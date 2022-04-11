Майор Юрій Тимусь загинув, евакуюючи вертольотом поранених воїнів з Маріуполя

Юрій Тимусь неодноразово виконував завдання в зоні ООС та з перших днів зупиняв навалу ворога під Києвом. Він загинув, вивозячи з-під Маріуполя поранених українських воїнів.

Про це пише у фейсбуці його вдова Ольга Тимусь, повідомляє Цензор.НЕТ.

"31 березня 2022 року під час виконання бойового завдання і евакуації тяжко поранених українських військових під Маріуполем героїчно загинув мій коханий чоловік і батько трьох дітей, майор Тимусь Юрій Володимирович. Який неодноразово виконував завдання в зоні ООС, та з перших днів війни під Києвом зупиняв навалу російських загарбників", - написала вона.

Юлія Тимусь пише, що її чоловік хотів всіх врятувати. Але, на жаль, загинув сам.

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"Ми втратили люблячого, хорошого, милого, доброго, мужнього, вірного найкращого у світі чоловіка та татуся двох синочків і нашої маленької донечки", - додала вона.