схід України", - пояснила вона.
Маляр зазначила, що російські війська, ймовірно, коригуватимуть свої плани, а тому потрібно адекватно розуміти, що все одно кінцевою метою є вся Україна.
Топ коментарі
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45-та ніч війни. Окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру, Павлограду та Синельниково. Б'ють по інфраструктурі, залізницях та нафтобазах. Також обстрілювали прифронтовий Харків та міста на підконтрольній Україні частині Донбасу.
На фронтах за ніч істотних змін не сталось.
За минулу добу в Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили 8 атак, знищивши 4 танки, 8 одиниць броньованої та 7 одиниць автомобільної техніки противника. З приємного, на Донеччині 25-та окрема Січеславська повітрянодесантна бригада здійснила успішну контратаку.
Маріуполь - становище дуже важке. Не про все зараз можна казати публічно, але фактом є те, що українські захисники терміново потребують допомоги. Бої в оточенні тривають вже 45 днів, запаси поступово вичерпуються, тим більше, що їм приходиться ще і допомагати цивільним мешканцям, по мірі можливості. В блоковане місто не можна доставити ні підкріплень, ні ***********, ні вивезти звідти поранених. Те, що там відбувається зараз - це Сталінград, Будапешт, Берлін, Алеппо і Мосул разом узяті. Повторюся, що для України порятунок Маріуполя - це питання державного престижу, без жодних виключень.
На лініях зіткнення в Херсонській та Миколаївський областях тривали позиційні бої без істотних результатів для обох сторін. З приємного, росіяни в черговий раз намагались захопити Олександрівку, але ми її втримали.
Вчора відбувся третій офіційний обмін полоненими. В Україну повернулись 12 військових (з них одна жінка-офіцер) та 14 цивільних (9 жінок). Всього 26 осіб.
Росіяни продовжують зосереджувати війська під Ізюмом, на Харківщині для початку свого анонсованого наступу на Донбасі. Інформація про нові колони техніки та БТГ надходить щодня. Також триває планування та налагодження взаємодії між з'єднаннями, чим і займається новий командувач «спецоперації» генерал армії Дворніков. Думаю, цей наступ почнеться вже у другій половині наступного тижня.
@sergonaumovich
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https://twitter.com/sergonaumovich/status/1513214003308339211 1 ч
Шикардос!
https://twitter.com/i/status/1513214003308339211