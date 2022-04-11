Росія поширила фейк про знищення словацької системи ППО в Україні. Прем'єр Словаччини спростував

Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито знищення системи протиповітряної оборони С-300, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона це спростовує.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

У міноборони РФ заявили, що у Старобогданівці Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300.

Цей фейк спростував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - заявив Геґер.

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Нагадаємо, Словаччина 8 квітня офіційно заявила, що передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Системи ППО є одним із головних пунктів у переліку озброєння, яке Україна просить у Заходу.

Сімейство зенітних ракетних комплексів середнього радіуса дії С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км. Такі системи вже стоять на озброєнні ЗСУ, а отже, українським військовим не потрібно буде додатково їх освоювати.