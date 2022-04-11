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Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку, - The Times

нато

Швеція та Фінляндія планують подати заявки на вступ до НАТО вже цього літа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Times із посиланням на джерела.

За словами чиновників, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.

Представники США заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було темою розмов і багатьох зустрічей під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, на яких як запрошені гості були присутні Швеція і Фінляндія.

"Як це може бути чимось, крім величезної стратегічної помилки Путіна?", – сказав один американський чиновник.

Очікується, що Фінляндія подає заявку в червні, а Швеція – після неї.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО.

"Росія не той сусід, яким ми її вважали", - сказала вона на вихідних, закликаючи ухвалити рішення "ретельно, але швидко".

"Я думаю, що ми проведемо дуже ретельні дискусії, але ми також не витрачаємо на цей процес більше часу, ніж потрібно, тому що ситуація, звісно, ​​дуже важка", - додала Марін.

Як зазначається, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спричинить передислокацію військ на північно-західному фланзі Путіна, що ще більше розтягне його армію, яка сильно постраждала від опору України та тривалого конфлікту.

Європейські дипломати наголошують, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо у сфері збору розвідданих і в рамках посилення повітряних сил. За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть "справжніми гравцями" блоку.

Також читайте: Парламентська більшість для вступу до НАТО формується у Швеції

Автор: 

Фінляндія (1303) членство в НАТО (1720) Швеція (953)


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Топ коментарі
+42
***** как обычно всех переиграл....
Хотел НАТО на граница 97 года, получит расширение двумя соседними мощными странами!
Много ходов очка, в общем
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11.04.2022 07:20
+30
І навіщо їм той НАТО, чого вони не вимагають гарантій безпеки від турків, китайців, індійців, то ж такі гарні гарантії...
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11.04.2022 07:26
+26
Если путин сейчас не введет войска в Финляндию, то его претензии к Украине, за то, что она хочет вступить в НАТО, будут восприниматься не серьезно.
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11.04.2022 07:25
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***** как обычно всех переиграл....
Хотел НАТО на граница 97 года, получит расширение двумя соседними мощными странами!
Много ходов очка, в общем
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11.04.2022 07:20 Відповісти
Ху*ло хоче знищити Україну як державу, в цьому воно бачить основний сенс свого ганебного життя, а на розширення НАТО за рахунок інших країн йому плювати.
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11.04.2022 09:23 Відповісти
Анаконда в действии❗👍
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11.04.2022 07:21 Відповісти
Ну путэнЖиНападет??? как так???
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11.04.2022 07:21 Відповісти
********* не победит Финляндию❗😁
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11.04.2022 08:26 Відповісти
Нічого не маю проти приєднання цих країн до НАТО і їх потужності. Але коли приймають " дуже потужні" Чорногорії, а незабаром ще й також Албанія, Македонія та таж Сербія і в той самий час жорстко відмовляють Україні то мені це як мінімум дивно, а як насправді то це договорняк з пуйлом.
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11.04.2022 07:22 Відповісти
Приймають, бо вони у центрі НАТО. А Україна скраю.
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11.04.2022 07:54 Відповісти
А Фінляндія тоже скраю.
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11.04.2022 08:13 Відповісти
Крім потужної армії має бути ще адекватна влада. Нащо Україна в НАТО - щоб мати кротів ще у НАТО?
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11.04.2022 08:06 Відповісти
Чи адекватна влада в Туреччині зараз і якої степені адекватності була коли її прийняли в НАТО? Враження що ми шукаємо виправдань для НАТО і вперто не хочемо зрозуміти, що сфери впливу нікуди не ділися й країни їх намагаються додержуватись. Але інколи щось іде не за планом чи хтось йде з розуму.
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11.04.2022 08:17 Відповісти
Венгрия, Болгария, Чехия, Германия. Там кацапских кротов во власти немерянно
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11.04.2022 08:26 Відповісти
яку ж х@йню ти несеш. ублюдочні ******* майже у віткриту грають на боці *****, куда там українським дЄрмакам. но це чомусь ніяк не завадило вступу до НАТО.
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11.04.2022 11:06 Відповісти
Крім потужної армії має бути ще адекватна влада. Нащо Україна в НАТО - щоб мати кротів ще у НАТО?
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11.04.2022 08:08 Відповісти


