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Хоробрість і майстерність українських військових вражають - глава Пентагону Ллойд Остін
Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін 10 квітня, поспілкуватися з українськими військовими, які пройшли навчання в цій країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Остін повідомив у Твіттері.
"Сьогодні вранці з задоволенням поспілкувався із українськими військовими, які навчаються в США і які сьогодні повертаються додому в Україну. Їхня хоробрість і майстерність вражають", - написав глава Пентагону.
Топ коментарі
+30 ladyar
показати весь коментар11.04.2022 00:56
+24 Михайло Заболотний
показати весь коментар11.04.2022 02:18
+18 Sergey Sergeev #49200
показати весь коментар11.04.2022 02:55
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Єрмак, йди вслід за круским кораблем, нах#й"!
Шоколаду вже трохи забагато.
Давайте мы примем НАТО к себе. Пусть постучатся а Украина подумает.
Будет УкрОТАН.
" велике будивныцтво" в стране где идёт война... При котором людей не вывозили хотя понимали что не смогут удержать эти территории... И вообще рашка не нападёт и это всё америкосы накаляют обстановку, им лучше знать какие у нас клаzные соседи...
"Узгий военный корабль - иди на Х#Й!"
ДВОРНИКУ КАЛАБЗДА!!!! НУ ПОЗОР