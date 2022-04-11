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Новини Війна
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Понад 66 тис. українців подали через "Дію" заяви про пошкоджене майно. ІНСТРУКЦІЯ

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Міністерство цифрової трансформації України вже отримало через застосунок "Дія" понад 66 тис. заявок про пошкоджене майно українців після 24 лютого.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб подати заявку в "Дії" необхідно: оновити програму до останньої версії, у розділі "Послуги" вибрати "Пошкоджене майно" та заповнити форму, зазначивши всю необхідну інформацію.

"Важливо: вносити дані потрібно лише щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок, а лише на свою квартиру. Після реєстрації повідомлення чекайте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, визначених урядом", - зазначив Федоров.

Також читайте: В Україні почали обстежувати будинки, пошкоджені під час обстрілів

Автор: 

компенсації (691) Федоров Михайло (876) Дія (1123)


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100% будет "Большое *********".
Прямые денежные компенсации пострадавшим - это процесс с которого практически невозможно ******** себе на карман. Поэтому власти он наименее интересен. Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.
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11.04.2022 14:01 Відповісти
Еще один Арестович. Дай хоть орков победить сначала, а затем прогнозируй!
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11.04.2022 14:30 Відповісти
А как мой коммент мешает тебе "орков победить"?
И при чём тут Арестович? Твой кумир? Без него жить не можешь?
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11.04.2022 14:49 Відповісти
Что ты наперед каркаешь «Будут затягивать, усложнять, уменьшать и т.п.»? Ты что, Господь Бог и знаешь точно наперед, как оно будет? В военное время не спрашивают - что для меня может сделать государство, а говорят - что я могу сделать для государства?
P.S. Арестович - твой кумир, как и похожих на тебя диванных аналитиков, клоун!
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11.04.2022 15:02 Відповісти
Слив зачетный.
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11.04.2022 15:45 Відповісти
 
 