А чи не чули ви про умови вступу в НАТО??? Там є вимоги як до армії-озброєння, так і політичні вимоги, типу демократичного законодавства. Думаєте, в нас все законодавство підігнано вже під вимоги НАТО???
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11.04.2022 08:22 Відповісти
Турция сильно демократическая?
Сейчас больше напоминает султанат,а когда принимали,то вообще была хунта
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11.04.2022 09:16 Відповісти
Турція тоді була потрібна для розміщення ЯО(стратегічна позиція),до речі із-за цього виник відомий*карибский кризис*.
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11.04.2022 10:28 Відповісти
Ці країни щось робили для вступу, а не ігнорували саміти НАТО та "забували" призначити власного представника. Що за останні 3 роки зроблено для вступу крім усного обсерання НАТО?
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11.04.2022 08:52 Відповісти
С 1 апреля 2009 года Албания - член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО .
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11.04.2022 08:56 Відповісти
Если путин сейчас не введет войска в Финляндию, то его претензии к Украине, за то, что она хочет вступить в НАТО, будут восприниматься не серьезно.
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11.04.2022 07:25 Відповісти
росия украину завоёвывает не из за нато или нацистов. это предлог. а цель - просто захватить и отобрать землю, а непослушных украинцев, которые смели царю перечить, уничтожить. в своём роде возрождение империи или возврат земель. вот и вся цель операции. и фины если попадут под раздачу, то вступление в нато финов для росии будет не более чем предлогом.
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11.04.2022 07:35 Відповісти
Фінляндія теж була частино росімперії до 1917. То ж не прокатить і цей аргумент.
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11.04.2022 08:24 Відповісти
про те і говорю. нато буде тільки підставою. а реально повернення чухонців в лоно імперії
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11.04.2022 09:03 Відповісти
ху@лостан від 24.02.2022 це лайно404
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11.04.2022 07:36 Відповісти
Нравится не нравится, НАТО приближается 😁❗
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11.04.2022 07:38 Відповісти
не серьезно это не тот термин. Это будет явное подтверждения очередного вранья бункердеда и его бредовых имперских идей
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11.04.2022 10:16 Відповісти
А коллаборант и предатель дерьмак со своей сворой агрохимий, люсек и падлоляков хотят порешать и договориться с кацапнёй. Какое там НАТО?
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11.04.2022 07:26 Відповісти
Є стара приказка: "Якщо хочуть - хай подрочуть" (можна один одному). Ніхто вже цього їм зробити не дасть, бо доведеться тікати, аж сраки блищатимуть - от тільки куди?..
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11.04.2022 08:54 Відповісти
І навіщо їм той НАТО, чого вони не вимагають гарантій безпеки від турків, китайців, індійців, то ж такі гарні гарантії...
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11.04.2022 07:26 Відповісти
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11.04.2022 09:40 Відповісти
Я так понимаю, что Украину примут ещё раньше, до 9- го мая , у Финляндии тоже есть территориальные претензии, и это как то не влияет. Похоже на двойные стандарты стандары
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11.04.2022 07:26 Відповісти
за фінляндію путлеру введуть ну дуже глибоко-аж очі повилізають .. і голову не зможе повернути
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11.04.2022 07:27 Відповісти
Если путин не введет войска в Финляндию, то не нужно подписывать никакой нейтралитет.
Почему это мы должны подписывать, а финляндия нет?
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11.04.2022 07:27 Відповісти
ви, то хто?
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11.04.2022 07:39 Відповісти
А путину сейчас ничего не стоит захватить Финляндию. Население 5 млн человек. Это ему как захватить Херсонскую область. Нато за них воевать не будет, так как они не в нато.
И финляндия когда-то была в рос. империи - можно это так плебсу преподнести.
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11.04.2022 07:33 Відповісти
Так военная помощь от омерики и других, это ***** проблема❗И вообще ему сейчас пох на все. Как бы с Украины свалить и при власти остатся💥
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11.04.2022 07:43 Відповісти
Не переоцінюйте. Йому потрібна уся Україна. А якщо не зможе захопити, буде намагатися усе знищити.
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11.04.2022 07:52 Відповісти
как раз за них нато воевать будет.
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12.04.2022 01:23 Відповісти
Смачний плювок в спину фашисту пуцкіну!
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11.04.2022 07:33 Відповісти
Больше похоже на плевок в спину Украине.
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11.04.2022 08:28 Відповісти
Краще на 9е травня!
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11.04.2022 07:44 Відповісти
За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть "справжніми гравцями" блоку. Джерело:

