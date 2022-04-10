На Південному напрямку ворог випустив 3 ракети по Миколаївщині. Знищено 83 окупанти, 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"
Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про ситуацію на Південному напрямку.
Як інормує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".
У повідомленні зазначається: "Поточна оперативна обстановка на Одещині від представника оперативного командування "Південь". Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України!
На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує оборонятися та намагається відновити сили і ресурс, щоб перейти до наступу.
З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема.
Під чисельними артилерійськими обстрілами наші військовослужбовці продовжують утримувати вивільнені від окупантів території. Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" противника.
Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворожі втрати склали 84 орки та 13 одиниць техніки.
Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.
Нагадуємо, що на Одещині триває комендантська година, дотримуємось встановлених обмежень та не порушуємо їх".
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по сообщению от Кима ранен только охранник (чего не уточняется)
Слава Украіні !!
Слава Україні!!!
Але ще Брити готують до постачання важкого озброєння саме цього призначення.
По розмінуванню перешийка взагалі нонсенс на ряду зі зрадою.
Керченський міст дуже важко розвалити, бо там зараз охорона, як мошкви. Але доти. поки в орди є тут (в Чорному морі) флот, буде дуже не легко нам. Навіть без моста, можуть таритись в тому ж Новоросійську.