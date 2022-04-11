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Новини Війна
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Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов

київ,обстріл,куренівка

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях.

Про це повідомив у фейсбуці міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, уряд розпочне фінансування робіт з першочергового відновлення пошкодженої інфраструктури у наступних областях:

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов 01Київській (400 млн грн),

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов 01Сумській (250 млн грн)

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов 01Чернігівській (250 млн грн),

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов 01Житомирській (100 млн грн).

"Кошти виділені обласним військовим адміністраціям та будуть спрямовані на проведення першочергових робіт", - уточнив Чернишов.

Зокрема, на заміну розбитих вікон та дверей, ремонт покрівель, розбирання руйнувань, ліквідацію вибоїн на дорогах населених пунктів та на інші критично необхідні заходи. Своєю чергою, Мінрегіон координуватиме цей процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення пошкоджених окупантами об'єктів: Регіони за кошти держбюджету зможуть закуповувати будматеріали

"Ми розуміємо, що навіть в умовах, коли в інших регіонах країни продовжуються бойові дії, у звільнених областях потрібно вже зараз відновлювати житлові будинки, лікарні, дороги, об’єкти комунального господарства. Це лише перший етап. Жоден регіон нашої держави не залишимо поза увагою! Попереду ще багато роботи! Все буде Україна!", - резюмує Чернишов.

Автор: 

житло (1063) Кабмін (14082) будівництво (3017) Олексій Чернишов (275)


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россией правит мафия. а что главное для российской мафии? гнать энергопродукты зарубеж и колотить бабло.

их босс мафии, путин, сейчас им всё портит. Прибыли от продажи энергоресурсов всё падают и падают.

А если Европа сейчас введет вечное нефте-газовое эмбарго - то прибыли вообще обнулятся.

Мафии не выгоден такой босс. Им нужно его грохнуть, и поставить себе нормального босса.
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11.04.2022 10:19 Відповісти
А орки 100% вже не нападуть цієї весни в цих напрямках? Бо якщо нападуть, то гроші можна списати)
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11.04.2022 10:19 Відповісти
А что война уже закончилась?Или раздерибанить решили?
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11.04.2022 10:52 Відповісти
Зачем сразу о плохом когда война всё перевернула на 180 градусов. Например у людей выбило от взрывов окна , повредило крышу и так далее, работы нет и вряд ли появиться, доходов как следствие тоже , что им делать в тех городах и сёлах , которые в данный момент не являются горячими точками и возможно ими уже не будут благодаря нашим воинам
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11.04.2022 12:55 Відповісти
с 2014 года отстраивали донецкую и луганскую на подконтрольной территории Украины, с бюджета выделяли тоже на строительство и ремонты, школы, детские садики больницы и КПП с удобствами и что? Пришли орки и все раз..ли.
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11.04.2022 11:06 Відповісти
А скільки виділено на Армію? Ракети, наприклад? Каски, бронежилети, однострій, берці, тактичні окуляри - все це поставляють волонтери! Рідня купує воїну на ринку бронежилети, які в продажі НЕ МАЮТЬ бути, по більш ніж тисячу баксів, а надають нам з Заходу за 500 з чимось.
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11.04.2022 12:13 Відповісти
 
 