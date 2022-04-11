Сумська область отримає на відновлення 250 млн грн із резервного фонду держбюджету
Сумська область отримає на відновлення 250 млн грн із резервного фонду державного бюджету на 2022 рік.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Гарна новина: Сумщина отримає 250 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету. Ці гроші спрямовуємо на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби", - написав він.
Водночас голова ОВА зазначив, що попередня доба була для області більш-менш спокійною.
Топ коментарі
+4 Jonathan Jones
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+2 Ksenia VB
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Знову ті самі мости і дороги будуть будувати в подвійному тарифі.