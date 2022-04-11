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Сумська область отримає на відновлення 250 млн грн із резервного фонду держбюджету

сумщина

Сумська область отримає на відновлення 250 млн грн із резервного фонду державного бюджету на 2022 рік.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Гарна новина: Сумщина отримає 250 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету. Ці гроші спрямовуємо на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", - написав він.

Водночас голова ОВА зазначив, що попередня доба була для області більш-менш спокійною.

Також читайте: Загроза повернення армії РФ в Сумську область залишається серйозною, - Живицький

Автор: 

Сумська область (3651) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+4
Может потому, что людям тяжело жить без газа, электричества, воды. Не приходила тебе в голову такая "гениальная" мысль?
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11.04.2022 08:46
+2
І велике крадівництво вже відновлюється.
Знову ті самі мости і дороги будуть будувати в подвійному тарифі.
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11.04.2022 08:00
+1
Юзік вже приготувався .
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11.04.2022 07:55
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Юзік вже приготувався .
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11.04.2022 07:55 Відповісти
І велике крадівництво вже відновлюється.
Знову ті самі мости і дороги будуть будувати в подвійному тарифі.
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11.04.2022 08:00 Відповісти
Вони ще ті не "добудували". На М-30, що зліпили з інших трас, і "здали" до 30-річчя Незалежності України, відсутні, щонайменше, три мости і тридцять кілометрів дороги (взагалі відсутні - лише відсівом засипано). І війна до цих об'єктів жодного стосунку не має, бо усі вони розташовані у "мирних" областях і обстрілам не піддавалися.
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11.04.2022 08:07 Відповісти
Вибачте, але ви текст новини читали? Розумієте, людям якось без електрики, газу та води тяжко жити.
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11.04.2022 08:54 Відповісти
читала сайт великого будівництва.
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11.04.2022 09:04 Відповісти
дароги- єто наше фсе зелена шмаркля
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11.04.2022 08:01 Відповісти
Звісно, що їхнє. Краще б крали на ракетах - хоч якусь кількість, та зробили б.
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11.04.2022 08:10 Відповісти
Суки, та дайте ж війну закінчити! Чого ж у вас так руки чешуться, тварєй!?
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11.04.2022 08:37 Відповісти
Может потому, что людям тяжело жить без газа, электричества, воды. Не приходила тебе в голову такая "гениальная" мысль?
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11.04.2022 08:46 Відповісти
Зразу треба ворога добить....ато вимальовується сухий коридор до криму (беняренигат вже вже все порішав?) ....
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11.04.2022 08:51 Відповісти
250 млн это очень мало.
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11.04.2022 09:18 Відповісти
 
 