А ми *** виходить тут з москалями в казаки -розбійники граємось?
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11.04.2022 07:51 Відповісти
Я вище писав що незабаром гравцями ще й Албанія з сербами стануть. Потужність нато виросте в рази.
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11.04.2022 08:20 Відповісти
Албанія - член НАТО, здається
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11.04.2022 08:57 Відповісти
Ах такая демократическая и некоррупционная Албания.
И главное преступников нет,все в Италию выехали
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11.04.2022 09:18 Відповісти
А до чого одне до іншого? Почитайте про вимоги до країн-претендентів. Там не тільки до потужності армії.
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11.04.2022 08:56 Відповісти
Головне, щоб до літа не перегоріли.
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11.04.2022 07:51 Відповісти
Чому розвиненим країнам НАТО потрібне, а "мудрому наріту" України ні?
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11.04.2022 08:10 Відповісти
Бо нашому "мудрому наріту" легше налити лайна до вух, більшості думати головою просто ліньки - готові вірити всіляким Обдристовичам, Затрахаміям та іншим шоуменам (((
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11.04.2022 08:21 Відповісти
Уйло і справді найвеличніший стратег, досягнув всіх цілей: добився посилення і розширення НАТО, згуртування країн ЄС, переконав українців у необхідності вступу до НАТО і агресивності кацапні, в економічному плані перевів свою недокраїну із стадії "встающєй с колєн" до положення "стояти раком рівно і довго", а закінчить швидше за все поверненням Україні і раніше загарбаних територій+розпадом самого Кацаплянду ))) Браво, Моль, геніТально )))
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11.04.2022 08:19 Відповісти
невже всі фіни вивчили угорську мову?
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11.04.2022 08:29 Відповісти

"Путин опять всех переиграл . . ."
Господи, какое же он убожество тупое . . . Сподвигнуть своей политикой слона в посудной лавке 200 лет нейтральную Швецию и почти 100 лет нейтральную Финляндию бегом бежать в НАТО - это надо было уметь.
Ещё нужна вишенка на тортик - заявка на вступление в НАТО от Японии. Ну и что, что она не из евро-атлантического региона - у них тоже русские близко.

Мне кажется, что провальную войну с Украиной путин своему быдлу и своим элитам, в т. ч. военным ещё хоть как-то объяснит, нарисует победу в виде "уничтоженного военного потенциала Украины, которая теперь не сможет угрожать российским интересам". Но за Швецию и Финляндию его генералы точно порвут - это стратегический провал, с растягиванием обороны ещё на тысячу километров. И это провал лично и исключительно путина.
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11.04.2022 09:13 Відповісти
Если Япония будет НАТО это будет бомба, обложат ********* со всех сторон))
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11.04.2022 10:26 Відповісти
Влітку ми готові Фінлядізуватися...
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11.04.2022 09:50 Відповісти
А если Венгрия будет против?
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11.04.2022 10:07 Відповісти
где угрозы лаврова что они покажут кузькину мать в случае этого решения?? уже проглотили?? опять же, на нашем горбу фины и шведы выехали....
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12.04.2022 01:26 Відповісти
 
 