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За добу на Київщині затримали 8 мародерів, одержали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж, - Павлюк

павлюк,олександр

За добу у Київській області затримали 8 мародерів, отримали 41 повідомлення про замінування та ліквідували 6 пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у Телеграм.

"Упродовж минулої доби на Київщині: затримали 8 мародерів; на спецлінії "102" зареєстрували 41 повідомлення про замінування; рятувальники ліквідували 6 пожеж", – повідомив він.

У цілому із початку повномасштабного вторгнення Росії громадяни у Київській області подали до правоохоронних органів 4308 заяв про підпали, вибухи чи замінування в пристоличному регіоні.

За словами Павлюка, найбільше звернень надходять з Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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Автор: 

Київська область (4013) мародерство (339) Павлюк Олександр (216)


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Мародерів раніше вішали.
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11.04.2022 14:27 Відповісти
 
 