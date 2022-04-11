На 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини, - Гайдай

У понеділок, 11 квітня, для посилення евакуації населення з Луганської та Донецької областей до 6 було збільшено кількість евакуаційних поїздів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Посилена евакуація – на 11 квітня призначено шість додаткових евакуаційних поїздів із Луганщини та Донеччини", – написав він.

Зокрема, на Луганщині зі станції в Новозолотарівці о 14:00 вирушить поїзд 5501 Новозолотарівка – Лозова.

Донеччиною зі станції Слов'янськ об 11:20 вирушить поїзд 274/273 Слов'янськ – Львів.

У Покровську буде здійснено відправлення ще чотирьох поїздів: о 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль; о 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів; о 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп; о 17:30 – 225/226 Покровськ – Чернівці.

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