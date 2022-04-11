41 країна позвалася до Міжнародного кримінального суду щодо злочинів РФ, скоєних в Україні, - Центр протидії дезінформації

Світ консолідувався у позові до Міжнародного кримінального суду проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Після скоєних окупантами злочинів у Бучі Великобританія заявила, що разом з іншими країнами збирає докази для МКС. Франція та ЄС надають фінансову і технічну допомогу для документування розслідування злочинів РФ в Україні.

Станом на 11 березня 41 країна позвалася до МКС щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність Путіна та інших російських чиновників", - йдеться в повідомленні.

Також Україна позвалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність держави росія. 16.03 Міжнародний суд ООН наказав РФ зупинити війну проти України. Але Москва відкинула звинувачення і відмовилась зупиняти "спецоперацію" на території держави.

"Розслідування у суді може тривати від 1 до 3 років. Виходячи з кількості країн, зацікавлених у винесенні вироку рф, ймовірно, МКС та Міжнародний суд ООН не затягуватимуть процес", - додали в ЦПД.

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