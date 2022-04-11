Росія може поширювати фейки про масову здачу в полон українських військ із західною зброєю, - Єрмак
Росія готує низку сценаріїв для дискредитації України. Зокрема, можлива поява фейків про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники.
"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами. Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер", - зауважив Єрмак.
За його словами, Україні відомі сценарії росіян.
"Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ. Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива", - резюмує він.
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Это и Люси касается....
Якби це була правда, то ЗЕ в цьому звинувачували б не тільки лахтоольгінські стролі. Ваше завдання вивідати як і скільки поступає допомога бійцям в Маріуполь? Відкрию велику таємницю - їм все постачає армія РФ, Азовці захопили значні трофеї і постійно їх поновлюють завдяки невміючій воювати русні.
@antiputler_news
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 19 ч
В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.
https://twitter.com/i/status/1513150522445946882
https://twitter.com/madstrekoza @madstrekoza
Ці довбні хваляться, що захопили трофейні NLAW у нас.
При цьому тримає його вверх-ногами.
То не приціл, упор в плече в небо дивиться.
Та і взагалі, то просто тубус, ракети нема, видно відкритий канал ствола.
https://pbs.twimg.com/media/FPVqW72X0AAXBij?format=jpg&name=small
Муляж джевеліна зробити , це задача для школяра ..
Я тобі кажу про те що вірити кацапським відосікам , може лише - ну вже зовсім кінчений довбо..б . ! Дійшло , чи знову не второпав ??
Чи це для того, щоб Зпхід зброю не давав?
Як думаєте, що саме цей кацапский байстрюк Єрмак міркує?
Цікава ще роль у цьому єрмаковському движі Яневтіка ЗЄ.