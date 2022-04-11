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Новини Війна
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Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують Маріуполь, стійкий та підтримується, - Залужний

маріуполь,морпіх

Наразі триває оборона Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Зв’язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується. Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень", - зазначає Залужний.

"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках. Вірте у Збройні Сили України!", - додає він.

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Автор: 

Маріуполь (3226) Азов (775) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+121
Честь Залужному.Але рота арестовичу зашити необхідно
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11.04.2022 16:09
+100
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11.04.2022 16:21
+73
Я б зеленим мавпам і ОПу зашив...
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11.04.2022 16:14
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крепитесь......... . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. удачи каждому в этом неравном бою!
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12.04.2022 01:56 Відповісти
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