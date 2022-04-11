Для досягнення успіху на війні треба ризикувати. Перекладання відповідальності на нижчі ланки загрожує поразкою, - Муженко
Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції.
Про це у фейсбуці пише ексглава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він.
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Муженко знову в строю, - Залужний. ФОТО Джерело:
48-летний Залужный, как пишет газета, "в значительной степени избегал публичности полководца, уступив эту роль Зеленскому, бывшему актеру и комику". Но военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий.
У вересні 2021 року, за два місяці до того, як адміністрація президента США Джо Байдена почала голосно попереджати про вторгнення Росії та ділитися розвідувальними даними про нарощування військ на кордонах України, Залужний описав підготовку до нападу.
«Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду - бо це загроза повномасштабної агресії», - сказав тоді Залужний в інтерв'ю Радіо Свобода. «Відповідно, наше завдання як Збройних Сил - не чекати манни небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі наших західних партнерів, у тому числі членів НАТО, а також партнерів по НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, не охоче реалізував такий сценарій». У січні Залужний спілкувався з Військовим комітетом НАТО, вищим органом офіцерів у формі, і сказав їм, що українські військові готові.
"Я нагадав союзникам, що наша війна триває з 2014 року, і з тих пір ми робимо свою роботу", - сказав він Національному інформаційному агентству "Укрінформ" після зустрічі.