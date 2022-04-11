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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В селі Бузова під Києвом віднайдено братську могилу вбитих російськими окупантами людей. Місцева влада каже про 50 закатованих. ВIДЕО

На звільнених територіях Київської області продовжують знаходити свідчення звірств рашистів проти мирного населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Антон Геращенко.

Він зазначив: "В селі Бузова виявили братську могилу, де поховані безвинно вбиті рашистськими виродками мирні жителі.

Також очевидці розповідають, що неподалік стоїть спалений автомобіль, у якому живцем згорів 17-річний підліток, а жінці знесло півголови.

Місцева влада вважає, що від рук окупантів загинуло щонайменше 50 місцевих жителів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В лісі поблизу села Мощун окупанти закатували літнього чоловіка. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4013) катування (598) Геращенко Антон (935) воєнні злочини (1857)


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Топ коментарі
+25
Скільки таких могил ці виродки позалишали після себе ...
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11.04.2022 03:00
+25
****** Херащенко со своим русснявым Телеграммом. Ни х..я не посмотришь.
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11.04.2022 03:40
+15
Мене також дивує і насторожує ця одержимість москальским телеграмом.
Адже є багато інших потужних соцмереж які 100% поза межами впливу і контролю крємльовського улусу.
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11.04.2022 06:10
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Скільки таких могил ці виродки позалишали після себе ...
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11.04.2022 03:00 Відповісти
Кацапи думали, що прийшли "навсегда". Іх походи "На Украину" по терміну все зменшуються і зменшуються.
Тепер знову по "дяревнях" 100 років будуть кричати про "страшных бєндєровцев і нациков"
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11.04.2022 08:33 Відповісти
****** Херащенко со своим русснявым Телеграммом. Ни х..я не посмотришь.
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11.04.2022 03:40 Відповісти
Мене також дивує і насторожує ця одержимість москальским телеграмом.
Адже є багато інших потужних соцмереж які 100% поза межами впливу і контролю крємльовського улусу.
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11.04.2022 06:10 Відповісти
Посм. ролик Шапошникова про этого херащенко как упорно сдавал про обстрелы(кстати вместе с губатым Гомчаренко, полезным идиотом(наверное)) - попали-не попали, сколько убили, что развалили. и аваков тоже мерзавец - Киву сделал кем - психбольного, который сейчас визжит шо путин мало убивает.
странно что русню фошистами не называет уже, выродок херащенок, наверное так "не модно" уже.
https://www.youtube.com/watch?v=DCnsyujscSA
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11.04.2022 07:45 Відповісти
Чому від тебе смердить лайном? зроби соту долю того, що робить Гончаренко. Показувати, що наробили твої собрати по нації це зрада?
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11.04.2022 12:25 Відповісти
ага, здуріли з цією ефесбешною тєлєгою. Всі московоцентричні какли, тіпа, "доносят россійской аудіторії". Навіть МО і те офіційний канал в тєлєгє має... це якесь збочення
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11.04.2022 09:33 Відповісти
А вам не пофиг ее ФСБ-шность? Важно в данном случае отсутствие там ЦЕНЗУРЫ!
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11.04.2022 10:30 Відповісти
Горить довічно у пеклі москалі кляті!
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11.04.2022 04:45 Відповісти
Такарс Черновіл утверждает, что Ермак требовал от Залужного чтобы колоны российских мародеров випустили из Бучи без боя: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=2978
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11.04.2022 05:15 Відповісти
Чорновол розганяє зраду, котрої не було.
У стримі Фронтова Поплава з Тарасом Чмутом, обговорувалось, що по-перше, оточення орків було досить умовним а не як там в ЗМІ розганяли про цілі котли, яких не було; по-друге, орки, коли почали залишати свої позиції, залишили смертників на передовій, та замінували усе навкруги, щоб якнайдовше затримати наших та вийти з невеликими втратами. Смертників наші знищіли, техніку частково теж, артилерією. Авіацію берегли для боїв за Донбасс.
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11.04.2022 05:45 Відповісти
Його батько, Вячеслав Чорновіл, дуже принципово ставився до того, як інші вимовляють чи пишуть його прізвище і завжди робив зауваження що він не Чернавол, Чорновол а саме Чорновіл.
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11.04.2022 06:16 Відповісти
Вибачте, будь ласка. Чорновіл.
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11.04.2022 06:32 Відповісти
Про кацапских смертников поподробнее. У них что, отечественная война здесь?
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11.04.2022 06:46 Відповісти
Ну відповідно доктрині улуського важдя "отєчєства вєздє гдє русскагаварящіє люді, защіта каторих являєтца нашей задачей"
І нажаль велика кількість навіть здавалося освідчених громадян України активно сприяє цій доктрині.
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11.04.2022 07:33 Відповісти
Тобто, всі дорослі мають відмовитися від російської мови тільки тому, що якісь шизофреніки внесли захист носіїв цієї мови в свою доктрину?? Та ну, це брєд під кожного шизоїда підлаштовуватися.

