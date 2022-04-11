Колишнього співробітника АП, який працював на ГРУ, затримали на кордоні Харківської та Донецької областей

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника Адміністрації Президента України. Слідство вважає його агентом російських спецслужб.

Про це розповів начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними слідства, затриманий з 2014 року працював на Головне управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (колишнє ГРУ). До 2019 року він обіймав посаду в Адміністрації президента України.

"Він свого часу… обіймав певну посаду і мав доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим…, навіть критичним рівнем доступу", - повідомив Дудін.

За його словами, безпосередньо у Харкові затримали "незначну кількість людей" за підозрою в роботі на спецслужби ворога.

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СБУ підозрює у державній зраді мера Куп’янська Геннадія Мацегору, мера Південного Олександра Брюханова та депутата Ізюмської міської ради Анатолія Фомичевського. Депутату Солоницівської селищної ради Андрію Лазуренку інкримінують посягання на повалення конституційного устрою. Брюханов та Лазуренко заарештовані. Мацегора та Фомічевський переховуються від слідства, підозру їм оголосили заочно. Усі підозрювані, крім Брюханова, є представниками ОПЗЖ. Діяльність цієї проросійської партії під час воєнного стану призупинено.