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Ось ті, хто здійснював воєнні злочини на Київщині у Бородянці, - ГУР МО оприлюднило список російських військовослужбовців. ДОКУМЕНТ
ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, що брали участь у геноциді народу України в Київській області!
Про це повідомляють українські розвідники, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема мова йде про воєнних злочинців, які беруть участь у скоєнні злочинів проти народу України у м. Бородянка Київської області – військовослужбовці 234 десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков. З їх і менами, омобистими даними можна ознайомитись тут.
"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", - звертаютьсу розвідники до росіян
Топ коментарі
+46 Вячеслав Котенко
показати весь коментар11.04.2022 15:35
+22 ladyar
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+21 Amber
показати весь коментар11.04.2022 15:31
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Все будет Украина!
депутат запропонував створити спеціяльну секретну службу яка б
виявляла та ліквідовувала цих вбивць-покидьків де б вони не
знаходилися. Спеціялісти знають свою справу і хай кацапо-бурятська
наволоч забуде про спокійне життя! Боже милий! Збережи мою
Україну! Збережи життя моїх захісників!Слава воїнам України!!!