В селі Бузова під Києвом віднайдено братську могилу вбитих російськими окупантами людей. Місцева влада каже про 50 закатованих. ВIДЕО

На звільнених територіях Київської області продовжують знаходити свідчення звірств рашистів проти мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "В селі Бузова виявили братську могилу, де поховані безвинно вбиті рашистськими виродками мирні жителі.

Також очевидці розповідають, що неподалік стоїть спалений автомобіль, у якому живцем згорів 17-річний підліток, а жінці знесло півголови.

Місцева влада вважає, що від рук окупантів загинуло щонайменше 50 місцевих жителів".

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