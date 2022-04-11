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Новини Війна
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41 країна позвалася до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів РФ, скоєних в Україні, - Центр протидії дезінформації

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Після скоєних окупантами злочинів у Бучі Великобританія заявила, що разом з іншими країнами збирає докази для МКС. Франція та ЄС надають фінансову і технічну допомогу для документування розслідування злочинів РФ в Україні.

Станом на 11 березня 41 країна позвалася до МКС щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність Путіна та інших російських чиновників", - йдеться в повідомленні.

Також Україна позвалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність держави росія. 16.03 Міжнародний суд ООН наказав РФ зупинити війну проти України. Але Москва відкинула звинувачення і відмовилась зупиняти "спецоперацію" на території держави.

"Розслідування у суді може тривати від 1 до 3 років. Виходячи з кількості країн, зацікавлених у винесенні вироку рф, ймовірно, МКС та Міжнародний суд ООН не затягуватимуть процес", - додали в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Великій Британії хочуть очолити процес з видачі ордера на арешт Путіна

Автор: 

Міжнародний кримінальний суд (327) Центр протидії дезінформації (158)


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І ще всіх любителів нікчемної маскальської мови ,звикайте до того ,що розмовляти і писати цією нікчемною мовою ,це принижувати себе. Маскальска мова ,це мова нікчем,це мова варварів ,це мова вбивць,мова дикарів.
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11.04.2022 00:46 Відповісти
Навіть не намагайся. Після 3 років жорсткої русифікації, якої Україна не бачила навіть в часи окупації совком - тупорила совкова вата (а це десь 60% населення) прокляне і забанить
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11.04.2022 08:07 Відповісти

Як там говорила ЗЕлена пліснява: "Кінець епохи кумовства"...


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11.04.2022 00:48 Відповісти
Та хоть 140 . Договорняк , мирняк подпишут и всё - судить некого .
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11.04.2022 00:50 Відповісти
Війна війною, а дерибан за розкладом.
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11.04.2022 00:52 Відповісти
что за сепарное чтиво?
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11.04.2022 00:57 Відповісти
Там много чего интересного - фотографии сепаров и путинских ублюдков от 2014 до 2022
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11.04.2022 00:59 Відповісти
краще б 41 країна хоч по 100 броніків дала-більше користі
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11.04.2022 04:49 Відповісти
 
 