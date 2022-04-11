"Покласти край курсу на повне домінування США на міжнародній арені", - Лавров назвав нову мету "спецоперації" в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".

"Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку", - заявив глава МЗС РФ.

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