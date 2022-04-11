Кандидат Меланшон, який посів третє місце на виборах президента Франції, закликав не дати Ле Пен "жодного голосу"
Жан-Люк Меланшон, найпопулярніший серед лівих кандидат у президенти Франції, закликав своїх виборців у другому турі не дати жодного голосу Марін Ле Пен.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Меланшон сказав, звертаючись до своїх виборців після оголошення попередніх результатів першого туру, повідомляє телеканал BFMTV.
"Відкривається нова сторінка бою. Кожен із вас опиняється перед рішенням, яке він повинен прийняти... Я знаю ваш гнів. Не дозволяйте йому робити помилки, які було б важко виправити", — сказав Меланшон.
Не даючи своїм прихильникам порад, за кого голосувати у другому турі, Меланшон водночас наголосив: "Це вирішувати вам. Ми знаємо, за кого ніколи не голосуватимемо. Ви не повинні віддати мадам Ле Пен жодного голосу".
У першому турі виборів президента Франції Меланшон посів третє місце, набравши понад 20% голосів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, за попередніми оцінками результатів першого туру президентських виборів у Франції, до другого туру проходять чинний президент Еммануель Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
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А про те, що при деменційному вони будуть, американці писали в січні 2021.
1. Виведення військ оголосив Трамп.
2. Виводити потрібно було ще 10 років тому.
Це не параша, там логістика і величезні витрати. Армія не воює з терористами, це роблять спецпідрозділи.
3. Президент США не може одноголосно приймати військові рішення.
4. Ленд-ліз оце справжня допомога.
5. За небо відповідальні Всі наші президенти та уряд. От з них треба і питати і питати і питати. Допоки не залишиться з кого.
http://www.dsca.mil/major-arms-sales/turkey-patriot-advanced-capability-3-guided-missiles 3 батарей пэтриотов обойдутся Турции в 7,8 миллиардов $ . То есть по 600 миллионов $ за одну батарею
якщо менше -то оборона "дирява"..
ах то інший би продав системи ПВО великої далності класу СС-30 Україні ?Нагадаю ,Турція -член НАТО.
Рашка ? Китай ?
СУМНІВНО.
тому у їх відсутності не звинувачую ні Порошенко,ні ЗЕ..
СВОЇ ТРЕБА РОЗРОБЛЯТИ .. років 10 тому..
але ВСІ думали про те,що Будапешстський меморандум -не папірчик для туалету...
Як сказав один з моїх знайомих: : Коли я взнав, що в США обрали в президенти Трампа, я був дуже неприємно здивований, а коли обрали Байдена, я подумав, що Америка зовсім втратила розум".
Якщо зможу, знайду ту статтю про оточення Байдена (короля робить свита), дам посилання. Там багато чого про Камалу Харріс та інших інфікованих комунізмом та відвертим расизмом "царедворців".
http://ukrclub.info/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%96%d1%8f/
Усі вони звичайні популісти, яки приходять до влади на голосах тупорилого бидля на кшталт тебе
щоб лише не прої..ав владу тупо як Пєтя на рівному місці...
і знову "фактор путіна"..
Макрон своїми нікчемними переговорами з ху..лом,а Пєтя наглою тупизною лозунгу "Не вибравши Порошенка -обираєш путіна"..
Також від Василевської-Смаглюк (тодішньої журналісти 1+1) випливла інфа про Свинарчуків, які за певний гонорар розкрутив Бігус. Хоча як такої вини Свинарчуків і не було. Вони купвали контрабандний товар військового призначення для НАШОЇ техніки. Бо іншого каналу легального не було.
Зеленський на виграв, бо Петя "хотів наживатися на війні", а він людям сказав "нада просто пєрєрстать стрєлять"
1. NATO занепокоєні, що українська влада йде на невиправдані поступки на перемовинах з рф.
2. Брехня Зеленського про те, що нас не хочуть брати в NATO: йому треба було просто розпрощатися з Єрмаком. https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003 https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
Как я понимаю, вся вертолётная начинка французская.
А нічого, що або МАКРОН або ЛЕ ПЕН ???? Не буде ніякого нового морально стійкого, андестенд?
Бо всього ДВА кандидати залишилося....
І як можна говорити про хоча б якусь репрезентативність думок на цьому форумі?
Скажите, что не так? В чем она заблуждается?
ЭКОНОМИКА
* Отсутствие подоходного налога для лиц моложе 30 лет
* НДС на энергию по ставке 5,5% с нынешних 20%. НДС по ставке 0% для товаров первой необходимости, таких как макароны и подгузники, если инфляция на один пункт выше, чем рост.
* Нет взносов работодателя на повышение заработной платы до 10%
* Досрочный выход на пенсию в 60 лет для тех, кто проработал 40 лет. Увеличить низкие пенсии
* Отмена налога на наследство для семей со средним и низким доходом. Нет налога на пожертвования до 100 000 евро на ребенка или внука каждые десять лет
ИММИГРАЦИЯ
* Только граждане Франции будут иметь доступ к социальным пособиям
* Граждане Франции будут иметь преимущество в доступе к социальному жилью и рабочим местам.
