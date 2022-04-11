За добу на Київщині затримали 8 мародерів, одержали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж, - Павлюк
За добу у Київській області затримали 8 мародерів, отримали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.
"Упродовж минулої доби на Київщині: затримали 8 мародерів; на спецлінії "102" зареєстрували 41 повідомлення про замінування; рятувальники ліквідували 6 пожеж", – повідомив він.
У цілому із початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни у Київській області подали до правоохоронних органів 4308 заяв про підпали, вибухи чи замінування в пристоличному регіоні.
За словами Павлюка, найбільше звернень надходять з Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.
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Onufri Zagloba
показати весь коментар11.04.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 3
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