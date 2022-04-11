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Від початку війни до Запоріжжя евакуювали вже понад 114 тис. осіб, - Тимошенко

укрзалізниця,евакуація

Кількість евакуйованих до Запоріжжя від початку війни становить уже 114 125 людей. З них 29 405 - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська", - повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що Запорізькому обласному гуманітарному штабу суттєву допомогу надає Кіровоградська область, звідки надходять тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням та вимушеними переселенцями.

Загалом від початку війни тільки "Укрзалізницею" до Запоріжжя було доставлено понад 5000 тонн гуманітарної допомоги.

Тимошенко зустрівся також з маріупольцями, які евакуювалися гуманітарним коридором до Запоріжжя і наразі проживають в одному із санаторіїв області.

"Люди розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь", - поділився заступник керівника ОП.

Також читайте: Німеччина готує евакуаційний рейс для постраждалих від війни українців

Автор: 

Запоріжжя (2263) евакуація (2311) Тимошенко Кирило (558)


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Люди їдуть і нікого не треба танками давати на дорогах...дивина та й годі.
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11.04.2022 10:56 Відповісти
Хватит уже сообщать точные цифры беженцев, зачем? Это , что заслуга Тимошенко, он за свои деньги организовал колоны автобусов? Каждый считает нужным пиариться ( правда непонятно на чем) . После аналогичных карканий про беженцев в Днепре , прилетело десяток рашистских ракет.
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11.04.2022 11:16 Відповісти
 
 