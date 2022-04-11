РФ підготувала масштабну кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї до України, - Кулеба
Росія затіяла масштабну кампанію з дезінформації про Україну, щоб зірвати постачання зброї до нашої держави.
Про це повідомив у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія знає, що постачання зброї необхідні Україні, і мобілізує всі зусилля, щоб підірвати їх. Москва підготувала масштабну інформаційну кампанію, націлену на іноземні ЗМІ та політиків. Їхня фабрика тролів може спамити електронні листи та заливати коментарі дезінформацією про Україну. Не піддавайтеся на це", - зазначив Кулеба.
Топ коментарі
+44 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар11.04.2022 10:34
+39 Paul Foxen
показати весь коментар11.04.2022 10:35
+31 kelt kant
показати весь коментар11.04.2022 10:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сулдячи по вашій писанині... ви не можете зрозуміти різницю між казкою і реальною війною... де кров і жертви РЕАЛЬНІ!!!
Хотя история знает пример когда убивали неугодного политика с помощью фальшивого радиомаяка, направив самолёт в сторону гор (Ту-134, президент Мозамбика, не доказано).
И делать такие вещи вообще категорически нельзя. Это называется террористический акт. Этого во всём мире очень не любят и если Украина окажется к этому причастна от нас начнут отворачиваться даже друзья.
Пускать под откос пассажирские поезда, разбивать самолёты убивая пассажиров (даже если это и кацапы), etc - это полная чушь. Это нормально для рашки убивать мирных людей но не для нас.
=
Запаситесь терпением и самолёты на рашке начнут падать сами. В прошлом году кацапстан поставил мировой рекорд по числу авиакатастроф. И это ещё не было санкций. А сейчас ситуация будет только ухудшаться, раха идёт по пути Ирана, куда из-за санкций не поставляются запчасти к самолётам поэтому у них большая аварийность в авиации. Авиаканнибализм (снимать запчасти с других самолётов) помогает лишь отчасти, и это будут уже б\у запчасти.
А раха страна длинная, без авиации им нельзя. Так что авиакатастрофы у них будут обыденными вещами в очень даже скором времени и без нашего участия.
А кацапов надо убивать законными способами, не подставляясь самим. Отбиться сейчас и начать раздувать в рахе пожар гражданской войны на мой взгляд лучший способ развалить этот вонючий мордор.
Не воняй тут...
Вони вже таке на початку розповідали, абсолютно нічого не змінилося!