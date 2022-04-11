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Хоробрість і майстерність українських військових вражають - глава Пентагону Ллойд Остін

остін,ллойд

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 10 квітня, поспілкуватися з українськими військовими, які пройшли навчання в цій країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Остін повідомив у Твіттері.

"Сьогодні вранці з задоволенням поспілкувався із українськими військовими, які навчаються в США і які сьогодні повертаються додому в Україну. Їхня хоробрість і майстерність вражають", - написав глава Пентагону.

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Автор: 

Пентагон (1417) ЗСУ (7531) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+30
Лучшие!
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11.04.2022 00:56
+24
А ще Арестович казав, що Василь Бурба в Дубаях. А виявилось що він воює в ЗСУ.
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11.04.2022 02:18
+18
Чесно кажучи, казки Шахерезади від обдристовича я з деяких пір всі ігнорую.
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11.04.2022 02:55
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11.04.2022 00:56 Відповісти
Simply the Best!
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11.04.2022 01:01 Відповісти
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11.04.2022 04:40 Відповісти
Невже так і сказав езоповською мовою?
Єрмак, йди вслід за круским кораблем, нах#й"!
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11.04.2022 09:05 Відповісти
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Шоколаду вже трохи забагато.
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11.04.2022 01:09 Відповісти
Шоколаду багато не буває. Чим більше тим краще. А от зелень краще викидати, бо псує весь смак
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11.04.2022 02:15 Відповісти
коли навчались ще чогось новішого, для обіцяних поставок, то це радує.
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11.04.2022 01:05 Відповісти
Давай крылатые ракеты. Реализм должен быть уничтожен!!!!!
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11.04.2022 01:12 Відповісти
А ви гадали що ото гітлера руськіє перемогли? В мене таке враження що в пентагоні забагато рашистьської пропоганди дивляться
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11.04.2022 01:14 Відповісти
Ну так не надо нас в НАТО принимать...
Давайте мы примем НАТО к себе. Пусть постучатся а Украина подумает.
Будет УкрОТАН.
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11.04.2022 01:17 Відповісти
"Зеленский руководит ВСУ, без него Залужный не может провести ни одной операции", - Арестович.
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11.04.2022 01:19 Відповісти
А ще Арестович казав, що Василь Бурба в Дубаях. А виявилось що він воює в ЗСУ.
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11.04.2022 02:18 Відповісти
Чесно кажучи, казки Шахерезади від обдристовича я з деяких пір всі ігнорую.
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11.04.2022 02:55 Відповісти
Люська, то ше та курва!
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11.04.2022 09:06 Відповісти
Михайло вчіться фільтрувати інформацію, а не ковтати !
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11.04.2022 10:34 Відповісти
Харош балаболить, Україні терміново потрібні літаки, танки, артилерія, та засоби ППО.
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11.04.2022 01:31 Відповісти
тамагавки
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11.04.2022 02:06 Відповісти
Потрібно було закупати. А не гроші в "велике крадівництво" кидати
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11.04.2022 02:19 Відповісти
это которые учатся на свичблейдах?
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11.04.2022 02:02 Відповісти
а ще якщоб в техніці у ворога не було 5ти кратної переваги, а в літаках 10ти кратної то ***** ми б уже москву брали, дай літаків ****!
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11.04.2022 02:52 Відповісти
С кем вы собираетесь на Москву... С президентом который пришёл "с тем что нужно просто перестать стрелять" ", и строить дороги
" велике будивныцтво" в стране где идёт война... При котором людей не вывозили хотя понимали что не смогут удержать эти территории... И вообще рашка не нападёт и это всё америкосы накаляют обстановку, им лучше знать какие у нас клаzные соседи...
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11.04.2022 09:33 Відповісти
Гоша, під час війни потрібно хоча б щось робити для оборони, а не ******* ! На кого працюєте ???
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11.04.2022 10:38 Відповісти
Новий відосік по тв дивились, Тарас сбив ворожий літак, але це зробили всі навіть тилові прихвостні. Он Арестовичу уже підполковника кажись дали. І взагалі на іногураціі президент розповідав що це не він президент а всі президенти.
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11.04.2022 12:17 Відповісти
ВАША ПОДДЕРЖКА НЕ ПОМЕШАЕТ !)
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11.04.2022 03:35 Відповісти
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11.04.2022 04:36 Відповісти
Пишут письмо *****??
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11.04.2022 05:20 Відповісти
Более подробней:
"Узгий военный корабль - иди на Х#Й!"
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11.04.2022 07:47 Відповісти
он НОРМАЛЬНЫЙ...В НЕКОТОРМ РОДЕ КАК ЗАУЖНИЙ НАШ___СПОДIВАЮСЬ
ДВОРНИКУ КАЛАБЗДА!!!! НУ ПОЗОР
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11.04.2022 04:37 Відповісти
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11.04.2022 04:49 Відповісти
У воїнів ВСУ н кожного - по дві вищі освіти- у воїнів Мордору - на кожного по дві судимості.
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11.04.2022 05:55 Відповісти
А вояки рф визивают глибоке занепокоення..
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11.04.2022 08:31 Відповісти
 
 