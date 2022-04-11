У Херсоні рашисти захопили гуманітарний склад, де зберігалися ліки і продукти

У Херсоні російські окупанти захопили гуманітарний хаб, який був організований для допомоги херсонцям та медустановам, і запустили фейкову інформацію про те, що склад використовували для постачання військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупанти в Херсонській області розганяють фейк, що на одному з комунальних об'єктів Херсонської обласної ради, відомому більше як "будинок губернатора" (останніми роками приміщення не використовувалося, ніхто там, звісно, не жив), їхня адміністрація виявила нібито таємний склад, який ми використовували для постачання військових підрозділів за участю Червоного Хреста. Як завжди, брехня", - написав Соболевський.

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Він зауважив, що там справді був розташований один із гуманітарних штабів, логістичних хабів, який розгорнули з початком війни. З його допомогою через волонтерів допомагали потребуючим херсонцям і постачали в медичні заклади ліки, продукти, дитяче харчування, памперси тощо.

Соболевський закликав орків, якщо у них лишилася хоч крапля людяності, віддати це все людям.

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