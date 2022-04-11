Росія поширила фейк про знищення словацької системи ППО в Україні. Прем'єр Словаччини спростував
Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про нібито знищення системи протиповітряної оборони С-300, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона це спростовує.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
У міноборони РФ заявили, що у Старобогданівці Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області нібито знищено пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300.
Цей фейк спростував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер.
"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - заявив Геґер.
Нагадаємо, Словаччина 8 квітня офіційно заявила, що передала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Системи ППО є одним із головних пунктів у переліку озброєння, яке Україна просить у Заходу.
Сімейство зенітних ракетних комплексів середнього радіуса дії С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км. Такі системи вже стоять на озброєнні ЗСУ, а отже, українським військовим не потрібно буде додатково їх освоювати.
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Границы зоны поражения, км
- дальняя (аэродинам. цель)
75
- дальняя (БРМД)
25
- ближняя
5
Высота поражения цели, км
- минимальная (аэродинам. цель)
0,025
- максимальная (аэродинам. цель)
27
Максимальная скорость ЗУР, м/с
до 2000
Максимальная скорость поражаемых целей, м/c
1200
Сектор обзора РПН (по азимуту), град
90
Число сопровождаемых целей
до 12
Число обстреливаемых целей
до 6
Число одновременно наводимых ракет
до 12
Темп стрельбы, с
3-5
Время развертывания/свертывания, мин
5/5
Количество ракет в комплексе
до 48
Кацы трындели про две якобы ликвидированные установки: Чугуев и Николаев. Про Николаев было продолжение истории. Орки полетели проверять. Минус СУ-34 и два пилота.
Про убитую в Чугуеве с-300 даже орки не поверят.
А наш Генштаб (як і в цілому Україна) на такі фейки не реагує, у нього інші справи.
- рашисти пустили фейк;
- Словаччина, яка ще не звикла до інф. війни, зробила запит до України;
- Україна їм відповіла, що це неправдива інформація;
- Словаччина зробила цю заяву.
І не соромтеся: не треба літати прикордонним маршрутом, Мозир - Прип'ять - Славутич - Бєлгород!
ППО так не тестують, літати так літати!