А от дітей правильно треба виховувати, показуючи їм виключно україномовний контент. В мене племінники абсолютно україномовних батьків з Полтавщини постійно дивилися якісь дитячі ЮТУБ-канали. І що ви думаєте? Вони тепер наслідують своїх маленьких кумирів з Ютуба. Все йде з садочка і школи.
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11.04.2022 09:13 Відповісти
Честно говоря, я без понятия. Я только процитировал то, что обсуждалось в том стриме. Я даже не уверен, что рашистские смертники были в курсе, что их оставили смертниками. Может им там промыли мозг, что "они родину защищают, их будут помнить героями", хрен его знает.
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11.04.2022 08:43 Відповісти
іуда Таркас Чєрнавол не має права голосу. Воно має тихо сидіти та не звіздіти
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11.04.2022 09:28 Відповісти
Юрій Андрухович. https://zbruc.eu/node/111442 "Про кулі в потилицях"
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11.04.2022 05:43 Відповісти
бедный украинский народ .. за что такие страдания? почему люди так беспечены и верят всему тому что впаривает им власть?
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11.04.2022 06:46 Відповісти
Ты из Оркостана причитаешь? Если наш народ и "бедный", то это от того что ваш главный Орк натворил, но преступлений без последствий не бывает, ответит за них и Орк и ваши орки.
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11.04.2022 07:32 Відповісти
"бедный" народ потому что такие как ты ты боты вешают лапшу на уши и отмазывают любые косяки и преступеление зеленой власти
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11.04.2022 16:28 Відповісти
вот я в тебя брошу кирпичом и скажу: бедный орк, почему у него башка не чугунная и треснула на 5 частей?
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11.04.2022 07:46 Відповісти
ты знаешь бот - что было бы с американским президентом после начала войны если бы его предупреждали о скором вторжении - а он ни хрена не сделал что-бы спасти людей и повысить оборону страны? сразу импичмент ..
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11.04.2022 16:32 Відповісти
Вот поэтому я считаю, что этим лаптекопытным тварям надо мстить за такое на каждом углу, пленных не брать а уничтожать этих тварей поголовно.
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11.04.2022 07:45 Відповісти
Лучше бы выпускали за границу мужчин, чем русня их будет тут расстрелливать как скот.
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11.04.2022 08:58 Відповісти
а якщо не випускаєте, то дайте зброю для самозахисту хоча б!
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11.04.2022 09:26 Відповісти
влада, яка не може убезпечити людей, не має морального права відбирати у них знаряддя самозахисту. А що ми маємо тепер: людям зброю не дають. Ба, більше - у добровольців відбирають трофейну зброю. Кожен з тих закатованих міг віддати своє життя не так дешево.
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11.04.2022 09:25 Відповісти
Люди не эвакуировались, потому что многие не ожидали, что кацапское недочеловечье на оккупированных территориях будет вести себя во сто крат хуже, чем вели себя во время войны немецкие нацисты. Теперь люди представляют, правда очень дорогой ценой.
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11.04.2022 09:41 Відповісти
люді нє евакуіровалісь, патамушта підарасЪ люська арєстовічЪ нє соізволіла сообщіть людям за два месяца до, шоп нє создавать пробок на дорогах. Тому люди за два дні добігли до Польщі. А хто залишився під заспокійливе мурчання люськи, того угандошили орки
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11.04.2022 09:46 Відповісти
а ще нашим людям промосковська влада втирала про хароших уруских. Лохи і повелись. А от оркам всілякі салавйови та скабєєви вливають в міски антиукраїнського йаду - для них ми всі нацики і фашисти. От і маємо: дикі якути вбивають всіх чоловіків та ґвалтують дівчаток до смерті, бо ми для них "фашісти"
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11.04.2022 09:51 Відповісти
