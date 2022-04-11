На Київщині, Чернігівщині та Сумщині відновлюють контроль за державним кордоном, - Держприкордонслужба

У Київській, Чернігівській, Сумській областях розпочинається процес відновлення контролю за державним кордоном.

Про це повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В окремих областях, зокрема Київській, Чернігівській, Сумській, розпочинається процес відновлення контролю за державним кордоном, де ми не контролювали ділянки. Зокрема, у прикордонних підрозділах (наголошу, що вони розміщуються на певній відстані від кордону) в усіх цих трьох областях уже піднято державні прапори України", - сказав Демченко.

За словами Демченка, існує небезпека мінування місцевості, зокрема, військовослужбовці знаходили у прикордонні танкові снаряди.

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"Ми не можемо наражати на небезпеку наших людей, ні військовослужбовців Державної прикордонної служби України, ні військовослужбовців Збройних сил України, тому робота з повного відновлення контролю за кордоном іще триває", - наголосив спікер.

Демченко зазначив, що Держприкордонслужба фіксує, що техніка РФ залишається у певній близькості до кордону на Сумщині.

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"На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали поки що техніку. Але, звісно, є інформація, особливо щодо Сумської області, що все-таки техніка ворога залишається в певній близькості до кордону. Крім того, з того самого боку здійснюються певні фортифікаційні заходи поруч із кордоном, що також становить подальшу небезпеку для військовослужбовців Державної прикордонної служби, якщо вони патрулюватимуть кордон, як це було раніше. Тому ми не допускаємо, а зі свого боку також створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку відбувався контроль за кордоном, але була безпека для військовослужбовців", - зазначив він.