Кандидат Меланшон, який посів третє місце на виборах президента Франції, закликав не дати Ле Пен "жодного голосу"

Жан-Люк Меланшон, найпопулярніший серед лівих кандидат у президенти Франції, закликав своїх виборців у другому турі не дати жодного голосу Марін Ле Пен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Меланшон сказав, звертаючись до своїх виборців після оголошення попередніх результатів першого туру, повідомляє телеканал BFMTV.

"Відкривається нова сторінка бою. Кожен із вас опиняється перед рішенням, яке він повинен прийняти... Я знаю ваш гнів. Не дозволяйте йому робити помилки, які було б важко виправити", — сказав Меланшон.

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Не даючи своїм прихильникам порад, за кого голосувати у другому турі, Меланшон водночас наголосив: "Це вирішувати вам. Ми знаємо, за кого ніколи не голосуватимемо. Ви не повинні віддати мадам Ле Пен жодного голосу".

У першому турі виборів президента Франції Меланшон посів третє місце, набравши понад 20% голосів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, за попередніми оцінками результатів першого туру президентських виборів у Франції, до другого туру проходять чинний президент Еммануель Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.