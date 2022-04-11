Понад 66 тис. українців подали через "Дію" заяви про пошкоджене майно. ІНСТРУКЦІЯ

Міністерство цифрової трансформації України вже отримало через застосунок "Дія" понад 66 тис. заявок про пошкоджене майно українців після 24 лютого.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб подати заявку в "Дії" необхідно: оновити програму до останньої версії, у розділі "Послуги" вибрати "Пошкоджене майно" та заповнити форму, зазначивши всю необхідну інформацію.

"Важливо: вносити дані потрібно лише щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а лише на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, визначених урядом", - зазначив Федоров.

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