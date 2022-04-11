Майже 200 священників УПЦ МП поставили підписи за проведення церковного трибуналу для патріарха Кирила
Священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков під зверненням "з позовом проти патріарха Кирила".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук.
Він написав:"Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила".
Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП.
У відкритому зверненні, зокрема, йдеться: "Ми, священники Української Православної Церкви, в ці трагічні дні, коли триває жорстока війна Російської Федерації проти України, вважаємо своїм пастирським обов’язком звернутися до усієї повноти Світового Православ’я".
"Дії патріарха Кирила викликали масове обурення серед духовенства та вірних Української Православної Церкви", – зазначають священники.
У зверненні священники закликають Предстоятелів Помісних Православних Церков "засудити військову агресію Російської Федерації проти України".
А також розглянути публічні заяви Кирила і "на всеправославному рівні доктрину "русского мира", яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України".
Після розгляду "надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріаха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол".
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Внутрішні драчки церковної ієрархії за владу такі ж брутальні як і подібні процеси у впливових політичних партіях.
Не знаю розклад сил у гундяєвській канцелярії але не маю жодного сумніву що ініциатива такого "заколоту" на теренах України прийшла саме звідти.
Адже не йдеться про принципову незгоду з ідеологічною базою діяльности даної церкви і офіційного виходу певної регіональної фракції з підпорядкування центру. Мова про "критику" чинного важдя, у випадку успіху місце якого хтось має посісти.
І ви бажаєте щоб ці попи зі всим їхнім брудом, схильністю до інтриг і підлісті, влилися у середовище Української національної церкви?
Зберегти ФСБ-шне кубло РПЦ , формально "зливши" Гундяєва..
Юридично є УПЦ МП і ПЦУ. Ці абревіатурі зареєстровані офіційно.
Так ти написав - нехай переходять до УПЦ. Так вони ж саме звідти!
Я поспіхом не помітив, що на моє конкретне зауваження до конкретного дописувача, відповіла інша людина.
Потрібно було коротко написати - "це не я".
А це означає, що десь понад двісті парафій в Україні скоро/згодом переходять до ПЦУ.
Но я удивляюсь почему Запад не ввел санкции на Гундяева и на структуру которую он возглавляет - РПЦ.
А чому українська влада не забороняє філію рпц в Україні?
На кого це розраховано ?
Чому ви не переходите в ПЦУ ?
Вони навіть з легкістю проміняють свого єврейського бога на арабського
що цього року якось масово будуть св"ятити паски в московських церквах Бучі,Ірпеня,Харкова,Волновахи,Сєвєродонецька,Сум і Чернігова...
Про Київ не скажу..Замалі руйнування для прочистки спроституйованим рашентелебаченням мізкам...