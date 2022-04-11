У Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про знищення всієї інфраструктури регіону внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Гайдай написав у телеграм-каналі в понеділок уранці.
"Атаку під Золотим відбито, втім, ворогом обстріляне кожне місто Луганщини", – зазначив Гайдай.
Він наголосив, що в Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. "Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", – написав голова ОВА.
За його словами, багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень у Лисичанську, Сєверодонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.
Як повідомлялось раніше, у Сєверодонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.
Водночас на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!