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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупаційні війська РФ в Україні посилюють армію загонами казаків – частина з них уже загинула, – правозахисник Лисянський

казаки

Окупаційні війська РФ перед наступом на підконтрольні Українському уряду частини Луганської та Донецької областей, провели кілька хвиль примусової мобілізації чоловічого населення ОРДЛО, у цей же час пройшла хвиля мобілізації резервістів за системою БАРС РФ (бойовий армійський резервний склад) у Ростовській області. Але, крім того, окупанти мобілізують і так званих казаків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Міністерство оборони РФ сформувало окремі підрозділи для казаків, на даний момент діють 1-ї та 2-ї казачі батальйони з числа військових казачих товариств, також створено загін "Дон" з-поміж казаків "Союзу казаків-воїнів Росії та Зарубіжжя". У перші 10 днів воєнної агресії РФ проти України у складі окупаційних збройних сил було 2400 казаків. Вони переважно беруть участь у військовій агресії РФ проти України на Південно-Східному напрямку, а також обіймають керівні пости "народної міліції" в окупованих містах Луганської і Донецької областей.

"За даними джерел із РФ, більша частина мобілізованих казаків вже загинула. Тепер формується нова група казаків із Оренбурзького, Волзького, Сибірського військових казачих товариств. Атамани товариств проводять агітаційну роботу у себе в регіонах з метою набору контингенту добровольців для участі у військовій агресії РФ проти України", – каже Лисянський.

Читайте також: В окупованих районах Луганщини та Донеччини готують референдум про входження до РФ, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ

Він продовжує – проблема в тому, що охочих казаків у регіонах РФ, що межують з Україною практично не залишилося, тому зараз йде формування добровольців-казаків з Оренбурзької області, яка межує з північними регіонами Казахстану.

Слід зазначити, що Кремлем на державному рівні підтримуються структури громадських організацій казаків по всій Росії. Крім того, в адміністрації президента РФ є управління у справах казачества, а також створена відповідна рада. Структура громадських організацій казаків Росії має такий вигляд: Всеросійське казаче товариство; Єнісейське казаче військо; Всевелике військо Донське; Кубанське військове казаче товариство; Терське військове казаче товариство; Волзьке військове казаче товариство; військове казаче товариство "Центральне казаче військо"; Сибірське військове казаче товариство; Оренбурзьке військове казаче товариство; Уссурійське військове казаче товариство; Забайкальське військове казаче товариство; Іркутське військове казаче товариство.

Автор: 

армія рф (17309) Лисянський Павло (100)


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Топ коментарі
+39
цим ряжаним важко... в половини черево не влазить в окоп, у іншої половини "мєдальки" так деленчать, що їх за кілометр чути. "патєшниє вайска"...
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11.04.2022 16:33
+31
Це, зграя кізяків...
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11.04.2022 16:32
+19
Ходит утка по двору..серенькая...крякает..
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
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11.04.2022 16:41
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Це, зграя кізяків...
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11.04.2022 16:32 Відповісти
Группа здоровья из дурдома
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11.04.2022 16:35 Відповісти
Казаки это хорошо. Они только ряшками себя обвешивать умеют
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11.04.2022 16:33 Відповісти
цим ряжаним важко... в половини черево не влазить в окоп, у іншої половини "мєдальки" так деленчать, що їх за кілометр чути. "патєшниє вайска"...
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11.04.2022 16:33 Відповісти
Бег очень полезен для здоровья

https://twitter.com/i/status/1513405117067939841
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11.04.2022 16:34 Відповісти
Vitalii Chepynoga
5 ч. ·
На Запоріжчині фермери ведуть посівну кампанію в бронежилетах… Перед ними полями проходять сапери, які знешкоджують міни…
Так Україна ростила свій Залізний Хліб 2022-го року…
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11.04.2022 16:35 Відповісти
Це не я писала.
Мені ще і помилки виправляти ?
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11.04.2022 16:43 Відповісти
Не переймайся
Читай мою відповідь нижче для
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11.04.2022 17:08 Відповісти
Портал від Запорізької обл. :

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

Витримка:

Чи Ви знаєте...


