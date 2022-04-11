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Новини Війна
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Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів, - Зеленський

путин,путін

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський президент Володимир Путін міг запобігти воєнним злочинам в рамках вторгнення, оскільки в Росії вибудувана жорстка вертикаль влади.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для CBS, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Він міг запобігти, перш за все, у них жорстка вертикаль. Не можна сказати, що у них багато інституцій, як у деяких країнах, але у них жорстка вертикаль виконання тих чи інших наказів", - зазначив Зеленський.

За його словами, раніше, принаймні, він міг говорити з Путіним.

"Хотів він цього або не хотів, подобаюся я йому або не подобаюся, чи ненавидить він мене як людину - я не знаю. Але це не про особистості, це про війну між двома державами. І тому я говорю про діалог між лідерами двох країн. Він міг запобігти цьому, і тому від нього багато що залежало, як і зараз. Не можна закривати очі і говорити "ми цього не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен це сказати мені в очі, ти повинен сказати це в очі всьому світу", - підкреслив Зеленський.

Він також розкритикував російську позицію, яка полягає в тому, що якщо знищити Україну, то ніхто не пам'ятатиме воєнні злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду через воєнні злочини РФ, - Малюська

"Неможливо знищити весь український народ і весь світ. Ти вже нерукопожатний, весь світ цього не забуде. І ми в сучасному технологічному світі живемо, тому все є - відео, аудіо, будуть книги, спогади", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) путін володимир (23787) росія (65073) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+26
Путин не для того начинал войну, чтобы ее прекращать. Хватить уже плакаться, вина на тебе за то что разоружил страну и построил сраные дороги по которым все путинское воинство до Мариуполя быстро доехало и ударило нашим в тыл. Путин тоже перешеек разминировал и Херсон сдал? Путин тоже губернатора Херсона на должность поставил и вместо баканова главу СБУ туда назначил?
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11.04.2022 14:51
+19
а зелох все мечтает заглянуть в глаз куйла...
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11.04.2022 14:48
+17
оспади.... как жеж задолбал этот бред от главнокакбыкомандующего!!!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
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11.04.2022 14:58
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а зелох все мечтает заглянуть в глаз куйла...
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11.04.2022 14:48 Відповісти
довгого життя путіну
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11.04.2022 14:59 Відповісти
Реальный дебил
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11.04.2022 15:25 Відповісти
Вторгнення - це і є злочин, Володю
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11.04.2022 14:48 Відповісти
Зачем ему останавливать свой собственный приказ
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11.04.2022 14:49 Відповісти
дались ему эти очі *****. та кроме "*****" ничо там не написано!
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11.04.2022 14:49 Відповісти
Мрак...
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11.04.2022 14:50 Відповісти
Путин не для того начинал войну, чтобы ее прекращать. Хватить уже плакаться, вина на тебе за то что разоружил страну и построил сраные дороги по которым все путинское воинство до Мариуполя быстро доехало и ударило нашим в тыл. Путин тоже перешеек разминировал и Херсон сдал? Путин тоже губернатора Херсона на должность поставил и вместо баканова главу СБУ туда назначил?
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11.04.2022 14:51 Відповісти
Та досить рюмсати. Будь мужиком, Вова.
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11.04.2022 14:51 Відповісти
Вова продажне сцикло, ухилянт і зрадник. Крапка. Доведено його власними діями. Достатньо скласти календарний список того що робив ЗЕ з 2019 щоб це стало очевидним навіть школяру 5 класу.
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11.04.2022 15:19 Відповісти
*харошиє рускиє*, коли таке каже гарант України - мене аж теліпає...
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11.04.2022 14:51 Відповісти
Це ті, перед ким він блазнював на сцені. Ось хто для нього "харошиє рускіє". Незріле інфантильне створіння на чолі держави Україна.
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11.04.2022 15:39 Відповісти
Зеленський так і не зрозумів хто такий Ху.ло і хто такі кацапи..
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11.04.2022 14:52 Відповісти
він не хоче розуміти це, він хоче десь пасрєдінє. бо кому тоді він буде сватів лігу сміху і інше сміття продавати для показу?
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11.04.2022 14:55 Відповісти
Він без папірця взагалі нічого не розуміє в цьому житті.
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11.04.2022 14:56 Відповісти
Homo sovieticus. Такі виправленню не піддаються.

Впевнений, що Зеленський досі не знає нічого ні про УПА, ні про Січових стрільців, ні тонкощів історії УНР, ні історії боротьби України проти москалів у ранні часи. І не хоче знати.

Зате чудово знає про рапана у совіцькому Криму.
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11.04.2022 14:58 Відповісти
Зеленський таки дурний як пень.
Невже ти дурню не розумієш, що саме ***** віддало подібні накази?!
Всі військові злочини, яки здійснювалися, здійснюються і будуть здійснюватися на Україні, все це згідно наказу цього покидька!
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11.04.2022 14:56 Відповісти
оспади.... как жеж задолбал этот бред от главнокакбыкомандующего!!!
***... лучше про Марик вспомни... может кроме красивых слов о сердце Украины вспомнишь о не бессмертных его защитниках.... и не бесконечных боезапасах у них ????
или ************** тебе все мысли занимает ??????? ***!!!
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11.04.2022 14:58 Відповісти
До речі, щодо Маріуполя. Хтось, хто дивиться телевізор, скажіть, чи згадується Маріуполь на тих телеканалах, які зелена ****** залишила відкритими? Бо складається враження, що тему Маріуполя провладні ЗМІ тепер просто обходять стороною.
Я не вірю уйобкам при владі, я вірю лише українським Захисникам. І якщо самі ж "азовці" нещодавно повідомляли, що для деблокади Маріуполя вистачило б щонайменше 1500 досвідчених (а зараз, скоріше за все, більше) боєздатних воїнів, значить так і є. Бо кому краще знати про обстановку в Маріку, як не "азовцям", яким чудово відомо про боєздатність окремих ворожих частин, про їхнє місцерозташування, про кількість і т. д., і т. д. Кому про це краще знати - "Азову" чи підору Абдристовичу? Але перед ОПівськими папугами стоїть завдання - створити картинку унеможливлювання деблокади Маріуполя, доки такі підори, як Ахрєнамія і дЄрьмак, заговорюють ЗСУ. Думаю, якщо деякі з "азовців" вийдуть із Маріуполя живими (що малоймовірно), у них буде дуже багато запитань до зеленої шобли. Тому живими "азовці" владі непотрібні.
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11.04.2022 15:40 Відповісти
не дивлюсь телєк...
Ви кажете страшні речі...але правдиві...
я писав - безстрашний Азов став кісткою в горлі... спочатку русні.. а тепер здається і хрипатому
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11.04.2022 15:49 Відповісти
Пороху тыкали Иловайском, Зе будут тыкать Мариуполем .

