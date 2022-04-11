Зеленський - Південній Кореї: Нам потрібні системи ППО, літаки, танки, артсистеми та боєприпаси. У вас все це є
Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати допомогу Україні постачанням зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Виступаючи у понеділок у парламенті Південної Кореї за допомогою відеозв'язку, він заявив, що "нам потрібні системи протиповітряної оборони, нам потрібні літаки, танки, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас".
"У вас це є. Броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя", - заявив він.
За словами Зеленського, "коли стоїть питання про виживання у війні, спрямованій на повне підпорядкування народу, треба надавати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї треба переглянути. І діяти швидко. Потрібно допомагати. Дати необхідну зброю Україні - значить не лише врятувати життя наших людей і не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, а й урятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії".
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И таки да - она никому ничего не должна и за наглые требования легко пошлет за русским кораблем
Так у них це все є, тому що вони купляли, розробляли будували за власні кошти, які не розкрали на дєрєбанах. А ще у них є сусід-неадекват, для захисту від якого все це є.