Росія може поширювати фейки про масову здачу в полон українських військ із західною зброєю, - Єрмак

Росія готує низку сценаріїв для дискредитації України. Зокрема, можлива поява фейків про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники.

"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами. Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер", - зауважив Єрмак.

За його словами, Україні відомі сценарії росіян.

"Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ. Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива", - резюмує він.

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