Вимагаємо повернути в ефір "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" та покарати винних в інформаційній диверсії, яка підриває єдність України, - "Європейська солідарність"

В ефірі "Прямого", "П’ятого", "Еспресо", серед іншого, виходили програми важливих міжнародних партнерів – редакції "Голосу Америки", ВВС, Радіо Свобода, Франс 24.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Як зазначається, відключення телеканалів негативно сприймається багатомільйонною аудиторією українців та отримало критичну критичну оцінку наших міжнародних партнерів.

Весь світ сьогодні захоплюється гідністю і відвагою українців, які виборюють демократію і свободу.

"Не гідно в такий відповідальний і важкий час подавати суспільству і світу інші сигнали – про політичну цензуру, вибірковість і тиск на медіа", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "Європейська Солідарність" розцінює відключення трьох телеканалів як інформаційну диверсію, направлену на підрив єдності і демократичних засад держави.

"Вбачаємо в діях керівника концерну РРТ перевищення службових повноважень і корупцію, коли він самоосібним рішенням виключив канали з ефіру. За нашою інформацією, зараз керівник концерну РРТ перебуває у відпустці, що носить характер державної зради – вирубити канали і піти відпочивати під час війни. Наша фракція хотіла зустрітися з керівником РРТ і ми отримали інформацію, що він у тижневі відпустці", - кажуть у політсилі.

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"Європейська солідарність" також звертається до Офісу генпрокурора з вимогою порушити кримінальне провадження за фактом перевищення службових обов’язків керівником концерну РРТ.

"Вимагаємо від прем’єр-міністра і уряду негайно розглянути на своєму засіданні питання невідповідності керівника концерну РРТ займаній посаді. Вимагаємо від всіх причетних до цієї інформаційної провокації проти держави і придушення свободи слова та права журналістів на професію негайно повернути канали в багатонаціональну платформу DVB-T2, негайно виконати Указ президента щодо долучення колективів каналів до створення спільного марафону і надати трьом патріотичним каналам слот у спільному ефірі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, політсила звертається до всіх парламентських фракцій і журналістів інших телеканалів, які отримали слот в загальнонаціональному марафоні, публічно підтримати колективи телеканалів "П’ятий", "Прямий" і "Еспресо".