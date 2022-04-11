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Новини Війна
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Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є

ппо

Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу Україні постачанням зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи у понеділок у парламенті Південної Кореї за допомогою відеозв'язку, він заявив, що "нам потрібні системи протиповітряної оборони, нам потрібні літаки, танки, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас".

"У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя", - заявив він.

За словами Зеленського, "коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підпорядкування народу, треба надавати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї треба переглянути. І діяти швидко. Потрібно допомагати. Дати необхідну зброю Україні - значить не лише врятувати життя наших людей і не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, а й урятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23775) зброя (7454) ППО (3176) допомога (8334) літак (2900) Південна Корея (454)


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Топ коментарі
+46
Вава, а почему у нас этого нет?
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11.04.2022 12:21
+32
в нас до 300 тис ТРО і мобілізація, а боневтік нічого не закував майже 3 роки. тому звісно, що багато не вистачає
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11.04.2022 12:21
+29
В Южной Корее много чего хорошего есть, жизнь рядом с неадекватным соседом заставила крутиться и добиться таких замечательных результатов. Это нам на будущее
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11.04.2022 12:20
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готов принять с любой стороны ...
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11.04.2022 12:45 Відповісти
Я розумію, що тотальний дефіцит зброї-- це факт. Але просити у Південної Кореї... По-моєму, це вже занадто...
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11.04.2022 12:52 Відповісти
Ще багато зброї є в Північної Кореї, включаючи ядерну. А ще є Китай, Індія, Пакістан. Можно в Росії ще спитати, але там самім вже не вистачає.
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11.04.2022 13:01 Відповісти
з асфалту виковиряй .. як писали тут раніше
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11.04.2022 13:12 Відповісти
В Южной Корее много чего хорошего есть - благодаря отсутствию таких как Зе и его окружение.
И таки да - она никому ничего не должна и за наглые требования легко пошлет за русским кораблем
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11.04.2022 13:12 Відповісти
Уже послала,но утешила шлемами Шлему!
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11.04.2022 15:24 Відповісти
Та чого ж нема - там і чинних президентів садили за корупцію. Але у них війна з кацапами вже років 60, як закінчилась, то мабуть був час...
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11.04.2022 17:10 Відповісти
"У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя"

Так у них це все є, тому що вони купляли, розробляли будували за власні кошти, які не розкрали на дєрєбанах. А ще у них є сусід-неадекват, для захисту від якого все це є.
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11.04.2022 13:32 Відповісти
Бутусов, закрывай комментарии.
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11.04.2022 13:47 Відповісти
А Зеля знает что там рядом Северная Корея? И какое у неё отношение к Южной? Кто ему тексты пишет? Тамбовский волк?
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11.04.2022 13:52 Відповісти
Боже... яке воно кончене...
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11.04.2022 14:04 Відповісти
Чому не написали що відповіли найвеличнішому? Це більш цікаво!
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11.04.2022 15:26 Відповісти
"в них все це є"... а ще в них є комуністичні вилупки бід боком які усі разом переважають їх у кількості разів у 100.... "в них все це є", тому що вони чудово знають у якому світі живуть, знають що таке "по середині", мають розуміння про пріоритети, причинно-наслідковий зв'язок і в яких очах немає чого шукати!
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12.04.2022 00:51 Відповісти
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