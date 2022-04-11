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Боррель закликає країни ЄС у найближчі дні надати Україні всю необхідну зброю, - Bloomberg

зброя

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу надати Україні всю зброю, яку вона просить, у терміновому порядку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської воєнної кампанії.

Зокрема, Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні.

Передбачається, що воєнна кампанія на сході України матиме вирішальне значення для результату війни. Тому у Києва є лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель отримав від влади України список необхідного озброєння для протистояння військовому вторгненню РФ

Автор: 

армія рф (17309) зброя (7454) Євросоюз (13388) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+23
Борель разошёлся не на шутку. Помнит как лавров издевался над ним. Не забудет не простит😁💥👍
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11.04.2022 14:10
+12
Не будут.Касап получит писты шо на востоке шо на юге.
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11.04.2022 14:15
+10
Маріуполь просить допомоги!!
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11.04.2022 14:13
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Борель разошёлся не на шутку. Помнит как лавров издевался над ним. Не забудет не простит😁💥👍
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11.04.2022 14:10 Відповісти
Коли кацапи думають, що вони над кимось іздіваюца, то насправді з їх уйобіщності усі сміються
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11.04.2022 16:13 Відповісти
Почему все говорят про только Восток? А то что Херсонская область захвачена похер? Они там ХНР будут создавать
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11.04.2022 14:12 Відповісти
Не будут.Касап получит писты шо на востоке шо на юге.
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11.04.2022 14:15 Відповісти
Очень надеюсь. Но сейчас ситуация напоминает ту когда захватили Донецк. ВСУ так и простояли под Донецком 8 лет. Так и сейчас мы остановились в нескольких десятках километров от Херсона
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11.04.2022 14:17 Відповісти
Чомусь генерала Марченка, який там був, перевили на інше місце (секретне). Не хочу фантазувати, та може саме в цьому справа. Він не хотів зупинятися і тому його просто замінили.
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11.04.2022 14:33 Відповісти
А чим ти пропонуєш наступати? Для цього потрібні танки, САП, ППО та авіація, а в ідеалі ще і протикарабельні ракети, тому що ворожі кораблі будуть прикривати орків з азовського та чорних морів. Всього цього в Україні або не має, або дуже мало і не вистачить на контратаку. Крім того, не забувайте, що в середньому наступаюча армія має бути як мінімум в 2-2.5 рази більша, як мінімум. А зараз в кращому випадку на південному напрямку у нас рівна кількість живої сили.
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11.04.2022 14:49 Відповісти
Думаю, ця зброя в нас вже є в достатній кількості (окрім протикорабельних ракет).
Просто тактика не передбачає різких наступальних дій. Задля уникнення суттєвих втрат серед особового складу
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11.04.2022 14:54 Відповісти
До ***** то хнр если поддержка украины там 99%,ну создадут они максимум месяц продержиться то хенре,потом наши выбьют оттуда кацев
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11.04.2022 14:15 Відповісти
А сколько они людей расстреляют? Буча покажется сказкой
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11.04.2022 14:18 Відповісти
Не переживай, убивать будут ванек в десять раз больше...Чечня уже рай...
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11.04.2022 14:29 Відповісти
Про 99% - это вы погорячились - коллаборантов там много - не менее 10%.
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11.04.2022 14:26 Відповісти
На рахунок 99% дуууууууууже сумніваюся. Херсон промитий рашапропагандою також.
До того ж великий буде великий відсоток "лішь би нє стрєлялі"
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Вот что буча животворящая делает
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11.04.2022 14:12 Відповісти
Самоликвидируйся
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11.04.2022 14:29 Відповісти
Молодец Борель ты начинаешь Украинцам нравиться.
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11.04.2022 14:13 Відповісти
Маріуполь просить допомоги!!
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11.04.2022 14:13 Відповісти
Зеленский уже забил на Мариуполь ещё с момента переговоров в Стамбуле. Это очевидный договорняк. Заметьте после встречи в Стамбуле больше вообще никаких переговоров нет. Я уверен, что они резко активизируются после того как Мариуполь окончательно захватят
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11.04.2022 14:15 Відповісти
иванов говоришь...
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11.04.2022 14:33 Відповісти
Багато хто в Европі і зараз не проти, щоб Україна здалась. Нікчеми.
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11.04.2022 14:16 Відповісти
В основном это ******* какие-то
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11.04.2022 14:19 Відповісти
Но не Борель❗ Борель кремень. Макрон - макарон❗
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11.04.2022 14:19 Відповісти
Кто конкретно?
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11.04.2022 14:21 Відповісти
Це видно з того, як Европа "поспішає" з наданням озброєння.
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11.04.2022 14:31 Відповісти
До нас стільки їде озброєння, що ви і не уявляєте. Але я нічого не казав
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11.04.2022 14:34 Відповісти
Ну як кажуть, дай-то БОГ. Але я сильно сумніваюсь, що нам могли таємно передати танки, протикарабельні ракети, ППО з дальнім радіусом дії, гаубиці, винищувачі та бомбардувальники.
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11.04.2022 15:04 Відповісти
Похоже, на этот раз, замораживать конфликт никто не собирается, Европа наконец то это поняла.
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11.04.2022 14:18 Відповісти
Эмбарго на газ и нефть необходимо или же план уменьшение зависимости от энергоресурсов кацапии. То есть как минимум срезать им значительный процент доходов в течении нескольким месяцев
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11.04.2022 14:21 Відповісти
Уже у них затоваривания в нефтетерминалах,т.к. проблемы с логистикой,поиск танкеров и т.д,к примеру Индия закупила
много по дешевке, но с условием доставки рашкой.
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11.04.2022 15:15 Відповісти
Из быстрого, что бы остановить или хотя бы притормозить их ВПК им обрезали доступ к технологиям, у них даже нет стали что бы произвести танк, не говоря уже ос станках, электронике и т.д. Так что деньги у них еще может и есть и даже поступают, но купить на них что то чем можно оснастить большую высокотехнологичную армию ничего нельзя, это уже важно.
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11.04.2022 16:02 Відповісти
Пока ,что это просто заклыки отдельно взятого европейского политика .Посмотрим как на них отреагируют остальные
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11.04.2022 14:23 Відповісти
пора уже шото отвоевывать, а то если дыныры прирастет территориями и присоеденится к рашке, плюс сухопутный коридор в крым плюс вода... то это как то не похоже на перемогу зели
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11.04.2022 14:35 Відповісти
Отвоевывать не при зеле, к большому сожалению.
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11.04.2022 14:39 Відповісти
може помиляюсь, але з ембарго - цугцванг. в ту секунду коли ГТС України стане непотрібною, пуйло з спокоєм може ЯЗ застосувати
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11.04.2022 14:37 Відповісти
Україна воює за цінності цивілізованого світу, як би це пафосно не звучало. РФ не посміє напасти на НАТО, нісенітниця. Тому можуть спокійно і планомірно передавати свою зброю Україні. Це буде користно для всіх і головне війна швидше закінчиться.
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11.04.2022 15:42 Відповісти
Какая-то просто неслыханная оголтелая русафобия получается...
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11.04.2022 15:51 Відповісти
 
 