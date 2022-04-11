Внаслідок обстрілів Харківщини за добу загинуло 11 мирних мешканців, серед них - 7-річна дитина, - Синєгубов

Війська РФ продовжують обстрілювати Харківщині. За добу окупанти завдали близько 66 ударів із артилерії, мінометів, РСЗВ. Постраждали Салтівка, П’ятихатки, Холодна Гора, Пісочин, Золочів, Балаклія, Дергачі.

Рятувальники ліквідовували пожежі у будинках, складських приміщеннях та іншій цивільній інфраструктурі. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів росіян - 11 загиблих, серед них - 7-річна дитина, 14 поранених. Медики Харківщини надають необхідну медичну допомогу та борються за життя поранених.

"По області спостерігаємо активність ворожих літальних апаратів для розвідки. За добу ЗСУ знищили ворожий "Орлан". Ми зафіксували активне використання окупантами мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи спрацює інший фактор руху. Тому ще більш небезпечні. Просимо громадян бути вкрай обережними, не підходити до об'єктів, триматися подалі та за можливості сховатися в укриття. Не намагайтеся самотужки ліквідувати вибухові предмети, одразу телефонуйте 101", - резюмує Синєгубов.

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