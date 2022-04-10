На Південному напрямку ворог випустив 3 ракети по Миколаївщині. Знищено 83 окупанти, 13 одиниць техніки, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію про ситуацію на Південному напрямку.

Як інормує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Поточна оперативна обстановка на Одещині від представника оперативного командування "Південь". Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України!

На Миколаївському та Херсонському напрямку противник продовжує оборонятися та намагається відновити сили і ресурс, щоб перейти до наступу.

З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема.

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Під чисельними артилерійськими обстрілами наші військовослужбовці продовжують утримувати вивільнені від окупантів території. Серед трофеїв захисників України – багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" противника.

Всього за добу на південному рубежі нашої оборони ворожі втрати склали 84 орки та 13 одиниць техніки.

Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку.

Нагадуємо, що на Одещині триває комендантська година, дотримуємось встановлених обмежень та не порушуємо їх".

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