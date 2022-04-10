"Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів

Міністерство оборони анонсувало нові втрати російських окупантів на території України.

Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Очевидно мова про втрати російських окупантів на території Україні.

Також читайте: Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,3 тис. осіб, 152 літаки, 137 гелікоптерів, 722 танки і 1 911 броньованих машин