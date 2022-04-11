УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10460 відвідувачів онлайн
Новини
14 332 11

На Київщині, Чернігівщині та Сумщині відновлюють контроль за державним кордоном, - Держприкордонслужба

держприкордонслужба,дпсу

У Київській, Чернігівській, Сумській областях розпочинається процес відновлення контролю за державним кордоном.

Про це повідомив на брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В окремих областях, зокрема Київській, Чернігівській, Сумській, розпочинається процес відновлення контролю за державним кордоном, де ми не контролювали ділянки. Зокрема, у прикордонних підрозділах (наголошу, що вони розміщуються на певній відстані від кордону) в усіх цих трьох областях уже піднято державні прапори України", - сказав Демченко.

За словами Демченка, існує небезпека мінування місцевості, зокрема, військовослужбовці знаходили у прикордонні танкові снаряди.

Читайте: З початку війни 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків намагалися втекти з України за кордон, – ДПСУ. ФОТО

"Ми не можемо наражати на небезпеку наших людей, ні військовослужбовців Державної прикордонної служби України, ні військовослужбовців Збройних сил України, тому робота з повного відновлення контролю за кордоном іще триває", - наголосив спікер.

Демченко зазначив, що Держприкордонслужба фіксує, що техніка РФ залишається у певній близькості до кордону на Сумщині.

Дивіться: Прикордонники збили ворожий безпілотник на Донеччині. ФОТО

"На тих ділянках, де нам вдалося виходити, ми не спостерігали поки що техніку. Але, звісно, є інформація, особливо щодо Сумської області, що все-таки техніка ворога залишається в певній близькості до кордону. Крім того, з того самого боку здійснюються певні фортифікаційні заходи поруч із кордоном, що також становить подальшу небезпеку для військовослужбовців Державної прикордонної служби, якщо вони патрулюватимуть кордон, як це було раніше. Тому ми не допускаємо, а зі свого боку також створюємо необхідні умови для того, щоб з нашого боку відбувався контроль за кордоном, але була безпека для військовослужбовців", - зазначив він.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5967) кордон (4761) Київська область (4013) Сумська область (3651) Чернігівщина (1584) Демченко Андрій (345)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Тепер , поки є можливість , мінуйте там все , НЕГАЙНО . Весь кордон тепер треба замінувати кілометровими полосами , так щоб миша не проскочила . Будуйте ДОТи , багатолінійні укріплення ,, дороги які ведуть в кацапію потрібно зруйнувати , мости відновлювати не потрібно . .
Орда не заспокоїться , і ще буде лізти , однозначно .
показати весь коментар
11.04.2022 14:11
+12
Там не кордон, там "Зміїні вали" потрібно будувати як наші пращури від тої нечисті що завжди лізло на нашу землю
показати весь коментар
11.04.2022 14:04
+9
Маріуполю допоможіть!!
показати весь коментар
11.04.2022 14:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зробіть усе можливе, щоб жоден рашист ніколи більше не зміг перетнути наш кордон. Рови, стіна, мінування, первати все транспортне сполучення, всі дороги не просто пошкодити, а знищити назавжди.
показати весь коментар
11.04.2022 14:02 Відповісти
Там не кордон, там "Зміїні вали" потрібно будувати як наші пращури від тої нечисті що завжди лізло на нашу землю
показати весь коментар
11.04.2022 14:04 Відповісти
Тепер , поки є можливість , мінуйте там все , НЕГАЙНО . Весь кордон тепер треба замінувати кілометровими полосами , так щоб миша не проскочила . Будуйте ДОТи , багатолінійні укріплення ,, дороги які ведуть в кацапію потрібно зруйнувати , мости відновлювати не потрібно . .
Орда не заспокоїться , і ще буде лізти , однозначно .
показати весь коментар
11.04.2022 14:11 Відповісти
кпвв побільше і ліній развєдєнія на відстані 5км від кордону
показати весь коментар
11.04.2022 15:01 Відповісти
Маріуполю допоможіть!!
показати весь коментар
11.04.2022 14:12 Відповісти
Відновлювати можна те, що колись було. Були стовпчики з написами "Державний кордон України" - саме їх відновлюють? Чи може час будувати реальний кордон від мразоти? З прострілюваною артилерією нейтралкою, мінними полями і т.д.? Я не військовий, але елементарні речі все ж розумію.
показати весь коментар
11.04.2022 14:16 Відповісти
А где яценюх со своей сеткой рабицей ? Сильная же штука )))
показати весь коментар
11.04.2022 15:30 Відповісти
Без коментарів, але навіть рабіца краща за стовпчики. Щодо того, що планувалось - ознайомтесь. Не "Лінія Маннергейма", але і не стовпчики.
показати весь коментар
11.04.2022 18:09 Відповісти
Забор хоть возобновили строить?
И дороги с мостами, в конце-концов, главнокомандующий прикажет ЗАМИНИРОВАТЬ?
показати весь коментар
11.04.2022 14:20 Відповісти
Ключові моменти повідомлення Демченка
1. Проведено багато роботи - уже піднято державні прапори України (це через тиждень після вигнання рашистів)
2. Для України (Карл!) існує небезпека мінування місцевості....
показати весь коментар
11.04.2022 14:43 Відповісти
 
 