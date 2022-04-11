"Окупанти гатять, безперервно гатять", - очільник Лисичанської ВЦА Заїка про ситуацію у місті

В Лисичанську на Луганщині бракує лікарів та фармацевтів, місто перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Лисичанська Луганської області Олександр Заїка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми тримаємось, але російські окупанти гатять, безперервно гатять... Працюємо з поліцією, вони сідають за автобуси, їздять і вивозять людей. Отака ситуація", - розповів Заїка.

Він поінформував, що евакуація триває щоденно, але в Лисичанську залишається за попередніми підрахунками близько 20 тисяч людей.

"Триває евакуація, якщо не прилетіло, люди сидять, якщо прилетіло - виїжджають, така ситуація. Переконую виїжджати, щоб наші військові працювали, нашим військовим треба надати шлях, щоб напевно наша перемога була, їм треба працювати", - пояснив очільник ВЦА.

Також він повідомив, що в місті бракує лікарів і фармацевтів.

"Сьогодні привезли дуже багато ліків, але фахівців дуже мало, сюди ніхто не хоче їхати працювати, ми давали клич, потрібні фармацевти, щоб вони розбирали ліки, бо назви не співпадають з нашими українськими. Нам не вистачає лікарів", - наголосив Заїка.

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