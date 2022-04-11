Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу, - Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наміри Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО не принесуть безпеки до європейського регіону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Сам по собі Альянс є швидше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир та стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеку на європейський континент", - заявив Пєсков.
Топ коментарі
+120 Олександр Карін
показати весь коментар11.04.2022 13:55
+102 Алекс Вайс
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+51 SS #458062
показати весь коментар11.04.2022 13:56
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1) тогда пропадает любой смысл существования НАТО
2) ядерные ракеты получат 40 новых государств.
Договорится с одним психом легче чем с 40-ма
Ну і звісно ще є й послідовники комуністичних ідей.
тебе Путя пользуєт - ********, не відволікайся.
Только полное удаление с политической, да что уж там, и с географической карты, недоразумения с погонялом Параша принесет всем мир и спокойствие.
а медведь-то плюшевый оказался....
значит правильно делают !!!
не буди лихо пока оно тихо ....а разбудил - хлебай ситечком!!!!
не хотели НАТО на границе - сидели б тихо в своей говени и пузыри задом пускали...
Лукашенко, Ким чен Ин, Николас Мадуро, Асад и другие ****** отправиться в ад вместе Х*йлом.
А Китаю стоит задуматься, если права и свободы граждан будут нарушаться то партию ждет та же участь.
финны и шведы не дураки, все понимают
Первый раз согласен с этим ******. Вступление в НАТО этих стран не принесут безопасность в Европу. Безопасность в Европу внесут три веща.
1. Полная ликвидация РФ, путём деления её на 25-35 народных республик типа Уральской НР, Бурятской НР и т.д. с выплатой ВСЕМИ ими репараций Украине.
2. Полная денуклеаризации, демилитаризация, депутинизация и дерашизация этих народных республик.
3. Украина член НАТО.
"Сам по собі Альянс є швидше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир та стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеку на європейський континент", - заявив Пєсков.