Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,5 тис. осіб, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 725 танків і 1 923 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,5 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 19500 осіб,
танків - 725 од,
бойових броньованих машин - 1923 од,
артилерійських систем - 347 од,
РСЗВ - 111 од,
засоби ППО - 55 од,
літаків - 154 од,
гелікоптерів - 137 од,
автомобільної техніки - 1387 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
спеціальна техніка - 25,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Топ коментарі
+5 AbOriginal_UA
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+5 Русня Хуйня
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+4 krot_lub
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По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
то з пораненими, виведено з строю має бути десь тисяч 90.
тоді у ***** є всі шанси твої цифри по орках втілити в життя.
а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.
Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.
Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.
Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.
Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.
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уже 20 000 их мамок должны быть на площадях с плакатами!
но нет, сидят, терпят. терпилы.
бо в них ні паперу немає, ні фарби.
зброї у нас все більше. ех, а Маріуполю допомогти не виходить(((
Вывод: нужны более радикальные средства утилизации орков иначе беда. А с мужеством и мотивацией у украинцев проблем нет.