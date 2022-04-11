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Новини Війна
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Внаслідок обстрілів Харківщини за добу загинуло 11 мирних мешканців, серед них - 7-річна дитина, - Синєгубов

харків

Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщині. За добу окупанти завдали близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі.

Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів росіян - 11 загиблих, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених. Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених.

"По області спостерігаємо активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан". Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні. Просимо громадян бути вкрай обережними, не підходити до об'єктів, триматися подалі та за можливості сховатися в укриття. Не намагайтеся самотужки ліквідувати вибухові предмети, одразу телефонуйте 101", - резюмує Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла Золочів на Харківщині, четверо людей поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17309) обстріл (28378) Харків (5581) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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що ж ми ніяк не можемо їх вжарити у відповідь!
та ще й таке про Маріуполь пишуть((
а влада тільки ботофабрики підтримує.
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11.04.2022 10:44 Відповісти
від влади потрібна згода та ще чим дістати асфальтом?
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11.04.2022 10:46 Відповісти
А что там с Мариуполем ?
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11.04.2022 10:54 Відповісти
та он уже скрізь пишуть, що у наших там закінчився боєкомплект і вони будуть прориватися врукопашну, підуть на смерть(
молимося
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11.04.2022 11:07 Відповісти
що знову той самий будинок у Харкові чи картинка стара?
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11.04.2022 10:44 Відповісти
навіть один мешканець це повний пі...ц
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11.04.2022 11:03 Відповісти
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11.04.2022 11:33 Відповісти
Чому до сихпір жінки і діти не евакуйовоні з зон бойових дій???
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11.04.2022 12:27 Відповісти
 
 