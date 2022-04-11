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"Покласти край курсу на повне домінування США на міжнародній арені", - Лавров назвав нову мету "спецоперації" в Україні

лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".

"Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку", - заявив глава МЗС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров звинуватив Україну у відході від стамбульських домовленостей. Подоляк відповів, що українська делегація працює строго в їхніх рамках

Автор: 

Лавров Сергій (1580)


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Топ коментарі
+77
операция под названием "положить конец на лаврова" )))
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11.04.2022 15:22
+69
Так нападайте на США НАТО ПРИЧЕМ ТУТ УКРАИНА???!! ***** *****
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11.04.2022 15:29
+57
ну як так хочете пободатись з сша - піздуйте через берингов пролив, алясканаш! херлі в україну приперлись, ватнеги?
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11.04.2022 15:22
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ну так ******** на аляску, спецоперацію там проводьте... яке воно кончене, той лавров... так і хочеться вистріляти рожок в його тупу тушку...
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11.04.2022 15:39 Відповісти
и полетели конские яблоки по копытам мерина сивого несущего бред в лунную ночь...
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11.04.2022 15:39 Відповісти
які ж вони кінчені, так валіть нах з нашої території і воюйте з США. Але ні, це ж рашисти, синуни і довбойоби
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11.04.2022 15:39 Відповісти
Этот питар с кокса уже не слазит!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 15:41 Відповісти
Спасибо Лаврову за такое заявление. Оно очень поможет нам, благодаря нему США еще больше будет помагать.
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11.04.2022 15:41 Відповісти
Я там смотрю в россии все таки,не смотря на санкции импортозамещение кокаина произошло
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11.04.2022 15:43 Відповісти
Кацапы не понимают, что не найдется в мире идиота готового завоевать их сральники во дворах. Зачем их потом кормить - алкашей и вырожденцев. Китай их сдует до урала, а территориями будет пользоваться.
На планете наступит мир и понимание, только когда всех кацапов соберут на оставшейся для них резервации, и .........
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11.04.2022 15:44 Відповісти
Дєбіл, плять.
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11.04.2022 15:44 Відповісти
Я стесняюсь, спросить ,а насилование женщин ,детей , грабёж и Мародерство, расстрелы мирных людей безопасных, это что , это же ваша русня делает , а не солдаты НАТО
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11.04.2022 15:44 Відповісти
Що не зрозумілого? Як би вони не згвалтували українських жінок - це б зробили б солдати США
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11.04.2022 16:05 Відповісти
Сегодня услышал такую фразу от Каца. Не того, который предлагал сдаться, а другого.
"Как разрушить мировое господство США, не привлекая внимания санитаров"
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11.04.2022 15:45 Відповісти
Хіба що покладуть курс на повне припинення існування державного непорозуміння під назвою РФ.
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11.04.2022 15:47 Відповісти
От тупі свинособаки - за правління ***** нічого не досягли крім висмоктування вуглеводнів з дірок в землі. Ні-чо-го! Нуль в усіх галузях народного господарства. Ще й ввели драконівські податки для населення які знищують будь яку приватну ініціативу. 1,5% світового ВВП - результат "вялічія"... Ну дебіли...
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11.04.2022 15:48 Відповісти
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11.04.2022 15:48 Відповісти
Ахахаха...
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11.04.2022 16:12 Відповісти
край сахару , бумаге , лекарствам ...и т.д - это единственные края которых московия может достичь
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11.04.2022 15:51 Відповісти
На Западе всегда считали, что серьезно нужно относиться только к словам Путина, Лаврова, ну и редких случаях Шойгу.
Я не понимаю как после такого заявления унылой лошади, можно вообще воспринимать его словесный понос.
И очень бы хотелось не услышать, а именно УВИДЕТЬ (в действиях) реакцию США на этот наглый и агрессивный выпад.
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11.04.2022 15:51 Відповісти
Ну лавруша дає, а що українці хочуть панувати в світі, лапоть?
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11.04.2022 15:53 Відповісти
лавров, коняка ******, тоді забери дочку з Америки в засрану расію.
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11.04.2022 15:54 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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11.04.2022 15:58 Відповісти
«Если русским предоставить выбирать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют и впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым…».
(М. Е. Салтыков-Щедрин).

