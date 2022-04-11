За 10 квітня знищено 1 літак, 4 гелікоптери, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

За 10 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України знищено 11 Повітряних Сил російських окупантів.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні відзначається: "10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів: один літак (Су-34); чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52); три безпілотних літальних апаратів (ОТР); три крилаті ракети (Х-59). Інформація уточнюється.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".

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