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Новини Війна
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На Донецькому та Луганському напрямках 10 квітня знищено 5 танків, 8 артсистем та 3 вертольоти окупантів, - пресцентр ОС

донбас,оос

Військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 10 квітня, українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників", йдеться у повідомленні.

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника.

Також читайте: На Донбасі відбито 8 атак ворога, знищено 4 танки, 8 одиниць бронетехніки, 1 літак, 1 гелікоптер, - штаб ООС

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
3 геліка -- це чудова новина! І взагалі, сьогодні гарні трофеї. Так тримати!
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10.04.2022 22:30
+14
да сегодня удачная охота. Слава Украине!
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10.04.2022 22:32
+11
пилоты хоть в курсах, что у нас комисионка открылась?
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10.04.2022 22:30
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у вертолетов агония уже, больше десятки влетают самбикам
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10.04.2022 22:26 Відповісти
пилоты хоть в курсах, что у нас комисионка открылась?
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10.04.2022 22:30 Відповісти
3 геліка -- це чудова новина! І взагалі, сьогодні гарні трофеї. Так тримати!
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10.04.2022 22:30 Відповісти
да сегодня удачная охота. Слава Украине!
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10.04.2022 22:32 Відповісти
Касап как лягушка кричит и лезет в рот ужу.
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10.04.2022 22:34 Відповісти
от нас люди уезжат домой. куда? астанавитесь. я понимаю желание вернуться домой но пока не время!
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10.04.2022 22:38 Відповісти
смотря куда и смотря в каких условиях они были
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10.04.2022 22:42 Відповісти
я не знаю. пока поживите у нас. жизнь дороже. есть все условия. оставьте ностальгию на немого потом.
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10.04.2022 22:49 Відповісти
Залужный пишет,что третий десяток начался))))
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10.04.2022 22:43 Відповісти
Не писал он такого. Написал что скоро 20000.
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10.04.2022 22:46 Відповісти
А москворотий планктон вже навіть не рахують. Пропоную втрати живої сили мордора оприлюднюювати в тоннах.
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10.04.2022 22:49 Відповісти
Не.... они такие дохлые. Пришлось проехать мимо их поста под Сумами (уже давно, на велосипеде ехал, так что никаких военных тайн.. да и откуда они у меня?) - такое говно стояло, чуть больше автомата, мне почти 60 - придушил бы. Мразь и мерзость. И одет был.... бог мой - сумский бомж одет лучше.
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10.04.2022 23:10 Відповісти
не знаю кому вірити... чи сводкам за каждий день.., чи пресцентру ОС... пресцентр дає цифри за свій напрямок, які більші за цифри сводок за всі фронти... приклад, за неділю ОС збило 6 вертольотів, сводка з 02.04 по 10.04 дала - 3, це за 9 днів. 02.04 було збито 134, 10.04 було збито 137 геліків. різниця аж 3.
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10.04.2022 22:55 Відповісти
Є угруповування "Південь". Є угруповування "Центр". Є угруповування "Схід". Є "сили ООС"... Всі працюють. На всіх роботи вистачає.
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10.04.2022 23:19 Відповісти
Орест, ти посил зрозумів?
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10.04.2022 23:27 Відповісти
 
 