Вы для меня все одинаковые уроды, и такие как ты, или те, которые наверное специально зарегистрировались в начале войны (как чтобы посеять раскол в обществе, хотя сейчас в момент кацапской агрессии наблюдается его консолидация, люди понимают что сейчас есть главное зло, независимо от политических оттенков их взглядов.
Напрасно стараешься и оффтопишь где-попало, сейчас это не работает.
Тема о братской могиле в Бузовой, но я что-то совсем не слышу твоих возмущенных слов по поводу карателей, убивших наших людей.
Ты или колаборант потенциальный, или просто существо без мозгов.
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11.04.2022 10:09 Відповісти
Ну или сотрудник Лахты под VPN.
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11.04.2022 10:33 Відповісти
трепло кацапское что ты палишься со своим немецким VPN
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11.04.2022 16:37 Відповісти
Деточка, убедиться в том, что я гражданин Германии - крайне легко. Ты же демонстрируешь классическую для россиянделей линию поведения. Посему я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН, что ты таки с Лахты!
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12.04.2022 23:53 Відповісти
так это с кацапами пробег делал в германии ну так есть кацап -потому что все русские живущие в германии поддерживают ублюдка путлера
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12.04.2022 23:58 Відповісти
И таки покажи, что это VPN. Провайдер Deutsche Telecom, округ Баутцен.
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12.04.2022 23:56 Відповісти
Таких з реєстрацією на Ц після 24 лютого 2022 повно. І від кожного з них тхне кацапидлівським пропагандонським гівном. Не зовсім розумію, чого б адмінам не знести к бісовій матері всі акаунти оптом, орківські хазяї яких приперлись на форум після 23 лютого 2022 року.
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11.04.2022 10:56 Відповісти
не отмазывайте преступления зеленой власти им все равно придется отвечать после войны - за то что не эвакуировали людей за ранее хотя их предупреждлали 100 раз
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11.04.2022 16:35 Відповісти
Прекрати истерику, номерной придурок.
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12.04.2022 23:58 Відповісти
свинья кацапаская тебе что правда в глаза колет
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13.04.2022 00:32 Відповісти
С вероятностью 99,9% кацапской свиньей являешся ты. И сотрудником Лахты - тоже. Поскольку такого пророссийского идиотизма от украинца ожидать сложно. Ну и врешь ты как русский...
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13.04.2022 10:16 Відповісти
ты не украинец по этому идешь вслед за кораблем - бот кремлевский
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13.04.2022 17:34 Відповісти
Я немец. Но НЕ РОСИИЯНДЕЛЬ. Посему ты, который практически НАВЕРНЯКА либо россияндель, либо сочувствующий. - идешь именно в том же направлении, куда отправили корабль. Вот когда перестанешь выдавать пророссийские тезисы, можешь всем рассказывать какой ты украинец.
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13.04.2022 21:26 Відповісти
х..йло ты а не немец - тебя расскусить очень легко ты даже не понимаешь как вы боты палитесь
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13.04.2022 21:54 Відповісти
Ну,доказательств, как обычно, россияндели не представят... **********, проследуй в касссу, там тебя тридцать сребренников дожидаются.
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14.04.2022 13:45 Відповісти
Царство Небесне...
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11.04.2022 11:06 Відповісти
Єдина моя мрія, щоб усе це перенеслося на педірашку помножене на сто разів
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11.04.2022 11:18 Відповісти
Скільки тупих (чи підлих?) в коментах, що обсирають Телеграм канали. Телеграм канал пропускає без цензури всю інформацію, яку банять інші соцмережі. В тому числі жахливі сцени вбитих і замордованих. У вік Гугла не вірю, що вони не знають цього. Тоді що?
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11.04.2022 12:30 Відповісти
 
 