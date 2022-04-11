Окупаційні війська РФ в Україні посилюють армію загонами казаків – частина з них уже загинула, – правозахисник Лисянський
Окупаційні війська РФ перед наступом на підконтрольні Українському уряду частини Луганської та Донецької областей, провели кілька хвиль примусової мобілізації чоловічого населення ОРДЛО, у цей же час пройшла хвиля мобілізації резервістів за системою БАРС РФ (бойовий армійський резервний склад) у Ростовській області. Але, крім того, окупанти мобілізують і так званих казаків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, правозахисник Павло Лисянський.
Міністерство оборони РФ сформувало окремі підрозділи для казаків, на даний момент діють 1-ї та 2-ї казачі батальйони з числа військових казачих товариств, також створено загін "Дон" з-поміж казаків "Союзу казаків-воїнів Росії та Зарубіжжя". У перші 10 днів воєнної агресії РФ проти України у складі окупаційних збройних сил було 2400 казаків. Вони переважно беруть участь у військовій агресії РФ проти України на Південно-Східному напрямку, а також обіймають керівні пости "народної міліції" в окупованих містах Луганської і Донецької областей.
"За даними джерел із РФ, більша частина мобілізованих казаків вже загинула. Тепер формується нова група казаків із Оренбурзького, Волзького, Сибірського військових казачих товариств. Атамани товариств проводять агітаційну роботу у себе в регіонах з метою набору контингенту добровольців для участі у військовій агресії РФ проти України", – каже Лисянський.
Він продовжує – проблема в тому, що охочих казаків у регіонах РФ, що межують з Україною практично не залишилося, тому зараз йде формування добровольців-казаків з Оренбурзької області, яка межує з північними регіонами Казахстану.
Слід зазначити, що Кремлем на державному рівні підтримуються структури громадських організацій казаків по всій Росії. Крім того, в адміністрації президента РФ є управління у справах казачества, а також створена відповідна рада. Структура громадських організацій казаків Росії має такий вигляд: Всеросійське казаче товариство; Єнісейське казаче військо; Всевелике військо Донське; Кубанське військове казаче товариство; Терське військове казаче товариство; Волзьке військове казаче товариство; військове казаче товариство "Центральне казаче військо"; Сибірське військове казаче товариство; Оренбурзьке військове казаче товариство; Уссурійське військове казаче товариство; Забайкальське військове казаче товариство; Іркутське військове казаче товариство.
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https://twitter.com/i/status/1513405117067939841
5 ч. ·
На Запоріжчині фермери ведуть посівну кампанію в бронежилетах… Перед ними полями проходять сапери, які знешкоджують міни…
Так Україна ростила свій Залізний Хліб 2022-го року…
Мені ще і помилки виправляти ?
Читай мою відповідь нижче для
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
Витримка:
Чи Ви знаєте...
... що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запорожжя це історичний український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запоріжчина - це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C область , а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя це є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто .
А там дуже дохідливо все написано. Я цитату витягнув. І дуже правильно з точки зору української мови.
Вони чітко розділили поняття назва історичної місцевості і назва адміністративної території.
Ось дивись -я живу в Ів.-Франківську. Адміністративно -на Івано-Франківщині. Історично - на Прикарпатті (або глибше - Галичині).
Моя особиста думка, що вийшло з Запорожжям.
Запорожжя - історична назва території, яка стала одноіменною назвою міста. Але радянські лінгвісти все, як завжди перекрутили - вони завжди українські назви не брали за основу, а брали цю назву російською і перекладали на українську (дебіли кончені - моє призвіще українською - Осадчий (і на російській без змін), а в мене в радянському ще паспорті було Осадчий -російською, Осадчій -українською. І скільки я не сварився - не хотіли міняти).
Абсолютна така ж картина. Вони взяли російською Запорожье і переклали - Запоріжжя. (Блін, у вас там пороги чи поріги?). Далі в справу вступили наші новітні українські "лінгвісти" (взяв в лапки - вони вже багато чого в ********* словнику накрутили "від фонаря") і, згідно правил української мови постановили - Запоріжчина.
Так от, на мою думку, потрібно було б місто назвати правильно на українській мові - Запорожжя.
Тоді і історична назва збереглась (Запорожжя). Ну а адміністративну (по правилам) - вже Запорожчина.
Що скажеш?
Олександрівськ (правильно? - не дивлюсь довідники) москалі назвали в 20-х роках "Запорожье" -начебто правильно. Але добні неправильно перевлали - як і мене в паспорті.
"Запорожчина" - ну так, ріже вухо. Але лінгвістично правильно .
P.S.
Я до пенсії працював у великій корпорації і в мене були підлеглі по всіх обласних (і не тільки) центрах України (були наші філії).
Я коли приїздив в Кривий Ріг - була там симпатична дівчина (зараз в Одесі живе).
Я все до неї жартував: "Лена, я вот не понимаю -есть киевлянки, винничанки, полтавчанки.... а вы девченки кто? - криворожки?" Вона все казала -"та ну Вас" .
Але лінгвістично - правильно.
І місцевість звалась Запорожжя.
Якби була моя воля, я би цей казус виправив так:
1. Назву міста (вже як є - 100 років) лишив би - Запоріжжя.
2. Адміністративну назву області змінив би (з похідної від міста на похідну від місцевості) - ЗапорОжська область.
3. У лігвістичному словнику поставив би виключення із загального правила (це допускається - в багатьох словах назв там є виключення) - не Запорожчина, а Запорожжя.
От і все.
Власна назва міста -Запоріжжя.
Власна назва адміністративної території і історичної місцевості - Запорожжя.
А взагалі - давай припинем це листування.
Я ні на яке право правильності не претендую, крім того, що я достеменно знаю, що більшовики/комуністи вимовляли українське слово спочатку російською, а потім вже ніби російську назву перекладали, як уміли на українську.
А так - "маємо те, що маємо" .
Удачі.
ps.Це просто піз@ець якийто.
Ипут в жопу казака ..аж медальки звякают..
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Зы два дня назад была годовщина "Битвы при Джубге" с участием казаков
По пеклу гуляет, по пеклу гуляет, По пеклу гуляет кЫзак мАлАдой (донская развеселая)
Кубань Україна була є і буде чули біологічне сміття