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Колишнього співробітника АП, який працював на ГРУ, затримали на кордоні Харківської та Донецької областей

наручники

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника Адміністрації Президента України. Слідство вважає його агентом російських спецслужб.

Про це розповів начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

За даними слідства, затриманий з 2014 року працював на Головне управління Генерального штабу Збройних Сил РФ (колишнє ГРУ). До 2019 року він обіймав посаду в Адміністрації президента України.

"Він свого часу… обіймав певну посаду і мав доступ до державної таємниці та інформації з обмеженим…, навіть критичним рівнем доступу", - повідомив Дудін.

За його словами, безпосередньо у Харкові затримали "незначну кількість людей" за підозрою в роботі на спецслужби ворога.

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СБУ підозрює у державній зраді мера Куп’янська Геннадія Мацегору, мера Південного Олександра Брюханова та депутата Ізюмської міської ради Анатолія Фомичевського. Депутату Солоницівської селищної ради Андрію Лазуренку інкримінують посягання на повалення конституційного устрою. Брюханов та Лазуренко заарештовані. Мацегора та Фомічевський переховуються від слідства, підозру їм оголосили заочно. Усі підозрювані, крім Брюханова, є представниками ОПЗЖ. Діяльність цієї проросійської партії під час воєнного стану призупинено.

Автор: 

Адміністрація Президента (583) СБУ (12801) ГРУ (86)


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Топ коментарі
+57
Невже дєрьмак став колишнім?
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11.04.2022 14:42
+33
я не зрозумів, що с татаровим, єрмаком. демченко, подоляком? їх арештовувати не треба?
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11.04.2022 14:57
+24
дермака арештуйте, воно само, своїми зрадами Україні, аж проситься у СІЗО СБУ.. чи там ціла банда добряче окопалася?..(
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11.04.2022 14:45
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Невже дєрьмак став колишнім?
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11.04.2022 14:42 Відповісти
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11.04.2022 14:43 Відповісти
З 2014 по 2019. Дуже смішно А якщо він почне давати покази, буде ще смішніше
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11.04.2022 14:46 Відповісти
я не зрозумів, що с татаровим, єрмаком. демченко, подоляком? їх арештовувати не треба?
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11.04.2022 14:57 Відповісти
Татаров и д'ерьмак ,*********** с левченко ,любительницей ***** Тимошенко ??? Кстати ,а где баканов👹,говорят пропал с первого дня
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11.04.2022 15:18 Відповісти
То знаєте як у тому фільми. Кто ж его посадит он же дерево. Тут друзі така ситуація. Офіційно воно секретарка. Яка відповідальність може бути у секретарки... Те що його хтось допустив до гостаємниці і дає повноваження зустрічатися з розвідниками і послами інших країн вести перемовини на офіційному рівні то вже інше
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11.04.2022 17:03 Відповісти
та він в ОП, а там про АП
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11.04.2022 14:43 Відповісти
Звичайно, в опі зрадників немає, там зрадницька опа, начолі з ватним малоросом, який нелох і херой, бо не втік.
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11.04.2022 14:59 Відповісти
Бо це закидон на попередників бо тоді це була адміністрація президента.
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26.04.2022 19:41 Відповісти
Нє нє. Це пєтріота-2014 якогось політично ущємляють. Ложкінда чи може голову харківської зграї опзж Райніна
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11.04.2022 14:45 Відповісти
Та невже?
А я думав дбр випустило всіх кого тільки можливо!
І медведчука і портнова і ківу з рабиновичем!
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11.04.2022 14:53 Відповісти
Тут про собачий рот портнова цікавеньке https://www.youtube.com/watch?v=CSyKDw3kwc4
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11.04.2022 14:56 Відповісти
люся, ти коли на шашлики?
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11.04.2022 14:57 Відповісти
и кто там был президентом до 2019? какая интрига
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11.04.2022 15:11 Відповісти
люся, как там татаров? спас мертветчука?
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11.04.2022 15:24 Відповісти
полювання на патріотів продовжується: сім'ю екснардепа Борислава Берези відслідкували невідомі у військовій формі на заході України і намагалися вручити йому, коли він приїхав на минулі вихідні побачитися із сім'єю, повістку у воєнкомат. Хоча він проживає в Києві і у нього контракт із теробороною. Це як розцінювати?
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11.04.2022 15:57 Відповісти
Дермак робить свою справу.
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11.04.2022 17:24 Відповісти
Надеюсь под залог не отпустят. Или как всегда мать вашу.
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11.04.2022 14:43 Відповісти
дермака арештуйте, воно само, своїми зрадами Україні, аж проситься у СІЗО СБУ.. чи там ціла банда добряче окопалася?..(
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11.04.2022 14:45 Відповісти
зеленое кодло в ап это все агенты параши
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11.04.2022 14:45 Відповісти
що Богдана взяли ?
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11.04.2022 14:46 Відповісти
Не розумію, навіщо повідомляти по затримання людини і не називати її особу? Що це за інтрига у стилі Агати Крісті? Чи може самі сищики не впевнені у своїх заявах і висновках?
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11.04.2022 14:47 Відповісти
Тому і не називають що роблять для картинки, згадайте про банду з кулеметом біля будинку зелі, а скільки повелось що бубочку хотіли замочити.
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11.04.2022 14:52 Відповісти
Єрмак?
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11.04.2022 14:47 Відповісти
Ложкін?! А, ні, той вже звільнився станом на 2019-й. Може Богдан?
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11.04.2022 14:47 Відповісти
Точно ерьмака пов'язали
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11.04.2022 14:51 Відповісти
Записку от Вавы вове с собой нёс в анусе?
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11.04.2022 14:52 Відповісти
Перепрятал из ануса за щёку
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11.04.2022 15:04 Відповісти
Пора теперішніх ловити, а не колишніх.
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11.04.2022 14:52 Відповісти
****** не перебиття інформаційного напрямку. Замість того, щоб взяти за яйця Татарова, згадали про міфічну людину за часів Петра. Чому раніше не взяли?
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11.04.2022 14:55 Відповісти
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11.04.2022 14:59 Відповісти
Повідомлення ні про що!
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11.04.2022 15:05 Відповісти
Дуже схоже на нову провокацію щоб очірнити попередню владу... Зебіли добре знають, що за все прийдеться відповідати.
"Того, как Зеленский призывал думать не о войне, а о майских шашлыках, никто не забыл. Придет время - напомнят. И не только это.

