РФ підготувала масштабну кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї до України, - Кулеба

Росія затіяла масштабну кампанію з дезінформації про Україну, щоб зірвати постачання зброї до нашої держави.

Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія знає, що постачання зброї необхідні Україні, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", - зазначив Кулеба.

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