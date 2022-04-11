Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується, - Залужний

Наразі триває оборона Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень", - зазначає Залужний.

"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!", - додає він.

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