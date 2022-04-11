Вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що наміри Швеції та Фінляндії щодо вступу до НАТО не принесуть безпеки до європейського регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"Сам по собі Альянс є швидше інструментом, заточеним на конфронтацію. Це не той Альянс, який забезпечує мир та стабільність. Подальше розширення Альянсу не принесе додатково безпеку на європейський континент", - заявив Пєсков.

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