... що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запорожжя це історичний український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запоріжчина - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C область , а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя це є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто .
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11.04.2022 17:07 Відповісти
Та це не я -перечитай посилання - я його не викладав. Просто зацікавився питанням.
А там дуже дохідливо все написано. Я цитату витягнув. І дуже правильно з точки зору української мови.
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12.04.2022 18:31 Відповісти
В принципі, я з тобою згоден, але за однієї умови (напишу в самому кінці).
Вони чітко розділили поняття назва історичної місцевості і назва адміністративної території.
Ось дивись -я живу в Ів.-Франківську. Адміністративно -на Івано-Франківщині. Історично - на Прикарпатті (або глибше - Галичині).
Моя особиста думка, що вийшло з Запорожжям.
Запорожжя - історична назва території, яка стала одноіменною назвою міста. Але радянські лінгвісти все, як завжди перекрутили - вони завжди українські назви не брали за основу, а брали цю назву російською і перекладали на українську (дебіли кончені - моє призвіще українською - Осадчий (і на російській без змін), а в мене в радянському ще паспорті було Осадчий -російською, Осадчій -українською. І скільки я не сварився - не хотіли міняти).
Абсолютна така ж картина. Вони взяли російською Запорожье і переклали - Запоріжжя. (Блін, у вас там пороги чи поріги?). Далі в справу вступили наші новітні українські "лінгвісти" (взяв в лапки - вони вже багато чого в ********* словнику накрутили "від фонаря") і, згідно правил української мови постановили - Запоріжчина.

Так от, на мою думку, потрібно було б місто назвати правильно на українській мові - Запорожжя.
Тоді і історична назва збереглась (Запорожжя). Ну а адміністративну (по правилам) - вже Запорожчина.

Що скажеш?
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Та це не теорія - так воно і було.
Олександрівськ (правильно? - не дивлюсь довідники) москалі назвали в 20-х роках "Запорожье" -начебто правильно. Але добні неправильно перевлали - як і мене в паспорті.

"Запорожчина" - ну так, ріже вухо. Але лінгвістично правильно .

P.S.
Я до пенсії працював у великій корпорації і в мене були підлеглі по всіх обласних (і не тільки) центрах України (були наші філії).
Я коли приїздив в Кривий Ріг - була там симпатична дівчина (зараз в Одесі живе).
Я все до неї жартував: "Лена, я вот не понимаю -есть киевлянки, винничанки, полтавчанки.... а вы девченки кто? - криворожки?" Вона все казала -"та ну Вас" .

Але лінгвістично - правильно.
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12.04.2022 20:10 Відповісти
Ти знову наступаєш "на радянські граблі" - там не було (в давнину - до ГЕС) порІгів - там були порОги.
І місцевість звалась Запорожжя.

Якби була моя воля, я би цей казус виправив так:
1. Назву міста (вже як є - 100 років) лишив би - Запоріжжя.
2. Адміністративну назву області змінив би (з похідної від міста на похідну від місцевості) - ЗапорОжська область.
3. У лігвістичному словнику поставив би виключення із загального правила (це допускається - в багатьох словах назв там є виключення) - не Запорожчина, а Запорожжя.

От і все.
Власна назва міста -Запоріжжя.
Власна назва адміністративної території і історичної місцевості - Запорожжя.
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12.04.2022 20:32 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B
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13.04.2022 00:05 Відповісти
яке знайшов - начебто Запорізька облрада
А взагалі - давай припинем це листування.
Я ні на яке право правильності не претендую, крім того, що я достеменно знаю, що більшовики/комуністи вимовляли українське слово спочатку російською, а потім вже ніби російську назву перекладали, як уміли на українську.
А так - "маємо те, що маємо" .
Удачі.
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13.04.2022 15:12 Відповісти
Кизяки идут в обозе за кадырками и обслуживают их после тяжелых съемок тиктоков.
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11.04.2022 16:35 Відповісти
серйозно? я думав, вони тільки нагайками дівчат за мініюбки можуть бити да медальки з кришечок з-під кефіру одне одному давати, а тут таке..
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11.04.2022 16:37 Відповісти
Вот кизяков трогать не нужно. Они заняты делом - гоняют халопов.

