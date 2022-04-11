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В селі Бузова під Києвом віднайдено братську могилу вбитих російськими окупантами людей. Місцева влада каже про 50 закатованих. ВIДЕО
На звільнених територіях Київської області продовжують знаходити свідчення звірств рашистів проти мирного населення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.
Він зазначив: "В селі Бузова виявили братську могилу, де поховані безвинно вбиті рашистськими виродками мирні жителі.
Також очевидці розповідають, що неподалік стоїть спалений автомобіль, у якому живцем згорів 17-річний підліток, а жінці знесло півголови.
Місцева влада вважає, що від рук окупантів загинуло щонайменше 50 місцевих жителів".
Топ коментарі
+25 Vedana
показати весь коментар11.04.2022 03:00
+25 Ukraino TV
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+15 irina #514605
показати весь коментар11.04.2022 06:10
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Тепер знову по "дяревнях" 100 років будуть кричати про "страшных бєндєровцев і нациков"
Адже є багато інших потужних соцмереж які 100% поза межами впливу і контролю крємльовського улусу.
странно что русню фошистами не называет уже, выродок херащенок, наверное так "не модно" уже.
https://www.youtube.com/watch?v=DCnsyujscSA
У стримі Фронтова Поплава з Тарасом Чмутом, обговорувалось, що по-перше, оточення орків було досить умовним а не як там в ЗМІ розганяли про цілі котли, яких не було; по-друге, орки, коли почали залишати свої позиції, залишили смертників на передовій, та замінували усе навкруги, щоб якнайдовше затримати наших та вийти з невеликими втратами. Смертників наші знищіли, техніку частково теж, артилерією. Авіацію берегли для боїв за Донбасс.
І нажаль велика кількість навіть здавалося освідчених громадян України активно сприяє цій доктрині.
А от дітей правильно треба виховувати, показуючи їм виключно україномовний контент. В мене племінники абсолютно україномовних батьків з Полтавщини постійно дивилися якісь дитячі ЮТУБ-канали. І що ви думаєте? Вони тепер наслідують своїх маленьких кумирів з Ютуба. Все йде з садочка і школи.
Напрасно стараешься и оффтопишь где-попало, сейчас это не работает.
Тема о братской могиле в Бузовой, но я что-то совсем не слышу твоих возмущенных слов по поводу карателей, убивших наших людей.
Ты или колаборант потенциальный, или просто существо без мозгов.