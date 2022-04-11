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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За 10 квітня знищено 1 літак, 4 гелікоптери, 3 безпілотники та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

су

За 10 квітня Повітряні Сили Збройних Сил України знищено 11 Повітряних Сил російських окупантів.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні відзначається: "10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів: один літак (Су-34);  чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);  три безпілотних літальних апаратів (ОТР);  три крилаті ракети (Х-59). Інформація уточнюється.

Винищувачі Повітряних Сил Збройних Сил України продовжують патрулювання у повітряному просторі, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які 10 квітня нанесли потужних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та живій силі російських окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні Сили 9 квітня знищили 13 цілей - 3 літаки, 1 гелікоптер, 5 безпілотників, 4 крилаті ракети

Автор: 

безпілотник (4138) крилаті ракети (1071) літак (2900) вертоліт (877) Повітряні сили (2623)


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Топ коментарі
+16
то не та колона. та велика колона рухалась через Козачу Лопань в сторону Харкова. от її сьогодні там і зажарили. Дуже щільно. Залужний навіть анонсував рубікон в 20000 втрат в орків. Зранку було 19300.
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11.04.2022 01:23
+14
Ізюмську теж потрощили. Правда, не так сильно, але "здоров'ячко вже не те.. не те.."
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11.04.2022 01:31
+13
Що там с кацапською колоною під Ізюмом? Чекаємо на новини. Кажуть більше 100 одиниць техніки та до 2000 гарних рускіх. Сподіваюсь дуже; що правда
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11.04.2022 01:11
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11.04.2022 01:10 Відповісти
Що там с кацапською колоною під Ізюмом? Чекаємо на новини. Кажуть більше 100 одиниць техніки та до 2000 гарних рускіх. Сподіваюсь дуже; що правда
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11.04.2022 01:11 Відповісти
то не та колона. та велика колона рухалась через Козачу Лопань в сторону Харкова. от її сьогодні там і зажарили. Дуже щільно. Залужний навіть анонсував рубікон в 20000 втрат в орків. Зранку було 19300.
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11.04.2022 01:23 Відповісти
Ізюмську теж потрощили. Правда, не так сильно, але "здоров'ячко вже не те.. не те.."
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11.04.2022 01:31 Відповісти
Дайте ссилочку,теж хочу щось приємне на сон почитати.
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11.04.2022 01:50 Відповісти
https://glavred.info/war/sozhgli-more-orkov-s-tehnikoy-pod-harkovom-vsu-unichtozhili-kolonnu-rf-10362290.html
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11.04.2022 02:56 Відповісти
Ого! Розбушувався розбишака не на жарт!

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11.04.2022 05:11 Відповісти
Це колона від 8 квітня чи від 12 квітня?
Коли вже нарешті 20 000 візьмемо?
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11.04.2022 08:27 Відповісти
непонятно в каких единицах считать фарш и испарившиеся организмы, и как в том металлоломе можно посчитать технику ... Тут бы со счёта не сбиться.
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11.04.2022 02:07 Відповісти
Очевидно, точний підрахунок здійснити не вийде. Ну бо як порахувати, скільки орків було на початку, коли в кінці було знайдено певну їх кількість "одним шматком", а також в якості бонусу різні запчастини - окремо кінцівки верхні та нижні, туловіща і бошки. Причому спроби скласти конструктор з "бонусів" і полічити складене не вийде через недокомплект одних запчастин і надлишок інших.
Тому рахуватимуть якось інакше. Наприклад, було три БТГр. Відловили у полях та лісосмугах, скажімо, 30 орканізмів. Дюжина приплелася здатися самостійно. Ще 40 орканізмів на момент знаходження іноді подавали ознаки життя. Решту можна вважати новоприставленими.
Якось так.
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11.04.2022 05:37 Відповісти
Учора теж бачив збиття ракети. Точніше, як уламки впали, немов гімно.
Не вистачало лише звуку https://youtu.be/CQeezCdF4mk sad trombone (ква-ква-ква-квааа) на "честь" "успіху" кацапських ракетних військ.
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11.04.2022 01:20 Відповісти
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11.04.2022 01:35 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 06:49 Відповісти
Те, що кацапи почали масово використовувати старющу Х-59 - свідчить, що запаси більш-менш точних АСП вже не безмежні
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11.04.2022 08:09 Відповісти
 
 