«Мы, можно сказать, народ исключительный.
Мы относимся к числу тех наций, которые словно не входят в состав человечества, а существуют только для того, чтобы дать миру какой-то урок…». (Чаадаев).
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11.04.2022 16:26 Відповісти
На скаку подковы меняет
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11.04.2022 15:59 Відповісти
Мразина что то блеет о нарушении международного права, безграничный цинизм!
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11.04.2022 16:03 Відповісти
...а для решения этой задачи надо уничтожить Украину...
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11.04.2022 16:03 Відповісти
****** тупые. Доминируют превосходстыом в науке, технике, заботой о людях. А не разрушением соседей, которые доверились будапешскому меморандуму.
Выбрали самых.слабых и доверчивых и изголяются.
Нет чтобы с сша померятся.
И то Украинцы п..зды дали.
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11.04.2022 16:05 Відповісти
все вони знають, тільки українці знають що руске - нікчеми, другая армія світу з кінця списку, і за це вони нас ненавидять, ми свідки тогощо вони вкрали мову, історію,навіть назву!
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11.04.2022 16:08 Відповісти
Яка ж ти мерзота- здохни **** ,саме тому ви вбиваєте украінців ,загинули тисячі мирних жителів ,сотні дітей ,зруйновані міста ,руйнуєте інфраструктуру ,ви нациські виродки є породженням зла і ви гади здохнете в ганьбі і прокльонах вас і вашоі імперіі зла.
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11.04.2022 16:12 Відповісти
Домінування в лаптях він хоче ? Його орки не знають для чого потріний унітаз! Крадуть собачі будки, вживані жіночі труси! Ото надомінуються!
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11.04.2022 16:12 Відповісти
У Лаврова есть два путя: либо покончить в себя, либо наложить себе в руки.
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11.04.2022 16:14 Відповісти
Какое доминирование США? Просто люди лучше живут в странах демократии, а не в рабССии!!! Кобыла прежевальского со своим ордынским миром ничего лучшего не выдумал ... Красиво жить не запретишь, лаврушка! Поэтому своих родственничков-подонков оставляешь жить в США-Западе?
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11.04.2022 16:16 Відповісти
Де США, а де Україна. Ну не кончені?
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11.04.2022 16:16 Відповісти
Осталось только обвинить Украину в глобальном потеплении 😁
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11.04.2022 16:23 Відповісти
Ну ця мета була ще до війни заявлена у вигляді ультиматуму. . Захід отримав ультиматум.Але чомусь не визнає,що нашими життями вони захищають себе не дуже напрягаючись. Вони навіть підтримують визначення війни ,як «конфлікт».
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11.04.2022 16:25 Відповісти
«Россия, не имеющая никакого отношения к Руси, и получившая, вернее, укравшая своё нынешнее название, в лучшем случае, в 18 веке, тем не менее, - нагло претендует на историческое наследие Руси, созданной на 800 лет раньше.

Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».

(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
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11.04.2022 16:27 Відповісти
Колі масковіські архіви відкриють... о скіки правди вильється, люди просто в шоці будуть. Не даремно путлер недавно продовжив дію секретно (хоч вони мали вже бути розсекречени за часом їх давності) на багатьох документах архівів.
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11.04.2022 16:50 Відповісти
Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое.

- Александр Герцен
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11.04.2022 16:52 Відповісти
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут… Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»

- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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11.04.2022 16:54 Відповісти
рашисты сдохните.
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11.04.2022 16:31 Відповісти
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11.04.2022 16:32 Відповісти
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11.04.2022 16:55 Відповісти
РабССиянин встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё немецкую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом,

нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль,

включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе",

приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.

Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет,
созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
" МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
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11.04.2022 16:34 Відповісти
забыли дописать ВЫПИЛ РУССКОЙ НАСТОЙКИ БОЯРЫШНИКА
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11.04.2022 19:30 Відповісти
Напав би на США та й домінував би....
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11.04.2022 16:35 Відповісти
Так зрозумів, що сумна коняка сказал. Що війна це порушення між. прав. А мати дипл. і бізн. відношення це порушення. А це знач, зі слів лошадки, що росіянці повинні починати із себе, бомбіть Маскву.
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11.04.2022 16:37 Відповісти
а якщо б і так, якщо це навіть не відмазка, то дурень Лавров.. нікому не під силу "покласти край на повне домінування США на міжнородній арені", навіть самим США, бо це результат довгого історичного процесу в силу своїх певних обставин та передумов
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11.04.2022 16:38 Відповісти
То нехай вони з манькою хоча б домовляться, проти чого воюють - проти борщу чи проти панування США.
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11.04.2022 16:38 Відповісти
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11.04.2022 21:43 Відповісти
очевидно, что все русские - тупорылые.
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11.04.2022 16:40 Відповісти
🤕😅😳
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11.04.2022 16:41 Відповісти
Що воно хоче? )))

Що за словесний понос?
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11.04.2022 16:44 Відповісти
Не только словесный, а всещельный.
По научному Холера, которая вернулась на родину - территорию Раши с 1830 года
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11.04.2022 17:06 Відповісти
Ну хоч їхні свіжі інваліди будуть знати, за що їм ноги відірвало
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11.04.2022 16:49 Відповісти
Хроніки психіаирично лікарні. Відлілення для хробаків
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11.04.2022 16:53 Відповісти
Скільки НАТО та США вбило росіян? - Нуль
Скільки свої ж НКВД (ФСБ) та інші вбили росіян - отож.
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11.04.2022 16:53 Відповісти
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11.04.2022 16:53 Відповісти
Дайте йому вівса, перемішавши з коксом. Хай подавиться. Дебіл, ***..
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11.04.2022 16:55 Відповісти
И это правда теперь и Украина будет доминантом в Европе.
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11.04.2022 16:56 Відповісти
Наконец то! Прозвучало! Спец операция Мацковии это их война с Гамерикой. Пока ни один солдат Гамерики не погиб. Рузьге сдохло 20000. Результат ого-го-го-го-го!
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11.04.2022 17:02 Відповісти
Гимн рабССии:

Рабссия - безумная наша держава,
Рабссия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!

От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!

Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!

Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
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11.04.2022 17:02 Відповісти
Debil, ble
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11.04.2022 17:02 Відповісти
Совсем свихнулся..
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11.04.2022 17:04 Відповісти
Сказочный долбо@б!
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11.04.2022 17:05 Відповісти
а куди ж поділося НАТО,демілітар.,дефекація),всьо нема?
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11.04.2022 17:08 Відповісти
Та куди нам коли крадуть унітази.В 21 столітті не розуміючи що з ним робити або б/у труси.Це вершина вашої цивілізації.Ми вас путінскі тварюки будемо знищувати як тарганів !
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11.04.2022 17:11 Відповісти
Та вас вистачає змоги тільки на часткову "деунітазізацію" України!
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11.04.2022 17:15 Відповісти
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11.04.2022 17:18 Відповісти
Кацапському бидлу сподобається. Мачіть хахлов із-за пєндосов.
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11.04.2022 17:22 Відповісти
Штырит кацапскую верхушку знатно. Крайнему разрушителю западной гегемонии пришлось выпить цианиду на тощак.
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11.04.2022 17:36 Відповісти
Кацапи соснули під Охтиркою та почали боротися з домінуванням США. 😁
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11.04.2022 17:37 Відповісти
курс рашистського дерев'яного по відношенню до американського "зеленого" ,показує рашисту край могили , котру він сам для себе викопав, війною з Україною .Дочки "хутіна" "лярвова" і багатьох інших рашистів не дадуть збрехати(дебіли ***********)
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11.04.2022 17:45 Відповісти
кожен день все нові та нові цілі...
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11.04.2022 17:46 Відповісти
довбаний твій рот
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11.04.2022 18:02 Відповісти
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11.04.2022 18:16 Відповісти
і ця брехня кацапам - що називається, "заходить" з тілівізора. На "ура"!

