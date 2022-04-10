"Скоро буде 20 тис.! Стежте за оновленнями", - Міноборони про втрати російських окупантів
Міністерство оборони анонсувало нові втрати російських окупантів на території України.
Про це міністерство повідомило у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Скоро буде 20 тисяч! Стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Очевидно мова про втрати російських окупантів на території Україні.
Топ коментарі
+64 Oleksandr Onys
показати весь коментар10.04.2022 22:53
+54 Alex 13 #514728
показати весь коментар10.04.2022 22:52
+51 Перехватчик
показати весь коментар10.04.2022 23:02
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Зберегла.
Увесь день слідкуєш за новинами, а наступного дня бачиш, що по вчорашнім новинам повинно було більше вбитих орків додатись.
А ще великий колони 200-х та 300-х, що виїжджали до Беларусі, які ми зовсім не перерахували.
(а з тою "медициною у Белорусі багато 300-х стало 200-ими...)
Перший раз у житті бачу, коли так "обережно і лячно" поводяться зі своїми досягненнями.
Дивне відчуття.
ЮВІЛЕЙНОМУ 20000-му 200-му орку,
Особисто від мене
ОСИКОВИЙ КІЛОК
пішьітє в лічку.
Та ні, це у єрмаковського кодла бомбонуло від фотки...