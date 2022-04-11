Від початку війни до Запоріжжя евакуювали вже понад 114 тис. осіб, - Тимошенко

Кількість евакуйованих до Запоріжжя від початку війни становить уже 114 125 людей. З них 29 405 - діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Місто повністю готове прийняти вимушених переселенців. Тільки вчора зустріли 5558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська", - повідомив Тимошенко.

Він також розповів, що Запорізькому обласному гуманітарному штабу суттєву допомогу надає Кіровоградська область, звідки надходять тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням та вимушеними переселенцями.

Загалом від початку війни тільки "Укрзалізницею" до Запоріжжя було доставлено понад 5000 тонн гуманітарної допомоги.

Тимошенко зустрівся також з маріупольцями, які евакуювалися гуманітарним коридором до Запоріжжя і наразі проживають в одному із санаторіїв області.

"Люди розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь", - поділився заступник керівника ОП.

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