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Вимагаємо повернути в ефір "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" та покарати винних в інформаційній диверсії, яка підриває єдність України, - "Європейська солідарність"

прямий

В ефірі "Прямого", "П’ятого", "Еспресо", серед іншого, виходили програми важливих міжнародних партнерів – редакції "Голосу Америки", ВВС, Радіо Свобода, Франс 24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, відключення телеканалів негативно сприймається багатомільйонною аудиторією українців та отримало критичну критичну оцінку наших міжнародних партнерів.

Весь світ сьогодні захоплюється гідністю і відвагою українців, які виборюють демократію і свободу.

"Не гідно в такий відповідальний і важкий час подавати суспільству і світу інші сигнали – про політичну цензуру, вибірковість і тиск на медіа", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "Європейська Солідарність" розцінює відключення трьох телеканалів як інформаційну диверсію, направлену на підрив єдності і демократичних засад держави.

"Вбачаємо в діях керівника концерну РРТ перевищення службових повноважень і корупцію, коли він самоосібним рішенням виключив канали з ефіру. За нашою інформацією, зараз керівник концерну РРТ перебуває у відпустці, що носить характер державної зради – вирубити канали і піти відпочивати під час війни. Наша фракція хотіла зустрітися з керівником РРТ і ми отримали інформацію, що він у тижневі відпустці", - кажуть у політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це рішення вважаю дурістю - недоречною і несвоєчасною", - Жадан про відключення "Еспресо", 5-го каналу та "Прямого"

"Європейська солідарність" також звертається до Офісу генпрокурора з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов’язків керівником концерну РРТ.

"Вимагаємо від прем’єр-міністра і уряду негайно розглянути на своєму засіданні питання невідповідності керівника концерну РРТ займаній посаді. Вимагаємо від всіх причетних до цієї інформаційної провокації проти держави і придушення свободи слова та права журналістів на професію негайно повернути канали в багатонаціональну платформу DVB-T2, негайно виконати Указ президента щодо долучення колективів каналів до створення спільного марафону і надати трьом патріотичним каналам слот у спільному ефірі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, політсила звертається до всіх парламентських фракцій і журналістів інших телеканалів, які отримали слот в загальнонаціональному марафоні, публічно підтримати колективи телеканалів "П’ятий", "Прямий" і "Еспресо".

Автор: 

5 канал (317) цензура (363) Прямий канал (65) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+58
НЕ раскачивайте лодку, идет слив интересов Украины.
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11.04.2022 13:35
+58
У ЗЕ три года руки чесались закрыть оппозиционные каналы и посадить генералов политиков и блогеров с журналистами
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11.04.2022 13:38
+57
Зеленський , якщо ти думаєш , що під час війни до вас на Банкову не прийдуть люди , то помиляєшся !
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11.04.2022 13:38
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Справа не в ТВ, а в наслідках. Спохватишся коли країну заполонять "люсьо-орестовичі" та буде пізно.
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11.04.2022 16:20 Відповісти
У кацапів - *****, у турків - туркло, у українців - мурло.
І усі з підтримкою бидлонароду...
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11.04.2022 16:08 Відповісти
У нас повинен бути один "БОХ" - Зеля, всі інші "бохоугодні."
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11.04.2022 16:16 Відповісти
А чи не все одно що їх закрили, зараз по всіх каналах показуюсь одне й те саме. Це ж Порошенко не зможе піаритися під час війни, який жаль…
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11.04.2022 16:25 Відповісти

Регистрация: 11 апреля 2022
Заходил: 11 апреля 2022 в 16:05
Меня читают: 0
Я читаю: 0
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11.04.2022 16:35 Відповісти
То й що? Чи мені пів року після реєстрації потрібно чекати щоб в порохоботському кублі перднути? 😂
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11.04.2022 16:57 Відповісти
Ну от ти саме те й зробив "шось перднув" - полегшало.
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11.04.2022 17:00 Відповісти
Справа не в Порошенко, а в незаконності відключення
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11.04.2022 16:45 Відповісти
Это тебе все равно на каком канале Сватов смотреть, а я хочу смотреть новости из надежных источников, главную брехуху страны Мосейчук не смотрю и смотреть не буду
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11.04.2022 18:37 Відповісти
че чиєсь тупе самодурство, самоуправство щоб вислужитися, або бюрократична тупість
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11.04.2022 16:44 Відповісти
Тоді чого це не виправлено? А у відповідь тишина. Думаю скоріше "телефонне управління через шісток" - старий метод. І кінці "у воду"
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11.04.2022 16:48 Відповісти
Микола, нема такого слова - тишина.
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11.04.2022 16:59 Відповісти
У Сосюри є http://sum.in.ua/s/tyshyna#:~:text=%D0%A2%D0%98%D0%A8%D0%98%D0%9D%D0%90%CC%81%2C%20%D0%B8%2C%20%D0%B6%D1%96%D0%BD,%2C%2025)%3B%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%20%D1%88%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%82. Академічний тлумачний словник а в тебе нема, але ти ж не Сосюра, а просто бот
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11.04.2022 17:03 Відповісти
Написано, що «тишина» використовується рідко, точно не у комментаріях в інтернеті. Це виходить я спілкуюсь зі знавцем академічного словника у якого браузер на козлячій мові?
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11.04.2022 17:38 Відповісти
Ну ти ж бляха, а що є слова для інтернету, а є ні . Я правильно зрозумів Сергей Сергей
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11.04.2022 17:45 Відповісти
Так, товаріщ Ніколай Петров
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11.04.2022 17:47 Відповісти
Добре товариш майор , викладіть десь методичку "Украинский язык для интернета" - а то зовсім працювати неможливо.
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11.04.2022 17:51 Відповісти
Пане академіку, ви гарно працюєте і так, ось вам цукерочка Рошен.
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11.04.2022 17:56 Відповісти
Ага, я тепер порохобот-рашист. От воно що виявляється
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11.04.2022 17:59 Відповісти
Початок 2000-років.
путін "об'єднав" усі телеканали.
Результат - з путіна "зліпили" ідола, на котрого ледь не моляться рашисти.

2022 рік.
зеленський "об'єднав" усі телеканали.
Результат - вже бачу як намагаються "зліпити" ідола.
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11.04.2022 17:10 Відповісти
Удивительно, но у нас в Кривбассе "прямой" на кабельном уже 3 - й или 4-й день транслируется
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11.04.2022 17:30 Відповісти
По эфирному Т2 по каналам с названиями "Прямой" и "Эспресо" идёт "Рада" - а настоящие каналы доступны в youtube.

После восстановления Т2 было обрадовался, что эти каналы продолжили транслировать, что вижу на них "единый канал" временно - увы: просто обман, не удосужились хоть вместо канала отображать настроечную таблицу.
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11.04.2022 19:13 Відповісти
никогда не думал что зе станет напоминать мне *****!
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11.04.2022 19:51 Відповісти
Кому цікаво - «https://www.5.ua/polityka/povernennia-u-tsyfrovyi-efir-iak-na-komiteti-vr-shukaly-vynnykh-u-vidkliuchenni-5-kanalu-priamoho-i-espreso-277381.html Стенограма засідання комітету ВР, де шукали винних у відключенні "5 каналу", "Прямого" і "Еспресо" », де цілковитий бедлам, відморозка чиновників, підпорядкованих ОПі, ЄрЗе (нехай це підпорядкування здійснюється транзитом через кабмін)
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17.05.2022 15:14 Відповісти
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