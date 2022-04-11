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Новини Війна
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Росія може поширювати фейки про масову здачу в полон українських військ із західною зброєю, - Єрмак

зброя,німеччина

Росія готує низку сценаріїв для дискредитації України. Зокрема, можлива поява фейків про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія починає "фейкову операцію" щодо зброї, яку нам передають союзники.

"Вони розуміють, що програють війну, бачать свою відсталість і прагнуть "збити" поставки озброєнь будь-якими методами. Наприклад, один з останніх фейків - буцімто знищення переданих Словаччиною ЗРК С-300. Цю інформацію вже спростував прем'єр Едуард Хегер", - зауважив Єрмак.

За його словами, Україні відомі сценарії росіян.

"Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати буцімто здаються зі зброєю від союзників і вона масово переходить на озброєння російської армії. Хочу одразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ. Тому російська душа може і далі жити у власних рожевих мріях, поки ще жива", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ підготувала масштабну кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї до України, - Кулеба

Автор: 

армія рф (17309) дезінформація (342) зброя (7454) росія (65073) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+31
Я не понимаю.... Почему секретутка без допуска к гос тайне что то выступает и комментирует?
Это и Люси касается....
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11.04.2022 11:48
+15
Перемовини з кацапнею про якесь там "пєрєміріє"-оце реально дискредитація. І чи не дєрьмаку про це знати.
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11.04.2022 11:52
+14
Какого хрена это говно снова вылезло?
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11.04.2022 11:56
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Я не понимаю.... Почему секретутка без допуска к гос тайне что то выступает и комментирует?
Это и Люси касается....
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11.04.2022 11:48 Відповісти
Потому что секретарь уже думает о выборах и дальнейшем распиле бабла от Большого Восстановления страны и надо постоянно напоминать о себе. Правда какое отношение он имеет к комментируемым им самим новостям немного непонятно
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11.04.2022 11:57 Відповісти
А я не розумію, що лахтоольгінські тролі роблять на українському форумі під час війни?
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11.04.2022 12:01 Відповісти
А я не розумію,чому твоя зелупа не виходить на зв'язок с бійцями з Маріуполя вже другий тиждень,у яких *********** залишилося на одну добу , ...а сам бреше що він з ними на зв'язку що дня
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11.04.2022 12:09 Відповісти
Тролі кинулись на самозахист?
Якби це була правда, то ЗЕ в цьому звинувачували б не тільки лахтоольгінські стролі. Ваше завдання вивідати як і скільки поступає допомога бійцям в Маріуполь? Відкрию велику таємницю - їм все постачає армія РФ, Азовці захопили значні трофеї і постійно їх поновлюють завдяки невміючій воювати русні.
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11.04.2022 12:22 Відповісти
Я вірю нашим морпехам та азовцям ,дегенерат,а ні як твоєї зелупі
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11.04.2022 12:56 Відповісти
Зеленський президент України та Верховний Головнокомандувач, причому країни, яка веде бороться за виживання з фашистською паРашею. А кому не подобається - ЧАМОДАН, ВАКЗАЛ, РАСЕЯ. Ти зрозуміло!
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11.04.2022 16:19 Відповісти
Цей секретар і є самий більший фейк України
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11.04.2022 12:30 Відповісти
Ермак взагалі чернухой зайнявся!
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11.04.2022 11:49 Відповісти
вони що домальовують Нлавы и Джевелины в пеінті? форму віськову вони то с*издили в Херсоні для своїх фейків, але зразкио зброї...
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11.04.2022 11:49 Відповісти
Будуть відстріляні тубуси від ПТРК показувати, ніби захоплені, як вони вже робили у ОРДЛО
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11.04.2022 11:53 Відповісти
хіба що збирають пусті контейнери, бо я бачила як РИА новости то показує - виключно збоку, не видно він пустий чи ні)
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11.04.2022 11:54 Відповісти
Перемовини з кацапнею про якесь там "пєрєміріє"-оце реально дискредитація. І чи не дєрьмаку про це знати.
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11.04.2022 11:52 Відповісти
Аслан


@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1513150522445946882 19 ч



В украинском Макарове уже почти месяц верная собака породы Акита-ину по кличке Рини ждет свою погибшую хозяйку на пороге дома.

https://twitter.com/i/status/1513150522445946882
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11.04.2022 11:53 Відповісти
Кидали наші позиції або їх вибивали і там була зброя джавеліни та стінгери. Бачив ці відео. Це правда ,але сподіваюсь - небагато
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11.04.2022 11:55 Відповісти
Такі відео, фото бачив?

https://twitter.com/madstrekoza @madstrekoza

Ці довбні хваляться, що захопили трофейні NLAW у нас.

