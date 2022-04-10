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На Південному напрямку ворог випустив 3 ракети по Миколаївщині. Знищено 83 окупанти, 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"

херсонщина,техніка

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про ситуацію на Південному напрямку.

Як інормує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Поточна оперативна обстановка на Одещині від представника оперативного командування "Південь". Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України!

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує оборонятися та намагається відновити сили і ресурс, щоб перейти до наступу.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївщині. На Південному напрямку знищено 37 окупантів та 4 одиниці техніки, - ОК "Південь"

Під чисельними артилерійськими обстрілами наші військовослужбовці продовжують утримувати вивільнені від окупантів території. Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" противника.

Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворожі втрати склали 84 орки та 13 одиниць техніки.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

Нагадуємо, що на Одещині триває комендантська година, дотримуємось встановлених обмежень та не порушуємо їх".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніч в областях: удари по Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, вибухи на Херсонщині та спроби наступу на Донбасі

Автор: 

Миколаївська область (2266) Одеська область (3201) ЗСУ (7531) Херсонська область (5728)


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Топ коментарі
+9
Хлопці, тримайтеся , перемога буде за нами !
Слава Украіні !!

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10.04.2022 23:36
+5
По заголовку можно подумать что 83 орка умерло от своих же трёх ракет))
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10.04.2022 23:52
+2
чекаємо 12 квітня. бульбохуйла старше ***** на далекий схід виманило. долетить він хоч до середини сибіру? чи його не по спортивному, на злеті з мінська, ***** зніме? й скаже, шо це 100500 разів знищене ппо всу зробила. хоча варіантів у нього на такому далекому шляху для младшєнького зрадника море ))
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10.04.2022 23:39
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В данный момент там что то так бахнуло, что слышно было в Херсоне. Уточняют, что случилось, надеемся без жертв.
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10.04.2022 23:31 Відповісти
Если так, надеюсь в воздухе взорвалось, так как при прилетеле вряд ли был бы такой звук
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10.04.2022 23:35 Відповісти
таки, ипануло знатно - домик шатнуло. но бывало и хуже - плафоны люстры звякали друг о дружку.
по сообщению от Кима ранен только охранник (чего не уточняется)
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10.04.2022 23:40 Відповісти
важно. венесуэла загужает штатовские танкеры. руськии скромно стоят в очереди. даже если их загрузят не факт что они доедут до росии. хз.
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10.04.2022 23:34 Відповісти
Хлопці, тримайтеся , перемога буде за нами !
Слава Украіні !!

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10.04.2022 23:36 Відповісти
чекаємо 12 квітня. бульбохуйла старше ***** на далекий схід виманило. долетить він хоч до середини сибіру? чи його не по спортивному, на злеті з мінська, ***** зніме? й скаже, шо це 100500 разів знищене ппо всу зробила. хоча варіантів у нього на такому далекому шляху для младшєнького зрадника море ))
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10.04.2022 23:39 Відповісти
По заголовку можно подумать что 83 орка умерло от своих же трёх ракет))
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10.04.2022 23:52 Відповісти
..тоже обратил внимание! У Бутусова редакторы набраны с ПТУшным образованием ... Проколы на проколе. )))
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11.04.2022 00:21 Відповісти
Видимо с партии Слуга народа по набирали.
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11.04.2022 09:18 Відповісти
Майже сто орків тут, мінімум 50 писали на Донбасі, ще під Харковом сьогодні насипали добряче... Непогано. Гетьман Залужний сказав на 20 тис. чекайте скоро, ЗСУ наказ виконують!
Слава Україні!!!
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11.04.2022 00:51 Відповісти
Треба активувати Нептуни, Гарпуни і розхерачити до біса той флот, підмоги не буде їм вже. Ну а потім цілитись по пусковим розрахункам і на міст не забудьмо.
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11.04.2022 07:31 Відповісти
Які Нептуни і Гарпуни... Велике будівництво і білоруський асфальт. І взагалі замість того щоб знищити керченський міст, розмінували території між окупованим Кримом і поки що окупованим Херсоном.
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11.04.2022 09:52 Відповісти
Нептуни були заплановано переоснастити за нові бази - Татра. Бо на КРАЗівський не пройшли випробувань. Правда на даний момент їх дуже мало, Велике крадівництво внесло свої корективи. По Гарпунам нічого не скажу.
Але ще Брити готують до постачання важкого озброєння саме цього призначення.
По розмінуванню перешийка взагалі нонсенс на ряду зі зрадою.
Керченський міст дуже важко розвалити, бо там зараз охорона, як мошкви. Але доти. поки в орди є тут (в Чорному морі) флот, буде дуже не легко нам. Навіть без моста, можуть таритись в тому ж Новоросійську.
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11.04.2022 10:17 Відповісти
 
 