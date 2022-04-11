У Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про знищення всієї інфраструктури регіону внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гайдай написав у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Атаку під Золотим відбито, втім, ворогом обстріляне кожне місто Луганщини", – зазначив Гайдай.

Він наголосив, що в Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. "Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", – написав голова ОВА.



За його словами, багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень у Лисичанську, Сєверодонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.



Як повідомлялось раніше, у Сєверодонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.

Водночас на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.

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