похоже он не понимает , шо дорікати до кінця життябудут ему, а не Ермаку АРАХАМИИ и тд
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11.04.2022 16:07 Відповісти
Хло целенаправленно уничтожает украинцев. Это прямой приказ. Зверства, от расстрелов до изнасилования детей поощряются, потому что должны вселять страх в украинцев по задумке кацапни и в конце концов сломать людей.
В планах кацапов полностью уничтожить Украину. Тот, кто хочет жить должен четко понимать, что для своего выживания надо убивать кацапов. Убивать много, убивать без жалости, убивать без эмоций. Дохлый кацап - это залог спокойной, мирной жизни людей.
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11.04.2022 15:02 Відповісти
нащо відміняти те що замислив??
Зе зовсім не розуміє
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11.04.2022 15:02 Відповісти
Американська розвідка передавала нашим інформацію про заплановане брутальне знищення українського населення вищим керівництвом роіські .
І ви все знали.
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11.04.2022 15:05 Відповісти
У цьому словесному проносі, є одна фраза, яка є ознакою, психичного захворювання її автора: "Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен сказати це мені в очі..." Ця хвороба має назву - манія величі.
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11.04.2022 15:10 Відповісти
Поїдь, поговори з ним, чого він так не зробив.
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11.04.2022 15:11 Відповісти
"Не кричати все пропало, а знати, що все під контролем й все йде по плану. Не думати тривожно й не думати, що ж буде завтра, що ж буде у майбутньому.
У квітні відзначимо Великдень, у травні, як завжди - сонце, вихідні, шашлик, День перемоги».
В.Зеленський у своєму зверненні щодо можливого вторгнення РФ в Україну 19.01.2022.

19 лютого видання Foreign Policy опублікувало статтю про те, що США отримали розвіддані щодо складання Росією списків українських політичних діячів, активістів, журналістів яким загрожує арешт або вбивство в разі вторгнення.
Автори посилаються на п'ять анонімних джерел у розвідці США і стверджують, що Росія потенційно планує низку арештів і вбивств в Україні у випадку вторгнення.
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11.04.2022 15:16 Відповісти
Що за маячня??? не міг(і не може) ху....йло зупинити злочинів в Україні, по причині, що ті злочини, то його наказ. наказ знищити Україну, українців і все українське....
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11.04.2022 15:18 Відповісти
Вбивство це постійна побутова рутина мирного життя. Ми ж любимо мясо! - любимо свинину, телятину, баранину, курятину. І не хочемо думати по те що для когось вбивство цих тварин є роботою. Так само і війна. Це робота. Любимо свободу? Мріємо про вільне, творче і заможне життя? Тоді вбивство кацапів має стати роботою. Побутовою рутиною воєнного часу. Вчіться вбивати. І не соромтесь цього як екзальтовані дамочки з повним ротом ковбаси...
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11.04.2022 15:26 Відповісти
І в усьому треба бути фахівцем свого діла.
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11.04.2022 18:04 Відповісти
Пану Презеденту потрібен хороший викладач з історії України, тоді деякі його заяви не виглядали так безглуздо.
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11.04.2022 15:26 Відповісти
А ты,чмошник,мог за два месяца подготовиться к вторжению -ленку с выводком ты ж эвакуировать ,ещё в январе,успел
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11.04.2022 15:27 Відповісти
путин - это подонок, мразь, гопник и военный преступник и будет болтаться на фонарном столбе.
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11.04.2022 15:56 Відповісти
Час говорити не про тих хто міг запобігти, а про тих, хто мусив запобігти за прямими посадовими обов'язками
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11.04.2022 16:15 Відповісти
С маниакальной настойчивостью он продолжает лелеять надежду , что от его встречи с ****** что-то изменится на пользу Украине. Немцов , который в свое время был довольно близок с ******, все рассказал о нем одной фразой.
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11.04.2022 16:32 Відповісти
По дебільному написано!

Путін міг зупинити воєнні злочини військ РФ в Україні, у них жорстка вертикаль виконання наказів?

Напевно...

Путін мав НЕ ЗАПУСКАТИ механізм воєнних злочинів, які творять війська РФ в Україні, - у них жорстка вертикаль виконання наказів.
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11.04.2022 16:34 Відповісти
А вы могли не здавати Херсон, підірвати Антонівський міст щоб окупанти не зайшли до Херсону, не розміновувати перешийок через який рашисти дійшли до Херсону.
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11.04.2022 18:08 Відповісти
Не був не знаю, а Вова відкіля знає? Його не міг зупинити весь Мир, а Вова зумів би, сумнівно, якщо не впасти на коліна, та Україна не дозволить.
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11.04.2022 18:13 Відповісти
 
 