Особенно быстро это будет в случае, если власть в такой момент решила опозицию дискредитировать, а не договариваться с ней."!
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11.04.2022 15:05 Відповісти
Це дуже схоже на сплановану кремлівську провокацію для прикриття агента Козиря і його підопічних: типу впіймали подільника п'ятого президента. Спеціально акцентований термін роботи в АП: 2014-2019 рр. Тепер контора розкручуватиме "справу" далі. Чекаємо на арешти соратників.
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11.04.2022 15:06 Відповісти
не здивований...
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11.04.2022 15:07 Відповісти
Я тоже не удивлена ,что с тупым малоросом-предателем ,в верховных главнокомандующих,кацапбыдло оказалось за два дня в Херсоне и под Киевом,а про сто Иловайсков в Мариуполе вообще молчу -все это было предсказуемо ещё в 2019м
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11.04.2022 15:23 Відповісти
А когда начнут задерживать не бывших а действующих агентов засрашки, работающих в АП?
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11.04.2022 15:14 Відповісти
Тепер зрозуміло навіщо зе-гнидам монополія на телебаченні: щоб вкидати фейки на опонентів і при цьому замовчувати зашквари своєї команди. Приміром, два генерали СБУ, яких особисто призначав зе-лох у 2019-му виявилися зрадниками, при цьому у офіційних змі про них нічого не писали в деталях, окрім того, що їх позбавлено звань. Інший випадок, з мудачуком і портновим, яких вивіз до угорщини - дружбан зе - татаров.
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11.04.2022 15:18 Відповісти
Ермака повязали или Татарова ?
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11.04.2022 15:23 Відповісти
Самое(!!!!) интересное, как он туда попал
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11.04.2022 15:24 Відповісти
А Вовину секретаршу? Дружину Баканова?
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11.04.2022 15:25 Відповісти
і хто це? що за "таємничий арешт"?
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11.04.2022 15:26 Відповісти
Дєрьмака за сраку взяли?
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11.04.2022 15:34 Відповісти
Не за сраку взяли, а за писюна.
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11.04.2022 17:00 Відповісти
Ви помітили? Народу далі їздять по вухах про об'єднання, а самі нишком то Залужного чмирять, то зрадників часів президентства Порошенко знаходять, то ми з вами тупі панікери і мусили чекати на Єшашлички", а серед них ні-ні - одні бездоганні, високоінтелектуальні патріоти.
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11.04.2022 15:36 Відповісти
Колишний???? Да тут надо брать уже нынешних во главе ермака, татарова, люси и остальных!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 15:37 Відповісти
Там есть еще один, такой мордатый ! СБУ, пора бы уже ловить дерьмаков!
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11.04.2022 15:41 Відповісти
з одного боку прикриття та зміна внформаційної повістки, з другого - призначення стрілочника. Штірліц ніколи так близько не був до провалу
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11.04.2022 15:44 Відповісти
Зверніть увагу, що ні оперативних фото, ні відео, ні прізвища персонажа немає у "новині".Оскільки ті хто працював в ОП легко викрити фейк цієї новини. А ви кажете бубачку нє надо трогать пака ідьот вайна. Так зе-гниди вже місяць ведуть жорстоку пропагандиську компанію прикриваючись війною проти свого єдиного опонента. Бо вони готуються до дострокових виборів після війни, поки свідки73% не згадали, як їх грабувала зе-команда 3 роки.
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11.04.2022 15:54 Відповісти
А чому тільки одного?
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11.04.2022 16:03 Відповісти
Таких агентов в ВР - полным полно, было бы лишь желание, чтоб их все разоблачить.
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11.04.2022 17:05 Відповісти
Опаньки! Т.е. 8 глет СБУ мышей не ловило, а тут вдруг прозрело. Мда, а сколько предателей в рядах самой СБУ пока благоденствуют?
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11.04.2022 17:13 Відповісти
Может Демченко? Или он как разваливал нашу военную разведку, так и сейчас во время войны продолжает?
Или он уже поехал получать орден от ***** за развал оборонных программ Украины и за сдачу секретной информации?
Сколько на этой агентуре (Ермак, Демченко, Татаров, Портнов, Коломойский) крови и смертей наших солдат и гражданских?
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11.04.2022 18:01 Відповісти
ой с 2014 по 2019. Тогда точно кто-то от Зе.
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12.04.2022 04:51 Відповісти
 
 