УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10046 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 514 5

42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини РФ, - Малюська

буча,ексгумація

Через воєнні злочини, скоєні Росією та російською армією на території України, до Міжнародного кримінального суду звернулися 42 країни.

Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, всі діяння, які російські військові чинили на тимчасово зайнятих ними територіях, і про які стало відомо після звільнення населених пунктів українською армією, підпадають під визначення "воєнні злочини".

"Щодо типів таких злочинів, то їх було багато. Усі вони перераховані і в Женевських конвенціях, і в Римському статуті – договорі, яким керується Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Типів таких злочинів було багато, і йдеться не лише про геноцид, а й про зґвалтування, про вбивство мирних громадян, не пов'язане з геноцидом, про викрадення майна. Все це є воєнним злочином, на який поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - зазначив Малюська.

Дивіться: "Які ваші докази? Чому ви вирішили, що це російська бронемашина?", - "Там є маркування - літера "V", - Пєскова спіймали на брехні про звірства армії РФ в Бучі. ВIДЕО

За його словами, докази воєнних злочинів росіян в Україні будуть надані не лише Міжнародному кримінальному суду, а й державам-партнерам, які ведуть власне розслідування.

"Це не тільки Україна чи наші сусіди. Багато європейських держав у себе в країнах розпочали кримінальні провадження проти росіян щодо їхніх дій в Україні", - наголосив міністр.

Він уточнив, що через воєнні злочини росіян до Міжнародного кримінального суду звернулися 42 країни світу, завдяки чому процедура початку міжнародного розслідування стала значно простішою.

"Інакше потрібна була власна ініціатива прокурора плюс попереднє засідання, попередня згода суддів, що зайняло б трохи часу. А звернення країн суттєво процедуру прискорило і, скажімо так, забезпечило необхідне забезпечення діяльності прокурора (МКС. - Ред.) щодо такого розслідування" - наголосив міністр.

Також читайте: До України прибули французькі жандарми, які розслідуватимуть злочини Росії

Малюська додав, що, крім згаданих 42 країн, власне незалежне розслідування воєнних злочинів РФ ведуть ще близько десятка держав. "Також є країни, які створили слідчу групу разом з українськими правоохоронцями та прокуратурою та розслідують це (воєнні злочини РФ в Україні. - ред.) у рамках спільної слідчої групи", - підсумував міністр.

Автор: 

росія (65073) Міжнародний кримінальний суд (327) Малюська Денис (402) воєнні злочини (1859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вірю я в ******* Міжнародне судочиння. Тим більш, коли воно стосується щодо відносно ордостану.
показати весь коментар
11.04.2022 12:14 Відповісти
вже з Боїнгом МН17 бачимо,ми вважали, шо аж до кремля дойде посадити висщих військових осіб..ага..судять якусь шваль.. таку саму херню і зараз будуть садити..якшо ще зостануться в живих ,бо по інформації їх кинули на убой на східний напрямок
показати весь коментар
11.04.2022 12:28 Відповісти
Відкриваючи нові і нові злочини, виникає питання, а звідки така агресія, у чому її природа? Для того, щоб відповісти слід на проблему глянути системно. А саме, що ця війна є гібридною світовою війною і є наслідком завершення історичного пролцесу. Зокрема 1-а Світова війна виникла внаслідок протирічь між ключовими світовими імперіями. 2-га Світова війна стала наслідком перерозподілення залишків імперських впливів між постімперськіми новоутвореннями. А от ниняшня війна між РФією та Україною виникла за відновлення свого впливу на колишні свої рештки останньою імперією, що залишилася у нинішньому світі. Довгожительство останньої імперії викликано тим, що Російська (романівська) імперія, пройшовши модернізацію революцією 1917 р., змогла перетворитися на СРСР. Але уся сутність колишньої російської імперії лишилася незмінною і у нинішні часи, хоча нею і керує не цар, а президент Путін.
показати весь коментар
11.04.2022 13:07 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD Воєнний злочин
Не плутати з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD військовим злочином - злочином проти встановленого порядку несення військової служби.
показати весь коментар
11.04.2022 13:38 Відповісти
А Україна звернулася? Чи через нератифікацію Римського статуту ми не маємо такого права? Хто дасть кваліфіковану відповідь?
показати весь коментар
11.04.2022 13:49 Відповісти
 
 