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У Херсоні рашисти захопили гуманітарний склад, де зберігалися ліки і продукти

продукти,набори

У Херсоні російські окупанти захопили гуманітарний хаб, який був організований для допомоги херсонцям та медустановам, і запустили фейкову інформацію про те, що склад використовували для постачання військових.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупанти в Херсонській області розганяють фейк, що на одному з комунальних об'єктів Херсонської обласної ради, відомому більше як "будинок губернатора" (останніми роками приміщення не використовувалося, ніхто там, звісно, не жив), їхня адміністрація виявила нібито таємний склад, який ми використовували для постачання військових підрозділів за участю Червоного Хреста. Як завжди, брехня", - написав Соболевський.

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Він зауважив, що там справді був розташований один із гуманітарних штабів, логістичних хабів, який розгорнули з початком війни. З його допомогою через волонтерів допомагали потребуючим херсонцям і постачали в медичні заклади ліки, продукти, дитяче харчування, памперси тощо.

Соболевський закликав орків, якщо у них лишилася хоч крапля людяності, віддати це все людям.

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Автор: 

ліки (1318) продукти (1136) Херсон (3347) гуманітарна допомога (991) склад (182)


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Ну так самообепечение же. Остатки будут раздавать людям на оккупированных территориях под видом гуманитарочки из хрюсии под камеру.
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11.04.2022 15:47 Відповісти
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11.04.2022 15:50 Відповісти
пабєдааааа!
захватили цельньій склад гуманитарки!!!

та здохніть у муках, потвори.
де не було вас = не було ані гуманітарної кризи, ані убитих вашими русскімі нелюдами ані згвалтованих жінок та дітей, ані убитих дітей...

не хочу ображати тварин.

русский - це одночасно і діагноз і визначення і найбрудніша найбрутальніша лайка.
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11.04.2022 15:52 Відповісти
Кацап це завжди злодій і садомазохіст. Генетичне сміття в вічному пошуку відповіді на питання "кто віноват?"... Відповідь перед ними в дзеркалі але ж дивитись на власну пику їм самим гидко... Тварюки...
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11.04.2022 15:57 Відповісти
Зберігали для чого? Хіба не зрозуміло було що орки його пограбують. Краще би знищили чи отруіли.
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11.04.2022 16:01 Відповісти
Сабалєвскій це посіпака того лайна, що Херсон здава?
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11.04.2022 16:23 Відповісти
Верещучка ещё пришлёт,ей не жалко.
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11.04.2022 16:53 Відповісти
 
 