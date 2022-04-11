Окупаційні війська РФ в Україні посилюють армію загонами казаків – частина з них уже загинула, – правозахисник Лисянський

Окупаційні війська РФ перед наступом на підконтрольні Українському уряду частини Луганської та Донецької областей, провели кілька хвиль примусової мобілізації чоловічого населення ОРДЛО, у цей же час пройшла хвиля мобілізації резервістів за системою БАРС РФ (бойовий армійський резервний склад) у Ростовській області. Але, крім того, окупанти мобілізують і так званих казаків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.

Міністерство оборони РФ сформувало окремі підрозділи для казаків, на даний момент діють 1-ї та 2-ї казачі батальйони з числа військових казачих товариств, також створено загін "Дон" з-поміж казаків "Союзу казаків-воїнів Росії та Зарубіжжя". У перші 10 днів воєнної агресії РФ проти України у складі окупаційних збройних сил було 2400 казаків. Вони переважно беруть участь у військовій агресії РФ проти України на Південно-Східному напрямку, а також обіймають керівні пости "народної міліції" в окупованих містах Луганської і Донецької областей.

"За даними джерел із РФ, більша частина мобілізованих казаків вже загинула. Тепер формується нова група казаків із Оренбурзького, Волзького, Сибірського військових казачих товариств. Атамани товариств проводять агітаційну роботу у себе в регіонах з метою набору контингенту добровольців для участі у військовій агресії РФ проти України", – каже Лисянський.

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Він продовжує – проблема в тому, що охочих казаків у регіонах РФ, що межують з Україною практично не залишилося, тому зараз йде формування добровольців-казаків з Оренбурзької області, яка межує з північними регіонами Казахстану.

Слід зазначити, що Кремлем на державному рівні підтримуються структури громадських організацій казаків по всій Росії. Крім того, в адміністрації президента РФ є управління у справах казачества, а також створена відповідна рада. Структура громадських організацій казаків Росії має такий вигляд: Всеросійське казаче товариство; Єнісейське казаче військо; Всевелике військо Донське; Кубанське військове казаче товариство; Терське військове казаче товариство; Волзьке військове казаче товариство; військове казаче товариство "Центральне казаче військо"; Сибірське військове казаче товариство; Оренбурзьке військове казаче товариство; Уссурійське військове казаче товариство; Забайкальське військове казаче товариство; Іркутське військове казаче товариство.