За 10 квітня знищено 1 літак, 4 гелікоптери, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили
За 10 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України знищено 11 Повітряних Сил російських окупантів.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.
У повідомленні відзначається: "10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів: один літак (Су-34); чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52); три безпілотних літальних апаратів (ОТР); три крилаті ракети (Х-59). Інформація уточнюється.
Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".
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Коли вже нарешті 20 000 візьмемо?
Тому рахуватимуть якось інакше. Наприклад, було три БТГр. Відловили у полях та лісосмугах, скажімо, 30 орканізмів. Дюжина приплелася здатися самостійно. Ще 40 орканізмів на момент знаходження іноді подавали ознаки життя. Решту можна вважати новоприставленими.
Якось так.
Не вистачало лише звуку https://youtu.be/CQeezCdF4mk sad trombone (ква-ква-ква-квааа) на "честь" "успіху" кацапських ракетних військ.