На Донецькому та Луганському напрямках 10 квітня знищено 5 танків, 8 артсистем та 3 вертольоти окупантів, - пресцентр ОС

Військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 10 квітня, українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників", йдеться у повідомленні.

Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника.

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