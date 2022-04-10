Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський

Україна відповідатиме на агресію Росії ще активніше.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій.

Ми будемо відповідати. Ми будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активними інформаційно", - зазначив президент.

Дивіться також: Російському боягузтву ніщо не допоможе, - Зеленський. ВIДЕО