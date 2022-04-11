Фінляндія та Швеція мають намір приєднатися до НАТО вже влітку, - The Times
Швеція та Фінляндія планують подати заявки на вступ до НАТО вже цього літа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Times із посиланням на джерела.
За словами чиновників, Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки Фінляндія та Швеція, схоже, готові приєднатися до НАТО вже влітку.
Представники США заявили, що членство в НАТО для обох скандинавських країн було темою розмов і багатьох зустрічей під час переговорів між міністрами закордонних справ Альянсу минулого тижня, на яких як запрошені гості були присутні Швеція і Фінляндія.
"Як це може бути чимось, крім величезної стратегічної помилки Путіна?", – сказав один американський чиновник.
Очікується, що Фінляндія подає заявку в червні, а Швеція – після неї.
Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що для Фінляндії настав час серйозно переглянути свою позицію щодо НАТО.
"Росія не той сусід, яким ми її вважали", - сказала вона на вихідних, закликаючи ухвалити рішення "ретельно, але швидко".
"Я думаю, що ми проведемо дуже ретельні дискусії, але ми також не витрачаємо на цей процес більше часу, ніж потрібно, тому що ситуація, звісно, дуже важка", - додала Марін.
Як зазначається, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО спричинить передислокацію військ на північно-західному фланзі Путіна, що ще більше розтягне його армію, яка сильно постраждала від опору України та тривалого конфлікту.
Європейські дипломати наголошують, що обидві країни значно розширять можливості НАТО, особливо у сфері збору розвідданих і в рамках посилення повітряних сил. За словами одного з дипломатів, Швеція та Фінляндія будуть "справжніми гравцями" блоку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хотел НАТО на граница 97 года, получит расширение двумя соседними мощными странами!
Много ходов очка, в общем
А чи не чули ви про умови вступу в НАТО??? Там є вимоги як до армії-озброєння, так і політичні вимоги, типу демократичного законодавства. Думаєте, в нас все законодавство підігнано вже під вимоги НАТО???
Сейчас больше напоминает султанат,а когда принимали,то вообще была хунта
Почему это мы должны подписывать, а финляндия нет?
И финляндия когда-то была в рос. империи - можно это так плебсу преподнести.
А ми *** виходить тут з москалями в казаки -розбійники граємось?
И главное преступников нет,все в Италию выехали
"Путин опять всех переиграл . . ."
Господи, какое же он убожество тупое . . . Сподвигнуть своей политикой слона в посудной лавке 200 лет нейтральную Швецию и почти 100 лет нейтральную Финляндию бегом бежать в НАТО - это надо было уметь.
Ещё нужна вишенка на тортик - заявка на вступление в НАТО от Японии. Ну и что, что она не из евро-атлантического региона - у них тоже русские близко.
Мне кажется, что провальную войну с Украиной путин своему быдлу и своим элитам, в т. ч. военным ещё хоть как-то объяснит, нарисует победу в виде "уничтоженного военного потенциала Украины, которая теперь не сможет угрожать российским интересам". Но за Швецию и Финляндию его генералы точно порвут - это стратегический провал, с растягиванием обороны ещё на тысячу километров. И это провал лично и исключительно путина.