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Новини Війна
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"Окупанти гатять, безперервно гатять", - очільник Лисичанської ВЦА Заїка про ситуацію у місті

війна

В Лисичанську на Луганщині бракує лікарів та фармацевтів, місто перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Лисичанська Луганської області Олександр Заїка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми тримаємось, але російські окупанти гатять, безперервно гатять... Працюємо з поліцією, вони сідають за автобуси, їздять і вивозять людей. Отака ситуація", - розповів Заїка.

Він поінформував, що евакуація триває щоденно, але в Лисичанську залишається за попередніми підрахунками близько 20 тисяч людей.

"Триває евакуація, якщо не прилетіло, люди сидять, якщо прилетіло - виїжджають, така ситуація. Переконую виїжджати, щоб наші військові працювали, нашим військовим треба надати шлях, щоб напевно наша перемога була, їм треба працювати", - пояснив очільник ВЦА.

Також він повідомив, що в місті бракує лікарів і фармацевтів.

"Сьогодні привезли дуже багато ліків, але фахівців дуже мало, сюди ніхто не хоче їхати працювати, ми давали клич, потрібні фармацевти, щоб вони розбирали ліки, бо назви не співпадають з нашими українськими. Нам не вистачає лікарів", - наголосив Заїка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагались прорватися до Сєверодонецьку, але їх відкинули назад, - Гайдай

Автор: 

Лисичанськ (315) обстріл (28378) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+9
боюсь спросить ,а чего не выезжают? Может ждут-с?Асвабадителей и рускаго мира?Как то инертно-не прилетело,сидят,прилетело -ну сделали одолжение выехали.
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11.04.2022 00:30
+4
Й, гатитимуть. Доки незнищені
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11.04.2022 00:24
+3
А гатити у відповідь не пробували?
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11.04.2022 00:27
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Й, гатитимуть. Доки незнищені
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11.04.2022 00:24 Відповісти
А гатити у відповідь не пробували?
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11.04.2022 00:27 Відповісти
Надо пару боевых гусей отправить
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11.04.2022 00:29 Відповісти
злізь з дивану та йди в артелеристи і покажи як гатити і чим.
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11.04.2022 09:18 Відповісти
надіюсь що ЗСУ почули вас...
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11.04.2022 00:29 Відповісти
боюсь спросить ,а чего не выезжают? Может ждут-с?Асвабадителей и рускаго мира?Как то инертно-не прилетело,сидят,прилетело -ну сделали одолжение выехали.
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11.04.2022 00:30 Відповісти
Замість того ,щоб строчити безкорисні коменти ,зосередьте свої зусилля на створення негативного іміджу маскалів у всьому світі.ГУГЛ перекладач вам допоже донести інвормацію про звірства кацапні в нашій країні.Зосередьте свої зусилля на корсні речі.
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11.04.2022 00:34 Відповісти
...а что у вас водяные пистолеты? ....вь...***** им, что бы ноги потные себе в рот засунули...эти твари.
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11.04.2022 00:34 Відповісти
‼️"Ми воюємо з дегенератами, кримінальними ублюдками у яких світогляд сформований на вбивство нас тільки тому, що ми українці. Вони вбивали дітей, вони ґвалтували дітей. Родинами вбиті люди зі зв'язаними руками. Вони й полишали тіла своїх вбитих. Їм важливіші були награбовані мікрохвильовки, коври, а не тіла своїх" - заявив комбат батальйону "Свобода" територіальної оборони Києва Петро Кузик.
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11.04.2022 00:37 Відповісти
І ще всіх любителів нікчемної маскальської мови ,звикайте до того ,що розмовляти і писати цією нікчемною мовою ,це принижувати себе. Маскальска мова ,це мова нікчем,це мова варварів ,це мова вбивць,мова дикарів.
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11.04.2022 00:40 Відповісти
А если они обучены математике, это тоже никчемная лженаука? А ничего что Бучу зачищали от оккупантов русскоговорящие?
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11.04.2022 01:14 Відповісти
Это классический "диванный воин", который вместо того, чтобы воевать с рашистами, воюет с языком. Удобненько и безопасно. Разговор с такими смысла не имеет.
И ты прав - на фронте сейчас большинство рускоговорящие. И ****** русню на чисто русском языке. Но ему это не интересно, т.к. у него свои - диванные войны ...
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11.04.2022 08:18 Відповісти
Для любителів маскальської мови , звикайте ,що це мова вбивць,варварів ,гвалтівників
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11.04.2022 00:45 Відповісти
Ты хочешь сказать что Русь в финоугрии образовалась? История ваша, товарищ майор, лживая. Кацапы к русскому языку имеют такое же отношение как и например армяне. Поэтому претензии излишни. Их язык мордовский, тувинский, татарский, Коми, бурятский
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11.04.2022 01:23 Відповісти
руцький миръ ломится в двери
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11.04.2022 00:52 Відповісти
 
 