Тільки незрозуміло, навіщо її транслює ця пічальна кобила (що, не знайшлось іншого профільного брехуна? - НЕ ВІРЮ!). По-ідеї, вона має транслювати меседжі за касапський паркан; а тут, за парканом, ми і всі в світі - сміємось з них. Хоча: ми крізь сміх вмиваємось кров'ю... нашою кров'ю...
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11.04.2022 18:29 Відповісти
БожевІльна доктрина гебриідної перемоги над Заходом у дії . Вони там у кремлі зовсім здуріли. Так Заходу було наплювати на долі Грузії, Сирії та України до тих пір як вони не побачили загрозу собі. Тепер щоб не воювать самим вони будуть робити все !
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11.04.2022 19:12 Відповісти
"США домініруєт над мірам благадаря іспользаванію карумпіраваной по уши Украіни" - яким же закінченим дибілом потрібно бути аби нести таку ахінею на рівні міністра закордонних справ.

США домінує завдяки своєму ВВП, який забезпечує світове лідерство у економічній, соціальній, науковій, військовій, медичній, космічній, банківській і багатьох інших сферах, необхідних для успіху у сьогоднішньому світі.
І США досягли свого лідерства не шляхом мілітарних захоплень і подавлень націй чужих територій.
Навпаки, військові втручання США, які закінчилися перемогою, дали можливість тим країнам бути сьогодні у списку провідних країн світу - Західна Європа, Японія, Південна Корея "павшиє жертвамі амєріканскава імпєріалізма" не тільки зберегли свою національну ідентичність і юридичну незалежність але досягли також значно вищого економічного рівня життя своїх громадян аніж мали до своєї поразки.
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11.04.2022 19:48 Відповісти
Коняка хочет получить люлей от США. Ничего не имею против. Так какого кацапы попёрли воевать в Украину? Географический кретинизм?
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11.04.2022 21:50 Відповісти
Не твое собачье дело чего хочет сша. ДАЕШЬ США ПОВСЮДУ!!! УКРАИНА 51 ШТАТ США ! И ЭТО БЫЛО ОТЛИЧНО! НИ КАКОЙ КОРРУПЦИИ !! СВОБОДА НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ!!! ВСЕ КАК В ШТАТАХ. И НИКТО НЕ СУНЕТСЯ, ТАК КАК ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ БУДУТ ВООРУЖЕНЫ ДО ЗУБОВ И КАЖДЫЙ ДОМ СТРЕЛЯТЬ БУДЕТ. И НЕ БУДУТ ВРАГИ НАСИЛОВАТЬ ЖЕНЩИН. ПОТОМУ ЧТО И У ЖЕНЩИН НА РУКАХ БУДЕТ ОРУЖИЕ. ВСЕ КАК У НАС В США!!!!! И НЕ БЫЛО БЫ БУЧИ,ЕСЛИ БЫ НАРОД УКРАИНЫ ИМЕЛ ПРАВО СВОБОДНО ВЛАДЕТЬ ОБУЖИЕМ. ПО КОНСТИТУЦИИ КАК ЭТО У НАС В США. ВОТ ТАКОЕ МОЕ ХОРОШЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ КАК ОТВЕТ НА ИДИОТСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛАВРОВА. !!!!
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12.04.2022 01:54 Відповісти
Хитрый метод- самоуничтожиться что бы не над кем было доминировать.
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12.04.2022 04:41 Відповісти
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