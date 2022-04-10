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"Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів

міноборони,залужний

Міністерство оборони анонсувало нові втрати російських окупантів на території України.

Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Очевидно мова про втрати російських окупантів на території Україні. 

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин

Автор: 

Міноборони (7343) втрати (4394)


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Топ коментарі
+64
От хто дійсно радує щодня, так це ЗСУ
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10.04.2022 22:53
+54
Легше вбити тисячі рабсіян, ніж очистити ОПУ від Арахамій-Єрмаків-Подоляків...
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10.04.2022 22:52
+51
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10.04.2022 23:02
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нихрена се! Ну, мой батискабль так глубоко в их информационные ***** не погружается, поэтому я как-то не в курсах. А ханты с мансями тоже едут?
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11.04.2022 00:08 Відповісти
)) за хантов пока новостей не попадалось. может сапоги закончились )))))) а тувинцев нашёл
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11.04.2022 00:15 Відповісти
херасе! какие мирные буддисты ...
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11.04.2022 00:23 Відповісти
По Миколаєві тільки що гахнуло,син по відео з другом розмовляв і ракета, вперше побачив вживу, що таке війна. Тримайтесь і бережіть себе
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10.04.2022 23:17 Відповісти
Це був натяк на удар чотирма Точками-У під Харковом, де вбили пару тисяч москалів та купу техніки сьогодні?
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10.04.2022 23:20 Відповісти
пора переиздавать

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10.04.2022 23:20 Відповісти
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10.04.2022 23:20 Відповісти
главное - правильный ракурс

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10.04.2022 23:32 Відповісти
Клас !!!
Зберегла.
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11.04.2022 05:38 Відповісти
На справді, у мене таке враження, що ВСУ ЗАНИЖУЄ втрати ворога!
Увесь день слідкуєш за новинами, а наступного дня бачиш, що по вчорашнім новинам повинно було більше вбитих орків додатись.
А ще великий колони 200-х та 300-х, що виїжджали до Беларусі, які ми зовсім не перерахували.
(а з тою "медициною у Белорусі багато 300-х стало 200-ими...)
Перший раз у житті бачу, коли так "обережно і лячно" поводяться зі своїми досягненнями.
Дивне відчуття.
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10.04.2022 23:44 Відповісти
а кто тебе скажет правду - сколько у тебя яблок...?
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11.04.2022 00:03 Відповісти
Це все добре, але Маріуполь важливіше. Хлопці і дівчата там б'ються як леви
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10.04.2022 23:59 Відповісти
Вірю в ЗСУ!
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11.04.2022 00:19 Відповісти
Привіт. Все добре ?
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11.04.2022 05:33 Відповісти
Зелена зграя зрадників на чолі із Зе починають цькувати Залужного! Муляє зрадникам те що ми маємо шанси перемогти
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11.04.2022 00:42 Відповісти
БОНУС !!!
ЮВІЛЕЙНОМУ 20000-му 200-му орку,

Особисто від мене

ОСИКОВИЙ КІЛОК

пішьітє в лічку.
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11.04.2022 00:53 Відповісти
Ракета потрапила на Банкову?
Та ні, це у єрмаковського кодла бомбонуло від фотки...
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11.04.2022 08:01 Відповісти
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