При цьому тримає його вверх-ногами.

То не приціл, упор в плече в небо дивиться.

Та і взагалі, то просто тубус, ракети нема, видно відкритий канал ствола.

https://pbs.twimg.com/media/FPVqW72X0AAXBij?format=jpg&name=small
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11.04.2022 11:59 Відповісти
Це бот кацапів,
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11.04.2022 12:32 Відповісти
" Правда" відзнята ким ? Кацапами ?? Невже ви ще й досі їм вірите . ? .
Муляж джевеліна зробити , це задача для школяра ..
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11.04.2022 12:12 Відповісти
Невже ти думаєш ,що українська армія воює без втрат. В моєму місті вже 5 від початку цієї гострої фази , місто невелике 50 000 . В жінки місті також десь більше 5 вже , і теж місто невелике Тоді ти не українець,а вишивата . Нічим не кращий за ватніка.
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11.04.2022 12:48 Відповісти
.. В тебе що , місячні . ? Вичахни чувак . До чого тут наші втрати , хіба про це мова ? Це зовсім інша тема .
Я тобі кажу про те що вірити кацапським відосікам , може лише - ну вже зовсім кінчений довбо..б . ! Дійшло , чи знову не второпав ??
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11.04.2022 12:58 Відповісти
Какого хрена это говно снова вылезло?
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11.04.2022 11:56 Відповісти
єрмак, іди в пзду.
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11.04.2022 11:57 Відповісти
Вірогідність того, що частина зброї попаде до рук ворога або буде знищена є завжди, це війна. І я не сумніваюсь, що Захід це врахував. Тому їх цим не злякаєш.
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11.04.2022 12:00 Відповісти
Краще скажи, падла, яким чином єдиний марафон новин здався кацапським пропагандистам?
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11.04.2022 12:04 Відповісти
значит где-то реально взяли. КУлеба уже говорил, щас дерьмак
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11.04.2022 12:05 Відповісти
Где только? В Марике?
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11.04.2022 12:07 Відповісти
В Донецькій області в невеликих селах захоплювали невеликі склади. Назви точно не скажу зараз. Але там небагато.
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11.04.2022 13:27 Відповісти
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11.04.2022 12:05 Відповісти
Єрмак вже труситься чере конкуренцію з боку Люсі. Вони в ОП ніяк не розберуться, хто в кого має смоктати, скільки і в якому порядку, але роти і все решта завжди напоготові.
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11.04.2022 12:06 Відповісти
А вероятность того,что кацапы захотят обрехать в очередной раз Украину равна 100%. Им западное оружие Украине все карты попутало.
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11.04.2022 12:06 Відповісти
ху йіз а містер д"Ермак?
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11.04.2022 12:08 Відповісти
Тобто Єрмак вже пообіцяв кацапам забезпечити українських полонених з західною зброєю?

Чи це для того, щоб Зпхід зброю не давав?

Як думаєте, що саме цей кацапский байстрюк Єрмак міркує?

Цікава ще роль у цьому єрмаковському движі Яневтіка ЗЄ.
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11.04.2022 12:13 Відповісти
это война, оружие может переходить из рук в руки, это обычное дело и никак не должно влиять на поставки этого самого оружия.
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11.04.2022 12:24 Відповісти
Діла не буде, поки вєщаєт дєрьмак.
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11.04.2022 13:18 Відповісти
Почалося. Знову порохоботі воюють із зелеботами. Ви подуріли? Війна на самій важкій, непередбачуваній стадії. І це ж, падли, ви сидите або в західній частині країни, або там, де не долітають ракети росіян і серете тут.
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11.04.2022 13:19 Відповісти
запад сам разберется сдали или нет, нех плести бред
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11.04.2022 13:23 Відповісти
Пристрельте хтось цього єрмака. Він вже дістав своїм кремлівським ї6л0м відсвічувати!
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11.04.2022 14:07 Відповісти
Пельку затули завгосп.
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11.04.2022 14:19 Відповісти
 
 