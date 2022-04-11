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Новини Санкції проти Росії Війна
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ЄС постійно оцінює ефективність запроваджених проти Росії санкцій та готує подальші кроки, - Боррель

санкции

Європейський Союз постійно проводить аналіз ефективності санкцій, що вже застосовані проти Російської Федерації, та зважає на подальші кроки для того, щоб зупинити путінську "машину війни".

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком роботи Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання преси, чи розглядатимуть міністри сьогодні під час зустрічі питання щодо поширення санкцій на імпорт російської нафти й газу, що дає основний прибуток для кремлівського режиму та дозволяє йому продовжувати війну.

"Санкції завжди на столі. Дискусії навколо України, звісно, включають обговорення ефективності наших санкцій, тих, рішення щодо яких вже було прийнято. Ми будемо обговорювати, якими можуть бути подальші кроки", - сказав Боррель.

Він зауважив, що міністри обговорять також інші питання міжнародної політики, зокрема, шляхи реагування на економічну кризу, що наближається.

"Всім доведеться мати справу із наслідками цієї війни. Йдеться не про санкції, а про підвищення цін на енергетику та продукти по усьому світу", - зауважив високий представник ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив санкції на постачання в РФ обладнання для переробки нафти та зрідження природного газу

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Пішли вже виправдання.
Та про напад було давно відомо. Мрія могла би взагалі в країну не вертатись.
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11.04.2022 11:33
+2
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11.04.2022 11:34
+2
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11.04.2022 11:36
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Речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова, що літак АН-225 "Мрія" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж та відповідного дозволу

Directed by Robert B. Weide
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11.04.2022 11:30 Відповісти
Пішли вже виправдання.
Та про напад було давно відомо. Мрія могла би взагалі в країну не вертатись.
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11.04.2022 11:33 Відповісти
нет чтоб один раз и понятно...всё щупают, хотя статистика показывает что большенство росиян за войну и идти до конца...
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11.04.2022 11:33 Відповісти
Европа уже расшевелилась и начинает понимать что ху.ла по другому не остановить только жаль что это ценой Украинцев.
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11.04.2022 11:33 Відповісти
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11.04.2022 11:34 Відповісти
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11.04.2022 11:36 Відповісти
Молдова и Грузия вслед за Украиной получат опросник для кандидата в Евросоюз.

******* упали на хвост, даже не присоединившись к санкциям против России.
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11.04.2022 11:40 Відповісти
зараз всі кому не лінь використовують героїзм і незламність українського народу, задля себе, всіляки палестинці молдовани грузини...
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11.04.2022 11:43 Відповісти
Русне до одного места ваши смешные санкции... Там пол страны ходит в дырку в полу и подтирается лопухом. Они отсутствие туалетной бумаги и не заметят. Образно говоря .
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11.04.2022 11:46 Відповісти
 
 