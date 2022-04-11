Хоробрість і майстерність українських військових вражають - глава Пентагону Ллойд Остін

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 10 квітня, поспілкуватися з українськими військовими, які пройшли навчання в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Остін повідомив у Твіттері.

"Сьогодні вранці з задоволенням поспілкувався із українськими військовими, які навчаються в США і які сьогодні повертаються додому в Україну. Їхня хоробрість і майстерність вражають", - написав глава Пентагону.

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