УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 023 39

Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України, - Зеленський

буча,зеленський

Україна відповідатиме на агресію Росії ще активніше.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємось до цих їхніх дій. 

Ми будемо відповідати. Ми будемо ще активніше забезпечувати Україну зброєю. Будемо активнішими на міжнародній арені. Будемо ще більш активними інформаційно", - зазначив президент.

Дивіться також: Російському боягузтву ніщо не допоможе, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Донбас (22354)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
10.04.2022 23:36
+17
показати весь коментар
10.04.2022 23:44
+11
У Філатова якась запізніла реакція на Люську.
показати весь коментар
10.04.2022 23:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.04.2022 23:36 Відповісти
У Філатова якась запізніла реакція на Люську.
показати весь коментар
10.04.2022 23:40 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2022 23:42 Відповісти
Нужно знать меру. Хватит троллить.
Не устоит то государство, которое само в себе грызется до смерти, тем более в условиях войны.
Ну ключевые проблемы можно ведь решить между собой, не выносить на потеху врагу.
показати весь коментар
10.04.2022 23:41 Відповісти
Арестович , не встревай во взрослые беседы
показати весь коментар
10.04.2022 23:43 Відповісти
Да все уже порешали ), но хайпануть еще хочеться ребятам.
показати весь коментар
11.04.2022 00:47 Відповісти
По-сути он конечно прав ... Но услышать такое от Филатова? Чья бы мычала ...
показати весь коментар
11.04.2022 08:24 Відповісти
люди едьте на запад. все потом. уже поставили модульный городок. на 200 семей. планируется еще на 300.
показати весь коментар
10.04.2022 23:40 Відповісти
ну понятно что это проблема. но чтото делаем. 500 семей.
показати весь коментар
10.04.2022 23:56 Відповісти
спальня, кухня, душ и туалет. все готово.
показати весь коментар
11.04.2022 00:07 Відповісти
а де звичний плач про перемовони та компроміси заради миру ?

Спрацювала напевно чуйка стародавнього народу, що скоро почнуть бити, і можливо ногами
показати весь коментар
10.04.2022 23:43 Відповісти
показати весь коментар
10.04.2022 23:44 Відповісти
Ахерамія, швидше капітуляцію готуй! Бо, поки ти, скотиняка, десь лазиш, москалям пі*да буде. Бєня вже нервує! Кому здаватися?
показати весь коментар
10.04.2022 23:45 Відповісти
На каждую русскую косу мы поставим украинский камень.
показати весь коментар
10.04.2022 23:45 Відповісти
... российскую ...
показати весь коментар
11.04.2022 00:06 Відповісти
какая разніца((
показати весь коментар
11.04.2022 05:57 Відповісти
Пора бити по Ростову, Білгороду, Севастополю, щоб каменя на камені не залишити.Війну треба переносити на територію кацапії та Криму.
показати весь коментар
10.04.2022 23:45 Відповісти
Не можна, бо тоді в ***** буде привід оголосити повну мобілізацію. Хоча вони й самі можуть спробувати зімітувати декілька терактів, та сказати, що то ми, як це було задля виправдання війни в Чечні, але ж є супутники, які не сплять...
показати весь коментар
10.04.2022 23:50 Відповісти
****.т их каждый день..
показати весь коментар
11.04.2022 00:11 Відповісти
У кремлевских пропагандонов (типа, мудозвона-соловьева), уже с неделю эксплуатируется тезис о соотношении погибших в этой войне граждан Украины и России. Там считают его, как десять к одному. Вот для того, чтобы соблюсти эти пропорции, орки целенаправленно гасят по гражданским, устраивают массовые расстрелы, бомбежки и пр.
- Какие - говорят соловьевы-скабеевы, - у вас могут быть военные успехи, когда жертв у вас на порядок выше, чем с нашей стороны?..
Ну, и как вывод из этого: «Видите, Зеленский уничтожает свой народ. Хотите остаться в живых - прекращайте сопротивление, смещайте Зеленского, и ставьте на его место кого-то более договороспособного»
И что интересно, параллельно с кремлевскими, в Украине активизировались и доморощенные боты-пропагандоны, которые нечто подобное стали проталкивать и в нашем информпространстве. Кто-то здесь рвется к власти, играя на смерти невинных людей...
Так что, как это ни прискорбно звучит, но массовые убийства мирных граждан Украины со стороны России будут продолжаться. Но… может случиться бумеранг.
показати весь коментар
11.04.2022 00:00 Відповісти

Кто-то здесь рвется к власти, играя на смерти невинных людей...
А как Вам такое?!! Кто-то пытается удержаться во власти любой ценой, играя на смерти невинных людей...
показати весь коментар
11.04.2022 00:15 Відповісти
Ну и чего они добились? Нам вооружение подогнали поболее и обозлили народ.
показати весь коментар
11.04.2022 00:52 Відповісти
«І фото помордованих цивільних в Бучі дуже нагадують фото з літа 1941-го у Львові. Злочин повторився тому, що світ не засудив комуністів так, як нацистів.
Так і не було другого Нюрнберга проти Сталіна.
Тому зараз маємо перемогти і притягнути до відповідальності російських військових злочинців і Путіна особисто. За Маріуполь, Чернігів, Харків, Ірпінь і Бучу. Ту саму Бучу через яку я крізь затори пробивався в Київ, в якій водив на футбол сина і в якій ходили у кафе з родиною.

Маленьке лісове містечко край Києва, яка опиниться в підручниках історії біля Сребреніци.»

ВОЛОДИМИР ВЯТРОВИЧ
показати весь коментар
11.04.2022 00:04 Відповісти
Зеленский бери инициативу в свои руки, гони Ермака в шею, прикажи немедленно арестовать всех предателей и отправить их на фронт в горячую точку. Відправити
Давай будь мужиком, или слова "вийди звідси розбійник!" это показуха ? Ты же *** обещал в предвыборной компании побороть коррупцию и 5 колону. Зайди бляха на цензор почитай, что пишут о предателях в твоей команде, может время что то менять ?
показати весь коментар
11.04.2022 00:15 Відповісти
В ОП нет предателей, есть полезные идиоты. Двойная и тройная игра. Все будет ... .
показати весь коментар
11.04.2022 00:55 Відповісти
Ещё он обещал прекратить войну любой ценой.
показати весь коментар
11.04.2022 07:43 Відповісти
З'явилась поки непідтверджена інформація: під Харковом нашою артилерією розтрощено на друзки й фарш російську колону. Кажуть, 2000+ лаптєй в мінус, багато трофейної техніки. За деякими даними, колона рухалась в бік Ізюма. Ну, більше не рухається.))
Наша арта - дійсно боги війни, ефективно трощити вміють все - від ворожих крилатих ракет (були прецеденти) і до останнього кульгавого лаптя!
Пишаємось вами, захисники! Неймовірно горді, що ви в нас отакі є!

https://t.me/allgolobutsky/18803 Олексій Голобуцький , місцевий блогер
показати весь коментар
11.04.2022 00:46 Відповісти
Что он несёт, мы ждём шашлыков на майские)))))
показати весь коментар
11.04.2022 01:03 Відповісти
Ну да, кацапье будет ещё более масштабно самоубиться. Возможно даже трупы с ложатся буквой зед. Ху из зед? Зед дед, бейби, зед дед.
показати весь коментар
11.04.2022 01:32 Відповісти
Бла-бла-бла
показати весь коментар
11.04.2022 08:01 Відповісти
 
 