Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський президент Володимир Путін міг запобігти воєнним злочинам в рамках вторгнення, оскільки в Росії вибудувана жорстка вертикаль влади.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Він міг запобігти, перш за все, у них жорстка вертикаль. Не можна сказати, що у них багато інституцій, як у деяких країнах, але у них жорстка вертикаль виконання тих чи інших наказів", - зазначив Зеленський.
За його словами, раніше, принаймні, він міг говорити з Путіним.
"Хотів він цього або не хотів, подобаюся я йому або не подобаюся, чи ненавидить він мене як людину - я не знаю. Але це не про особистості, це про війну між двома державами. І тому я говорю про діалог між лідерами двох країн. Він міг запобігти цьому, і тому від нього багато що залежало, як і зараз. Не можна закривати очі і говорити "ми цього не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати мені в очі, ти повинен сказати це в очі всьому світу", - підкреслив Зеленський.
Він також розкритикував російську позицію, яка полягає в тому, що якщо знищити Україну, то ніхто не пам'ятатиме воєнні злочини.
"Неможливо знищити весь український народ і весь світ. Ти вже нерукопожатний, весь світ цього не забуде. І ми в сучасному технологічному світі живемо, тому все є - відео, аудіо, будуть книги, спогади", - додав Зеленський.
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Впевнений, що Зеленський досі не знає нічого ні про УПА, ні про Січових стрільців, ні тонкощів історії УНР, ні історії боротьби України проти москалів у ранні часи. І не хоче знати.
Зате чудово знає про рапана у совіцькому Криму.
Невже ти дурню не розумієш, що саме ***** віддало подібні накази?!
Всі військові злочини, яки здійснювалися, здійснюються і будуть здійснюватися на Україні, все це згідно наказу цього покидька!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
Я не вірю уйобкам при владі, я вірю лише українським Захисникам. І якщо самі ж "азовці" нещодавно повідомляли, що для деблокади Маріуполя вистачило б щонайменше 1500 досвідчених (а зараз, скоріше за все, більше) боєздатних воїнів, значить так і є. Бо кому краще знати про обстановку в Маріку, як не "азовцям", яким чудово відомо про боєздатність окремих ворожих частин, про їхнє місцерозташування, про кількість і т. д., і т. д. Кому про це краще знати - "Азову" чи підору Абдристовичу? Але перед ОПівськими папугами стоїть завдання - створити картинку унеможливлювання деблокади Маріуполя, доки такі підори, як Ахрєнамія і дЄрьмак, заговорюють ЗСУ. Думаю, якщо деякі з "азовців" вийдуть із Маріуполя живими (що малоймовірно), у них буде дуже багато запитань до зеленої шобли. Тому живими "азовці" владі непотрібні.
Ви кажете страшні речі...але правдиві...
я писав - безстрашний Азов став кісткою в горлі... спочатку русні.. а тепер здається і хрипатому
похоже он не понимает , шо дорікати до кінця життябудут ему, а не Ермаку АРАХАМИИ и тд
В планах кацапов полностью уничтожить Украину. Тот, кто хочет жить должен четко понимать, что для своего выживания надо убивать кацапов. Убивать много, убивать без жалости, убивать без эмоций. Дохлый кацап - это залог спокойной, мирной жизни людей.
Зе зовсім не розуміє
І ви все знали.
У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги».
В.Зеленський у своєму зверненні щодо можливого вторгнення РФ в Україну 19.01.2022.
19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю про те, що США отримали розвіддані щодо складання Росією списків українських політичних діячів, активістів, журналістів яким загрожує арешт або вбивство в разі вторгнення.
Автори посилаються на п'ять анонімних джерел у розвідці США і стверджують, що Росія потенційно планує низку арештів і вбивств в Україні у випадку вторгнення.
Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів?
Напевно...
Путін мав НЕ ЗАПУСКАТИ механізм воєнних злочинів, які творять війська РФ в Україні, - у них жорстка вертикаль виконання наказів.