Боррель закликає країни ЄС у найближчі дні надати Україні всю необхідну зброю, - Bloomberg

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу надати Україні всю зброю, яку вона просить, у терміновому порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської воєнної кампанії.

Зокрема, Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні.

Передбачається, що воєнна кампанія на сході України матиме вирішальне значення для результату війни. Тому у Києва є лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

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