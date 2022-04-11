За добу 10 квітня окупанти на Донбасі вбили 2 людей, четверо отримали поранення, - ОВА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко оприлюднив інформацію про цивільні жертви за 10 квітня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кириленко зазначив: "Сьогодні внаслідок російських обстрілів загинули ще двоє людей на Донеччині – у Вугледарі та Іванівці. Четверо одержали поранення: 2 в Іванівці, 1 у Слов’янську і 1 у Покровську.

Збільшилось число жертв ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська – ще 5 людей загинуло і ще 5 звернулися по допомогу із пораненнями.

Наразі неможливо встановити кількість жертв у Волновасі та Маріуполі".

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