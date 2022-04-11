42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини РФ, - Малюська

Через воєнні злочини, скоєні Росією та російською армією на території України, до Міжнародного кримінального суду звернулися 42 країни.

Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, всі діяння, які російські військові чинили на тимчасово зайнятих ними територіях, і про які стало відомо після звільнення населених пунктів українською армією, підпадають під визначення "воєнні злочини".

"Щодо типів таких злочинів, то їх було багато. Усі вони перераховані і в Женевських конвенціях, і в Римському статуті – договорі, яким керується Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Типів таких злочинів було багато, і йдеться не лише про геноцид, а й про зґвалтування, про вбивство мирних громадян, не пов'язане з геноцидом, про викрадення майна. Все це є воєнним злочином, на який поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - зазначив Малюська.

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За його словами, докази воєнних злочинів росіян в Україні будуть надані не лише Міжнародному кримінальному суду, а й державам-партнерам, які ведуть власне розслідування.

"Це не тільки Україна чи наші сусіди. Багато європейських держав у себе в країнах розпочали кримінальні провадження проти росіян щодо їхніх дій в Україні", - наголосив міністр.

Він уточнив, що через воєнні злочини росіян до Міжнародного кримінального суду звернулися 42 країни світу, завдяки чому процедура початку міжнародного розслідування стала значно простішою.

"Інакше потрібна була власна ініціатива прокурора плюс попереднє засідання, попередня згода суддів, що зайняло б трохи часу. А звернення країн суттєво процедуру прискорило і, скажімо так, забезпечило необхідне забезпечення діяльності прокурора (МКС. - Ред.) щодо такого розслідування" - наголосив міністр.

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Малюська додав, що, крім згаданих 42 країн, власне незалежне розслідування воєнних злочинів РФ ведуть ще близько десятка держав. "Також є країни, які створили слідчу групу разом з українськими правоохоронцями та прокуратурою та розслідують це (воєнні злочини РФ в Україні. - ред.) у рамках спільної слідчої групи", - підсумував міністр.