Понад 66 тис. українців подали через "Дію" заяви про пошкоджене майно. ІНСТРУКЦІЯ
Міністерство цифрової трансформації України вже отримало через застосунок "Дія" понад 66 тис. заявок про пошкоджене майно українців після 24 лютого.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Щоб подати заявку в "Дії" необхідно: оновити програму до останньої версії, у розділі "Послуги" вибрати "Пошкоджене майно" та заповнити форму, зазначивши всю необхідну інформацію.
"Важливо: вносити дані потрібно лише щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а лише на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, визначених урядом", - зазначив Федоров.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прямые денежные компенсации пострадавшим - это процесс с которого практически невозможно ******** себе на карман. Поэтому власти он наименее интересен. Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.
И при чём тут Арестович? Твой кумир? Без него жить не можешь?
P.S. Арестович - твой кумир, как и похожих на тебя диванных аналитиков, клоун!