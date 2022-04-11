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У Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури, - Гайдай

луганщина

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про знищення всієї інфраструктури регіону внаслідок обстрілу з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гайдай написав у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Атаку під Золотим відбито, втім, ворогом обстріляне кожне місто Луганщини", – зазначив Гайдай.

Він наголосив, що в Луганській області не залишилося вцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. "Чи знають про це росіяни? Так, в них є інформатори, які наводять вогонь на магазини з людьми та склади із харчами. Тому кожний обстріл житлового фонду – це цілеспрямований теракт. "Руський мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого – відійшли і почали палити по домівках", – написав голова ОВА.

За його словами, багатоповерхівки та приватні будинки зазнали пошкоджень у Лисичанську, Сєверодонецьку, Золотому, Кремінній. На Кремінщині через обстріли зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

Як повідомлялось раніше, у Сєверодонецьку зруйновано приватну клініку та школу, в Золотому – спортивний об’єкт.
Водночас на лінії фронту Луганщини та Донеччини відбито чотири атаки ворога – знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої техніки, шість військових автомобілів та вісім артилерійських систем противника.

Також читайте: З Луганщиною окупанти хочуть зробити те ж, що із Маріуполем, - Гайдай

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+5
Так цапи звільняють українців.
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11.04.2022 08:44
+5
Прийде і наш час, наші хлопці надішлють відповідь по містам мордора
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11.04.2022 08:49
+4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079078062106 Sergey Melnikoff

Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
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11.04.2022 09:00
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Так цапи звільняють українців.
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11.04.2022 08:44 Відповісти
Звільняють Україну від українців Паскуди рашистські.
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11.04.2022 08:51 Відповісти
Прийде і наш час, наші хлопці надішлють відповідь по містам мордора
показати весь коментар
11.04.2022 08:49 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079078062106 Sergey Melnikoff

Я думал ненавидеть вас сильнее уже просто невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разбили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте ***** всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступен.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небесах» - отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «***** шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить: «Помните страну, которая ******* свинособак?»
Отож. Добрий вечір, ми з України!
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11.04.2022 09:00 Відповісти
трохи надоїдає це ниття. в чернігові вже все відмінно? знищений на 80% чернігів уже відновлений? проблем вже там нема? а то їх голова тут по 100 раз на дню репетував, що все пропало. кому вигідна ця паніка?
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11.04.2022 09:00 Відповісти
Скоро решающая битва💥 Не сомневаюсь в подавляющем преимущевстве наших войск над ***********❗👊 Деклассируют как щенков.
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11.04.2022 09:14 Відповісти
Краще займайтеся заарештованими лярдами кацапні. Нехай платять. А відбудувати- не питання. Чи знову українцям за свій рахунок? Гетманцев вже тре спітнілі ручки.
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11.04.2022 09:15 Відповісти
это только разрушения на подконтрольной Украины территории, а в ордило нет
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11.04.2022 10:12 Відповісти
 
 