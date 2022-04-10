Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський
Україна відповідатиме на агресію Росії ще активніше.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій.
Ми будемо відповідати. Ми будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активними інформаційно", - зазначив президент.
Топ коментарі
+35 Sophia-Maria Duglass
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Не устоит то государство, которое само в себе грызется до смерти, тем более в условиях войны.
Ну ключевые проблемы можно ведь решить между собой, не выносить на потеху врагу.
Спрацювала напевно чуйка стародавнього народу, що скоро почнуть бити, і можливо ногами
- Какие - говорят соловьевы-скабеевы, - у вас могут быть военные успехи, когда жертв у вас на порядок выше, чем с нашей стороны?..
Ну, и как вывод из этого: «Видите, Зеленский уничтожает свой народ. Хотите остаться в живых - прекращайте сопротивление, смещайте Зеленского, и ставьте на его место кого-то более договороспособного»
И что интересно, параллельно с кремлевскими, в Украине активизировались и доморощенные боты-пропагандоны, которые нечто подобное стали проталкивать и в нашем информпространстве. Кто-то здесь рвется к власти, играя на смерти невинных людей...
Так что, как это ни прискорбно звучит, но массовые убийства мирных граждан Украины со стороны России будут продолжаться. Но… может случиться бумеранг.
Кто-то здесь рвется к власти, играя на смерти невинных людей...
А как Вам такое?!! Кто-то пытается удержаться во власти любой ценой, играя на смерти невинных людей...
Так і не було другого Нюрнберга проти Сталіна.
Тому зараз маємо перемогти і притягнути до відповідальності російських військових злочинців і Путіна особисто. За Маріуполь, Чернігів, Харків, Ірпінь і Бучу. Ту саму Бучу через яку я крізь затори пробивався в Київ, в якій водив на футбол сина і в якій ходили у кафе з родиною.
Маленьке лісове містечко край Києва, яка опиниться в підручниках історії біля Сребреніци.»
ВОЛОДИМИР ВЯТРОВИЧ
Давай будь мужиком, или слова "вийди звідси розбійник!" это показуха ? Ты же *** обещал в предвыборной компании побороть коррупцию и 5 колону. Зайди бляха на цензор почитай, что пишут о предателях в твоей команде, может время что то менять ?
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!
https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер