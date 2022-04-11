"Покласти край курсу на повне домінування США на міжнародній арені", - Лавров назвав нову мету "спецоперації" в Україні
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "РИА Новости".
"Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку", - заявив глава МЗС РФ.
Топ коментарі
+77 Fjall_Raven
показати весь коментар11.04.2022 15:22
+69 VOLVO XC 70
показати весь коментар11.04.2022 15:29
+57 ьля
показати весь коментар11.04.2022 15:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На планете наступит мир и понимание, только когда всех кацапов соберут на оставшейся для них резервации, и .........
"Как разрушить мировое господство США, не привлекая внимания санитаров"
Я не понимаю как после такого заявления унылой лошади, можно вообще воспринимать его словесный понос.
И очень бы хотелось не услышать, а именно УВИДЕТЬ (в действиях) реакцию США на этот наглый и агрессивный выпад.
(М. Е. Салтыков-Щедрин).
«Мы, можно сказать, народ исключительный.
Мы относимся к числу тех наций, которые словно не входят в состав человечества, а существуют только для того, чтобы дать миру какой-то урок…». (Чаадаев).
Выбрали самых.слабых и доверчивых и изголяются.
Нет чтобы с сша померятся.
И то Украинцы п..зды дали.
Однако, Московская история - история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью фальсифицированная…».
(К. Маркс, «Разоблачение дипломатической истории 18 века»).
- Александр Герцен
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
нанёс на лицо болгарский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился французским одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в корейский автомобиль,
включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию "Европа+", транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая родные русские колдобины и ухабы, купил два "Биг Тэйсти" и "Кока-Колу" в "Макдональдсе",
приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой "отдел мерчендайзинга", включил американский компьютер АйБиЭм с американской операционной системой Виндоуз, зашёл в Интернет,
созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой "АККАУНТ" и написал в блог:
" МЫ НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ ! "
Що за словесний понос?
По научному Холера, которая вернулась на родину - территорию Раши с 1830 года
Скільки свої ж НКВД (ФСБ) та інші вбили росіян - отож.
Рабссия - безумная наша держава,
Рабссия - покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальская слава -
Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы бухаем с тобой!
От южных морей и до северной льдины
С темна до темна - матюги и *****.
Одна ты на свете! Одна, сиротина -
Забытая Богом дурная земля!
Славься, Отечество наше похмельное,
Бар и холопьев союз вековой,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, страна! Мы подохнем с тобой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Пьяни и рвани - союз на троих,
Предками данная клиника вечная!
Слава - раздолью придурков твоих!
Тільки незрозуміло, навіщо її транслює ця пічальна кобила (що, не знайшлось іншого профільного брехуна? - НЕ ВІРЮ!). По-ідеї, вона має транслювати меседжі за касапський паркан; а тут, за парканом, ми і всі в світі - сміємось з них. Хоча: ми крізь сміх вмиваємось кров'ю... нашою кров'ю...
США домінує завдяки своєму ВВП, який забезпечує світове лідерство у економічній, соціальній, науковій, військовій, медичній, космічній, банківській і багатьох інших сферах, необхідних для успіху у сьогоднішньому світі.
І США досягли свого лідерства не шляхом мілітарних захоплень і подавлень націй чужих територій.
Навпаки, військові втручання США, які закінчилися перемогою, дали можливість тим країнам бути сьогодні у списку провідних країн світу - Західна Європа, Японія, Південна Корея "павшиє жертвамі амєріканскава імпєріалізма" не тільки зберегли свою національну ідентичність і юридичну незалежність але досягли також значно вищого економічного рівня життя своїх громадян аніж мали до своєї поразки.