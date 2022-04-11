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На 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини, - Гайдай

укрзалізниця,евакуація

У понеділок, 11 квітня, для посилення евакуації населення з Луганської та Донецької областей до 6 було збільшено кількість евакуаційних поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Посилена евакуація – на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини", – написав він.

Зокрема, на Луганщині зі станції в Новозолотарівці о 14:00 вирушить поїзд 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донеччиною зі станції Слов'янськ об 11:20 вирушить поїзд 274/273 Слов'янськ – Львів.

У Покровську буде здійснено відправлення ще чотирьох поїздів: о 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль; о 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів; о 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп; о 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо місцева влада радить людям евакуюватися, то треба їхати, - Верещук

Автор: 

евакуація (2309) Донецька область (8414) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Гелікоптер був,долетів,забрав поранених і був збитий. Це було у Бутусова. Так вони уже приречені,їх просто віддали історії,не зважаючи на людські прохання. Питання залишаються, Як можна читати таке,коли вчора було,що склад збережено і він не є критичним, як можна було врятувати екіпаж з тонучого корабля,чому не набрали допомогу з тих 400000 ,яких тепер призивають орки. Маріуполь це на сьогодні велика таємниця, та мабуть не тільки на сьогодні. Урок ЗСУ не здано,якщо місто загине. Не мої слова
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11.04.2022 09:30 Відповісти
Командування написало, що це фейк, сторінку зламано.
Але у світлі висказувань азовців дуже схоже на правду.
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11.04.2022 11:58 Відповісти
Вибачте,але Бутусов уже написав як є,так що багато запитань
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11.04.2022 12:27 Відповісти
Це і так ясно, що там робиться. Але зараз фейків забагато.
Або нам просто брешуть.
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11.04.2022 13:26 Відповісти
 
 