Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є

Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу Україні постачанням зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи у понеділок у парламенті Південної Кореї за допомогою відеозв'язку, він заявив, що "нам потрібні системи протиповітряної оборони, нам потрібні літаки, танки, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас".

"У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя", - заявив він.

За словами Зеленського, "коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підпорядкування народу, треба надавати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї треба переглянути. І діяти швидко. Потрібно допомагати. Дати необхідну зброю Україні - значить не лише врятувати життя наших людей і не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, а й урятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії".

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