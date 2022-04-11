Для досягнення успіху на війні треба ризикувати. Перекладання відповідальності на нижчі ланки загрожує поразкою, - Муженко

Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції.

Про це у фейсбуці пише ексглава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він.

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