Ось ті, хто здійснював воєнні злочини на Київщині у Бородянці, - ГУР МО оприлюднило список російських військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!

Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема мова йде про воєнних злочинців, які беруть участь у скоєнні злочинів проти народу України у м. Бородянка Київської області – військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков. З їх і менами, омобистими даними можна ознайомитись тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - звертаютьсу розвідники до росіян