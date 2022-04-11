Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях, - Чернишов

Уряд виділив перший 1 млрд грн на ліквідацію наслідків воєнних дій у звільнених від окупантів областях.

Про це повідомив у фейсбуці міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначається, уряд розпочне фінансування робіт з першочергового відновлення пошкодженої інфраструктури у наступних областях:

Київській (400 млн грн),

Сумській (250 млн грн)

Чернігівській (250 млн грн),

Житомирській (100 млн грн).

"Кошти виділені обласним військовим адміністраціям та будуть спрямовані на проведення першочергових робіт", - уточнив Чернишов.

Зокрема, на заміну розбитих вікон та дверей, ремонт покрівель, розбирання руйнувань, ліквідацію вибоїн на дорогах населених пунктів та на інші критично необхідні заходи. Своєю чергою, Мінрегіон координуватиме цей процес.

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"Ми розуміємо, що навіть в умовах, коли в інших регіонах країни продовжуються бойові дії, у звільнених областях потрібно вже зараз відновлювати житлові будинки, лікарні, дороги, об’єкти комунального господарства. Це лише перший етап. Жоден регіон нашої держави не залишимо поза увагою! Попереду ще багато роботи! Все буде Україна!", - резюмує Чернишов.