* Остановить воссоединение семьи
* Систематически депортировать незарегистрированных мигрантов, иностранцев, осужденных за преступления
* Лишение вида на жительство для мигрантов, которые не работают более года
* Удалить гражданство по праву рождения
* Просьбы о предоставлении убежища должны обрабатываться за пределами Франции
Включите мозг, если он у вас есть
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220406-le-pen-veut-faire-*******-sa-proximit%C3%A9-avec-poutine
макрончик, звичайно, лівацький болванчик, як і місцеве чмо, та й ваше теж.
Але хоча б вже не наважується так відкрито здаватися фюреру і здавати йому Україну. Хоча він зовсім не проти. Мене завжди вибішувало русофільство французів.
В Квебеку, до речі, теж вистачає тих, хто виправдовує дії рашки.
Главное- она враждебно относится к экономическим санкциям против России, так как это отразится на благосостоянии французов.
Она- ярый националист и я не считаю это недостатком.
Я себя считаю националистом , мой народ- народ Америки, превыше всего и в первую очаредь, все остальное- вторично.
Разве неестественно любить свою страну и свой народ?
Относительно ее связей с Россией, путиным и т.д, то кто знает, свидетелей нет. Есть только домыслы, основанные на морозоззрении и взглядах Марин.
Макрон хуже. Левак и подстилка на пороге Кремля.
В любом случае- выбор за французами. Только вряд ли у них он получится правильным в любом случае
Є факти. Її з помпою приймало х**ло у 2017 і її партєйка до цих пір віддає 9-ти мільйонний кредит одному з москальських кредиторів. Як написало джерело - очолюваному колишніми військовими.
Знаєте, коли я бачу все це лицемірство Заходу (і в Європі, і в Північній Америці) супроти нашого болю, крові, жертв - я зовсім не проти, щоб х**ло шандарахнуло по них і вони відчули все те саме. Бо інакше до них не доходить.
Не вийде весь час виторговувати собі сите і вдоволене життя кров'ю інших. Так не повинно бути.
Вона, бачте-но, зажурилася про купівельну спроможність французів. Серйозно ?
А нічого, що і завдяки проституцькій позиції її країни гинуть українці, а ті, хто живі, втрачають все, що мали ???
Вибачте, я не маю сантиментів в подібних ситуаціях.
Так, доброго вибору у французів нема. Але це винятково їхні проблеми.
Просто для України хоч якось ця нікчема макрон буде краща.
Не кажіть.
Отакий фіговий вибір. Нема доброї опції.
Якось цивілізація і суспільства рухаються не туди.
Де той правильний шлях і як на нього вийти ?
чув від друзів з Харкова що мій дім ще не розбомбили навіть вікна цілі але влучили в церкву напроти.
ПИ,,ДЬОЖ.
Забаненим в ГУГЛЕ.
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Российская фирма требует от партии Ле Пен вернуть 9 млн евро
АО "Авиазапчасть" через российский суд потребовала вернуть кредит, который французская партия "Национальное объединение" получила в Первом чешско-российском банке.
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"Панорама": кто финансирует "Национальнhttps://www.bbc.com/russian/features-39556300 ый фронт" Марин Ле Пен
Гэбриэл Гейтхаус
BBC Panorama
Некоторые уверены, что 9-миллионный кредит, выделенный "Национальному фронту" позже в том году, как раз и был наградой Марин Ле Пен за поддержку действий России в Крыму.
Но поскольку имеем то что имеем пусть лучше леваки как Макрон и Байден - они поддерживают войну потому что хотят на войну списать свои про%бы в экономике.
Вот такой вот Realpolitik
Во-первых, это только выборка из ее программы, во-вторых, у нее куча популизма для людей не любящих думать, к тому же полно пунктов, граничащих с нарушением прав человека. В-четвертых, есть абсолютная демагогия и вранье, например, во Франции нет гражданства по праву рождения, такого как в Сев Америке точно нет. Ну и вообще, эта программа - это очень близко к фашизму (этнический контроль и государственное регулирование всего)
Макрон напевно і сам був би не проти , реалізувати багато чого з передвиборчої балаканини ЛеПенші , але він все ж реаліст . А мадам - фантазерка . До того ж , ще й ********** , що нам геть не вигідно ..
І до речі - він єдиний, хто позбувся безробіття тоді в своїй країні.
І що далі було????????
2 частина - елементи ксенофобії...
ось і вся "програма " ЛеПЕН..
Перемовини з росієй є відверто зраздницькіми, а тому треба закривати цим телеканалам рти залишивши тільки лизоблюдів. На цих каналах героїзіровались українскі війскові, українська армія, а треба було героїзіровать владу з Банкової, бо війна повинна закінчитися не перемогой, а результатами перемовин. https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=3183 https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=3183
В декабре 2004 - руководитель штаба https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктора Януковича перед переголосованием второго тура https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2004) президентских выборов .
В 2006 вновь избран в Верховную раду Украины от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Партии регионов .
Факты из биографии Черновила. И Зеленского он никогда не любил.
В общем не ле пен, а ля пьянь.
Але я впевнений, що від українського народу ця продажна популістка отрималаб щонайменше 30% у першому турі та 73% у другому...
ТАКИЙ САМИЙ "вибір",тобто відсутність вибору...
Або "гівно плаває зверху"...
Хіба французські ліваки не таке саме гівно,як і французські "наці" ? ))
Де усі? Повернулись Україну від ***** та його орків захищати ?
Брудна піна? Ви де?