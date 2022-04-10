Міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною про продаж САУ Zuzana

В уряді Словаччини підтвердили дані про переговори між Братиславою і Києвом про продаж самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Про це сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Над після публікацій у ЗМІ на цю тему, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я можу підтвердити, що ми ведемо переговори", – сказав міністр оборони під час теледебатів. Інших деталей він не розкрив.

Раніше словацькі ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що обговорюється придбання Україною 16 САУ.

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