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11.04.2022 16:38 Відповісти
Давай кізяків з сахалину та чукотки.
ps.Це просто піз@ець якийто.
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11.04.2022 16:40 Відповісти
чапаевцы шоле?
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11.04.2022 16:40 Відповісти
Ходит утка по двору..серенькая...крякает..
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
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11.04.2022 16:41 Відповісти
Это очень, очень и очень хорошая новость. Вояки из них, как из говна пуля. Крышками от бутылок звенеть, под видом медалей, на груди, это да, это всегда пожалуйста. Воевать... Ну не смешите... Если вот это будет против нас, то один атошник, палкой, батальон "кизяков" будет по лесу гонять, пока не перестанет быть смешно.
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11.04.2022 16:42 Відповісти
Це ті "казакі" яких дагестанці чпокали в очко? Ну прямо спецназ))
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11.04.2022 16:45 Відповісти
А Биробиджанское орденоносное кизячество тоже мобилизуют?
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11.04.2022 16:46 Відповісти
"Казакі" це найогидніше і найбрутальніше явище ********** яке підтримує і особисто поставив "над законом" *****. Вбивати таких це священний обовязок. "Бонус". Навіть кацапські менти і ті формально" підзаконні". А ці ні! Мєнтам наказано не помічати той беспрєдєл які вони творять в імя ***** - дубасять, катують, вбивають, грабують. Найбрудніше і найтупіше лайно ********** сконцентровано в "казачєствє" яке виконує навіть не поліцейські а саме каральні функції...
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11.04.2022 16:47 Відповісти
Т.зв. "казакі"－цe цивільні маргинали з ліцeнзією на насилля.
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11.04.2022 17:27 Відповісти
Влучне і точне визначення!
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11.04.2022 17:37 Відповісти
В следующие сто лет самые популярные анекдоты будут про путина и расийскую армию!Таких лошар в истории ещё не было никогда
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11.04.2022 16:48 Відповісти
Попросіть будь ласка тих ряжених старих бухарів носити в карманах зерно.
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11.04.2022 16:49 Відповісти
Кізяки, це москальська еліта.
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11.04.2022 16:50 Відповісти
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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11.04.2022 16:51 Відповісти
😂
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11.04.2022 20:35 Відповісти
Этих вообще в плен не надо брать
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11.04.2022 16:52 Відповісти
Бо їх прогодувати ніяких харчів не вистачить...
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11.04.2022 20:37 Відповісти
До того кацапського лайна ще кізякив добавили. Скільки вже того гівна на підорасії
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11.04.2022 16:54 Відповісти
dyk fucken vladymvalymyč pereživae, šo nekomu budet provoditj v Ukraine deklozetizaciju...
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11.04.2022 20:41 Відповісти
А вот с этих тварей надо скальп снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2022 17:00 Відповісти
охренительное усиление. Надеюсь, они все вооружены тактическими нагайками.
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11.04.2022 17:02 Відповісти
А где Яицкие казаки?

Зы два дня назад была годовщина "Битвы при Джубге" с участием казаков
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11.04.2022 17:07 Відповісти
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11.04.2022 17:08 Відповісти
да пофиг будем удобрять кизяками!
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11.04.2022 17:08 Відповісти
Казлякі не "загинули" , а були знищені ...
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11.04.2022 17:11 Відповісти
Когда ихний казак встречается с настоящим козаком , он превращается в обычного дохлого кацапа!
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11.04.2022 17:11 Відповісти
Группу "армий" Дон возглавит ген.-лей Дон-Дон Р. Дыров.
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11.04.2022 17:34 Відповісти
С сабелькой да на танки.
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11.04.2022 17:50 Відповісти
Похоже, совсем с мясом у русни плохо. Убогих уже на передовую погнали.
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11.04.2022 18:10 Відповісти
Зброд серед зброду
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11.04.2022 18:29 Відповісти
ряженные уже на сковородках
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11.04.2022 18:34 Відповісти
Казачки, казачки. По волнах смолы кипящей скачуть казачки. (Песня о чудской нечести в лампасах).
По пеклу гуляет, по пеклу гуляет, По пеклу гуляет кЫзак мАлАдой (донская развеселая)
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11.04.2022 18:42 Відповісти
С кизячками интересно. 1-й казачий полк имени Платова, к примеру, имеет историю пребывания в Украине. Во время Гражданской войны, в составе Деникинской армии, во время Второй Мировой, в составе казачьей дивизии СС, в 2014, на стороне русских террористов, и вот в 2022, теперь на стороне русских фашистов. Славная история.....
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11.04.2022 19:14 Відповісти
Тупе асимільоване стадо !

Кубань Україна була є і буде чули біологічне сміття
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11.04.2022 19:35 Відповісти
кикие это казаки в *****,клоуны ряженые!казаки сейчас запорожские против русни в УКРАИНЕ воюют!
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11.04.2022 19:45 Відповісти
 
 