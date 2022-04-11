ЄС постійно оцінює ефективність запроваджених проти Росії санкцій та готує подальші кроки, - Боррель

Європейський Союз постійно проводить аналіз ефективності санкцій, що вже застосовані проти Російської Федерації, та зважає на подальші кроки для того, щоб зупинити путінську "машину війни".

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком роботи Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання преси, чи розглядатимуть міністри сьогодні під час зустрічі питання щодо поширення санкцій на імпорт російської нафти й газу, що дає основний прибуток для кремлівського режиму та дозволяє йому продовжувати війну.

"Санкції завжди на столі. Дискусії навколо України, звісно, включають обговорення ефективності наших санкцій, тих, рішення щодо яких вже було прийнято. Ми будемо обговорювати, якими можуть бути подальші кроки", - сказав Боррель.

Він зауважив, що міністри обговорять також інші питання міжнародної політики, зокрема, шляхи реагування на економічну кризу, що наближається.

"Всім доведеться мати справу із наслідками цієї війни. Йдеться не про санкції, а про підвищення цін на енергетику та продукти по усьому світу", - зауважив високий представник ЄС.

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