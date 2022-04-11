"Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки і конверти з літерами V і Z

"Укрпошта" більше не випускатиме поштові марки та марковані конверти з літерним номіналом V (використовували для пересилання простих листів по Україні), а також марки з номіналом Z (використовували як еквівалент 1 дол. для міжнародної доставки листів).

Про це повідомили у компанії, інформує Цензор.НЕТ.

В "Укрпошті" пояснили, що почали активно використовувати ці та інші літерні позначення номінальної вартості з 2017 року.

"Оскільки завдяки старанням Росії літери V і Z стали символами нового фашизму і терору, національний оператор прийняв рішення про припинення виготовлення поштових марок і маркованих конвертів з їх використанням і вже розпочав роботи з розробки нових знаків поштової оплати з іншими літерними номіналами. Зважаючи на особливості виготовлення маркованої продукції та технічні можливості підприємств-виробників, розробка нових знаків поштової оплати займе деякий час", - йдеться у повідомленні.

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При цьому поштові марки й марковані конверти, введені "Укрпоштою" в обіг до 24 лютого 2022 року, і далі вважатимуться дійсними для оплати послуг.

"Знаки поштової оплати, окрім своєї прямої функції – оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції, це й витвори мистецтва, які популяризують нашу країну у світі, зберігаються в колекціях філателістів різних країн, є надбанням Музейного фонду. Серед художніх випусків "Укрпошти" з номіналами V: поштові марки "Тризуб" 2022 р.випуску, "Морський тральщик "Черкаси" U311" 2021 р.в., "Монумент Незалежності (2001), Київ" 2021 р.в., "Передова" 2020 р.в., "Вони вистояли! Не витримав бетон!" 2020 р.в., "Слава Україні!" 2019 р.в., марковий аркуш "Збройні сили України. Сухопутні війська" 2021 р.в., серія маркованих конвертів "Героям слава!" тощо, придбати які навіть зараз можна у філателістичному онлайн-магазині "Укрпошти", - додали в прес-службі поштового оператора.