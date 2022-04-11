УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8756 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 835 26

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,5 тис. осіб, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 725 танків і 1 923 броньованих машин

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 19500 осіб,

танків - 725 од,

бойових броньованих машин - 1923 од,

артилерійських систем - 347 од,

РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків - 154 од,

гелікоптерів - 137 од,

автомобільної техніки - 1387 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,5 тис. осіб, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 725 танків і 1 923 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6549) втрати (4394)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Говорят, что пуйло любит что-то приурочивать к каким-то цифрам/датам....
По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
показати весь коментар
11.04.2022 09:44
+5
Дуже часто кількість спалених років і техніки зараховують через день-два. Як каже генштаб -це зв'язано с підтвердженням цих фактів.
показати весь коментар
11.04.2022 10:36
+4
Надіюся що кораблі/катери почнуть добавлятися
показати весь коментар
11.04.2022 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Говорят, что пуйло любит что-то приурочивать к каким-то цифрам/датам....
По ходу, он маниакально хочет довести счет уничтоженной техники до круглых цифр к 9-у мая:
- л/состов 50.000
- танки 1.500
- самолеты 300
- вертолёты 300
- и т.п.
показати весь коментар
11.04.2022 09:44 Відповісти
ну як що вже 20000 здохли, а це те що підтвержено...
то з пораненими, виведено з строю має бути десь тисяч 90.
тоді у ***** є всі шанси твої цифри по орках втілити в життя.
показати весь коментар
11.04.2022 10:03 Відповісти
а скільки здохло, що ще не знайшли, бо ж наші туди стріляють, але поки не вигнали, то трупи не бачать, а щось жеш і вивезли, а щось і здохло від поранень, що вони встигли вивезти, тому реально цифра більша дохлої русні, а ще скільки калік, то взагалі не скоро дізнаємося.
показати весь коментар
11.04.2022 18:39 Відповісти
Рюзьге солдатен хоче зіграти в ОЧКО. Скоро 21 000
показати весь коментар
11.04.2022 10:21 Відповісти
что там по унитоженной колонне и 2000 жаренных кацапов?
показати весь коментар
11.04.2022 09:47 Відповісти
Подозреваю, что информация сильно преувеличена, к сожалению.
показати весь коментар
11.04.2022 11:20 Відповісти
ну добре не 2000, а 1999
показати весь коментар
11.04.2022 18:40 Відповісти
До сих пір немає підтвердження цього інцидента. Скоріш за все якийсь інцидент був, але вкрай перебільшене число дохлої русні по ньому.
показати весь коментар
12.04.2022 09:34 Відповісти
згоден, пишуть багато, але точної інформації немає, про кількість загиблих можна було бговорити, якби після удару туди б підійшли, а якщо місце удару залишилось під контролем кацапів, то навряд чи дізнаємось.
показати весь коментар
12.04.2022 10:09 Відповісти
Все одно були б приблизні цифри от офіцийних джерел, а такого не було. Ти що! Такий розгром аж на дві тисячи дохлої русні якомога раніше б розповіли для підняття бойового духу населення та солдат.
показати весь коментар
12.04.2022 11:28 Відповісти
Похоже что власть языком питараса люси пытается подготовить народ к тому что освобождать Донбасс и Крым не собирается

а словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.

Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.

Про це він https://www.youtube.com/watch?v=2WmiuYArb10 розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля", інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org.

Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.

Інший момент - на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.

Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
показати весь коментар
11.04.2022 09:48 Відповісти
********** из ОП бесит то, как ВСУ отстаивает Украину и мешает им подписать капитуляцию. ОПа сделала всё, что бы Украина потерпела поражение в первую неделю - даже дороги отремонтировала на направлениях ударов вражеских колонн. А Украина и ВСУ выстояли.
показати весь коментар
11.04.2022 10:34 Відповісти
ну це справді дуже нелегко. Он Маркіян Лубківський ще мабуть зо 2 тижні тому написав, що Херсон за кілька днів звільнять. А по факту ж не так насправді...
показати весь коментар
11.04.2022 14:32 Відповісти
Надіюся що кораблі/катери почнуть добавлятися
показати весь коментар
11.04.2022 09:48 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2022 09:51 Відповісти
20 000 кацапов сдохло!

уже 20 000 их мамок должны быть на площадях с плакатами!

но нет, сидят, терпят. терпилы.
показати весь коментар
11.04.2022 10:20 Відповісти
ага. чекають на 7 млн рубльових папірців. але й цього не отримають, ггг
бо в них ні паперу немає, ні фарби.
показати весь коментар
11.04.2022 11:01 Відповісти
В масштабах народонаселения мордора 20 000 = 0!
показати весь коментар
11.04.2022 11:22 Відповісти
Не розумію я того підрахунку, вчора збили 4 геліка, а в таблицю не занесли???
показати весь коментар
11.04.2022 10:21 Відповісти
Дуже часто кількість спалених років і техніки зараховують через день-два. Як каже генштаб -це зв'язано с підтвердженням цих фактів.
показати весь коментар
11.04.2022 10:36 Відповісти
І я також не розумію, після того коли було надруковано, що сбито 150 літакав, по всяким статьям підрахував, ще збитих, не меньш 15 ... ?
показати весь коментар
11.04.2022 10:56 Відповісти
я так думаю, половина рашистських літаків вже всьо. і більше половини танків, решта всі заіржавіли. народцю, гімна цього собачого, їм не вдається нашкребти на компенсацію втрат.
зброї у нас все більше. ех, а Маріуполю допомогти не виходить(((
показати весь коментар
11.04.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
11.04.2022 11:19 Відповісти
Даже 140 000 убитых орков это всего лишь 0.1% от численности населения мордора. Если скорость утилизации этих инфузорий не увеличится, то для достижения этого процента Украине придется воевать 9-10 месяцев!!! А чтобы орки начали что-то подозревать потребуется 90-100 месяцев (1% зажмуренных лаптекопытных). Страшно представить себе какую цену за это время заплатит Украина и во что она превратится.
Вывод: нужны более радикальные средства утилизации орков иначе беда. А с мужеством и мотивацией у украинцев проблем нет.
показати весь коментар
11.04.2022 11:19 Відповісти
Итак нормально их утилизируем.С поставкой ВСУ наступательного вооружения орков будет подыхать в разы больше
показати весь коментар
11.04.2022 12:55 Відповісти
В одном Мариуполе убито более 20 тыс.
показати весь коментар
12.04.2022 04:07 Відповісти
 
 