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Новини Санкції проти Росії
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ЄС запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

нафта

Євросоюз запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу (ЗПГ), йдеться у документі ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Забороняється продавати, постачати, передавати або експортувати, прямо чи опосередковано, товари та технології, придатні для використання в переробці нафти та зрідженні природного газу (згідно із зазначеним переліком), незалежно від того, чи з Євросоюзу вони, чи ні, будь-якій особі чи компанії Росії або для використання в Росії.

У списку обладнання для ЗПГ перераховані технологічні установки для охолодження газу в ЗПГ-процесі, технологічні установки для поділу та фракціонування вуглеводнів у процесі ЗПГ, технологічні установки для зрідження природного газу, холодильні камери в ЗПГ-процесі, кріогенні теплообмінники в процесі ЗПГ, кріогенні насоси у процесі ЗПГ.

До переліку підсанкційного обладнання для нафтопереробки потрапили: установки алкілювання та ізомеризації, установки виробництва ароматичних вуглеводнів, атмосферно-вакуумні установки перегонки нафти, установки каталітичного риформінгу/крекінгу, коксувачі сповільненого коксування, установки флексикокінгу, реактори гідрокрекінгу, реактори гідрокрекінгу вилучення та очищення водню, технологія/установки гідроочищення, установки ізомеризації нафти, блоки полімеризації, установки сольвентної деасфальтизації, установки із виробництва сірки, установки сірчанокислотного алкілування та регенерації сірчаної кислоти, установки термічного крекінгу, установки трансалкілування, вісбрекери, установки гідрокрекінгу вакуумного газойля, технологія очищення паливних газів НПЗ та отримання сірки (включаючи установки амінового очищення, установки очищення сірки, установки очищення хвостових газів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція готова відмовитись від російської нафти, - керівник мінфіну ле Мер

На сьогодні "НОВАТЕК" та "Газпром" будують ЗПГ-заводи - "Арктик ЗПГ 2" та "Балтійський ЗПГ".

Автор: 

газ (10421) нафта (5502) росія (65073) санкції (11810) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+5
3,14-eZ!
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11.04.2022 11:06
+4
"На АвтоВАЗе полный трэш. Завод практически остановлен, сотрудники отправлены в полуоплачиваемый отпуск. Выяснилось, что на практике невозможно произвести практически ни одну модель, потому что количество импортных составляющих "полностью отечественных автомобилей" зашкаливает за все разумные показатели".
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11.04.2022 11:19
+3
немцы сами и продадут, как сименс в крымчег или бош в воеенные машины
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11.04.2022 11:17
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11.04.2022 11:06 Відповісти
Тільки сьогодні? Я думаю за півтора місяці вже можна було запчастин накупити на 20 років наперед?
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12.04.2022 01:31 Відповісти
Купят казахи или еще кто то и перепродадут (((
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11.04.2022 11:12 Відповісти
Это врядли❗Не захотят карму портить❗
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11.04.2022 11:15 Відповісти
немцы сами и продадут, как сименс в крымчег или бош в воеенные машины
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11.04.2022 11:17 Відповісти
Навіть простіше, куплять через офшор, і буде вважатись, що купила Кіпрська компанія.
До дупи такі "санкції".
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12.04.2022 01:32 Відповісти
У тупорылых кацапов отобрали импортный насос, которым они сосали нефть. Хрюсия будет как Венесуэла, когда имея большие запасы испытывают дефицит топлива.
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11.04.2022 11:13 Відповісти
"На АвтоВАЗе полный трэш. Завод практически остановлен, сотрудники отправлены в полуоплачиваемый отпуск. Выяснилось, что на практике невозможно произвести практически ни одну модель, потому что количество импортных составляющих "полностью отечественных автомобилей" зашкаливает за все разумные показатели".
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11.04.2022 11:19 Відповісти
Ну так автоваз вже не був "отєчественним", а частиною концерну Рено. І звісно французи почали використовувати більш якісні, імпортні комплетуючі, замість гімна та палок. З отєчествєнних автомобілів у мордору залишилися тільки нива 2121 та газ буханка
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11.04.2022 12:19 Відповісти
У країни, що живе качанням нафти, для цього навіть обладнання свого немає.
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11.04.2022 11:22 Відповісти
Без цього обладнання на росії вже зупинилося будівництво газохімічного заводу-гіганта на сході рф, який мав постачати очищений газ до Китаю.Підрядні організації це німцькі та італійські компанії вже не зможуть без західного обладнання закінчити роботи які наразі готовні на 46%.Газпром очікує банкрутство,який вже не зможе організувати експорт ,що б перенаправити газ з заходу на схід.
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11.04.2022 11:38 Відповісти
Банкрутство? Оце добре. Ще б розпродаж майна
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11.04.2022 11:43 Відповісти
А это уже удар по текстикулам *****
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11.04.2022 11:44 Відповісти
Нічого! Завезуть через "братню" грузію... Під виглядом Боржомі
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11.04.2022 12:09 Відповісти
 
 