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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ось ті, хто здійснював воєнні злочини на Київщині у Бородянці, - ГУР МО оприлюднило список російських військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

розвідка

ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!

Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема мова йде про воєнних злочинців, які беруть участь у скоєнні  злочинів проти народу України у м. Бородянка Київської області – військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков. З їх і менами, омобистими даними можна ознайомитись тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - звертаютьсу розвідники до росіян

Київська область (4013) розвідка (3858) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+46
Тут один из людей предложил очень хороший способ. Создать фонд, ну например *Палачей Бучи*, и выставить за каждую голову цену. Выплата по предьявлению доказательств. Бонус за уничтожение с семьей. Думаю идея весьма неплоха.
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11.04.2022 15:35
+22
А ведь их, рано или поздно, действительно достанут.
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11.04.2022 15:32
+21
Знайдемо кожного , без сумніву !
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11.04.2022 15:31
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Знайдемо кожного , без сумніву !
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11.04.2022 15:31 Відповісти
А ведь их, рано или поздно, действительно достанут.
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11.04.2022 15:32 Відповісти
Тут один из людей предложил очень хороший способ. Создать фонд, ну например *Палачей Бучи*, и выставить за каждую голову цену. Выплата по предьявлению доказательств. Бонус за уничтожение с семьей. Думаю идея весьма неплоха.
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11.04.2022 15:35 Відповісти
якщо оголосити полювання на кацапії на всіх, що тут були, то за декілька тижнів, місяців їх можуть всіх вирізати, за винагороду звісно.
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11.04.2022 20:15 Відповісти
Не надо так делать. Не нужно марать руки всего народа кровью. И я говорю это не потому, что за русских переживаю. Украинский народ чистый. Пусть он таким и остается. Пусть украинцы воюют, убивают своих врагов, но без вреда для собственной души (а если вы неверующий, то читайте "без вреда для собственной психики")
Все будет Украина!
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12.04.2022 08:20 Відповісти
а пичём тут народ? Речь идёт о поиске орков после войны, возвращении в Украину, и повешении.
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12.04.2022 11:23 Відповісти
Розкажете про це батькам згвалтованих і убитих немовлят. Тільки так, іншої мови вони не розуміють.
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12.04.2022 14:17 Відповісти
Я це розумію. І з одного боку ми маємо право на гнів і помсту. Дуже надіюсь, що Росія перестане існувати як держава і щоб росіяни довгі роки платили за зло, яке принесли на нашу землю. Але з іншого боку треба бути обережним, щоб борючись зі злом, не стати на його бік.
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12.04.2022 15:58 Відповісти
Писали що ці частини знову кинуть на наш Донбас. Потрібно відслідковувати де саме. А ще потрібно здобути повний список тих мудаків які бомбили Марік. Усіх. Льотчиків у ***** не багато тому тих хто залишився буде просто знайти і знищити.
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11.04.2022 15:35 Відповісти
Це просто лапша,що ви там гарантуєте? Український політичний бомонд пишуть, що цих нелюдів перекинули наступати на донецькому напрямку,а після боїв ви серед 200 будете їх шукати чи як?
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11.04.2022 15:36 Відповісти
Без політики. Порох дав команду і на ворожій території в наднебезпечних умовах наші СБУшники знищили Гіві,Моторолу,Захарченка і інших.Честь їм і хвала.То було справою честі держави і народу.А ця зелена *******,рідкісне сцикло вміє тільки міняти Цемаха,беркутівців і вбивць наших воїнів на донецьких нарокоманів і таксистів.Я не правий?
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11.04.2022 15:52 Відповісти
А вагнерівці злиті владою ЗЕ- тепер їбашать мирне населення ! Люся Обристович нічого не хоче сказати з цього приводу ?
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11.04.2022 18:51 Відповісти
Що？ Вже попустило？
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12.04.2022 07:28 Відповісти
Це не твоя справ де і як шукати кацапських ублюдків! Один український
депутат запропонував створити спеціяльну секретну службу яка б
виявляла та ліквідовувала цих вбивць-покидьків де б вони не
знаходилися. Спеціялісти знають свою справу і хай кацапо-бурятська
наволоч забуде про спокійне життя! Боже милий! Збережи мою
Україну! Збережи життя моїх захісників!Слава воїнам України!!!
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11.04.2022 16:40 Відповісти
Вже находили і цемаха і вагнерівців, за це нідрозділ ГУР, який вів цю справу розігнали і засвітили їхні прізвища.
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11.04.2022 20:37 Відповісти
Много недоучек, дотянувших только до 9 класса.
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11.04.2022 16:11 Відповісти
Має бути страчений кожен, разом з сім'ями!
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11.04.2022 16:50 Відповісти
Смерть Путлеру и всем свинособакам!
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11.04.2022 17:19 Відповісти
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11.04.2022 17:38 Відповісти
Ну вот, орки, вы и приехали. Вас ваше ФБР и уберёт, как всегда. Зачем параше лишние свидетели? Семьям вашим тоже не жить. Добро пожаловать в АД, уроды.
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12.04.2022 00:48 Відповісти
Достанемо, достанемо, треба не говорит, а ДОСТАВАТИ, і не відкладувати на потім, створювати ДРГ, "Буча пам"ятає", і ДОСТАВАТИ............
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12.04.2022 14:39 Відповісти
 
 